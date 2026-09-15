D’abord la cour estivale, puis le virage, ensuite le retour de flamme, la nouvelle accélération. Et maintenant ? La fumée noire qui, sauf coup de théâtre, sera définitive. Le feuilleton Mauro Icardi pour la Lazio s’est en fait interrompu, l’attaquant ex-Inter restant parmi les joueurs libres et écoutera d’autres propositions en tant qu’agent libre.
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Lazio : Icardi s’éloigne, Gattuso et les finances du club derrière ce non
PERPLEXITÉS ÉCONOMIQUES
Derrière ce refus, les raisons sont différentes et mènent dans deux directions aux antipodes, mais toutes deux fondamentales. La première concerne les comptes du club, qui, comme on le sait, sont en souffrance surtout sur le plan du squad cost ratio (l’indice de l’impact des coûts de l’équipe sur les comptes annuels du club), qui permet l’inscription au championnat et les différentes marges de manœuvre sur le marché. En substance, Icardi ne s’est jamais vraiment vu proposer un contrat ni un salaire proches de ses exigences, malgré l’effort consenti par le club, qui n’a ni voulu ni pu aller au-delà.
LE NON DE GATTUSO
Par ailleurs, comme cela avait déjà été le cas au cours de l’été, celui qui a exprimé les plus grandes réserves quant à cette possibilité sur le marché est justement l’entraîneur laziale Gennaro Gattuso.
L’Argentin n’est pas l’attaquant idéal pour le jeu qu’il a en tête, mais surtout il a choisi et validé en fin de mercato l’arrivée d’Andrea Pinamonti comme numéro 9 titulaire et n’a aucune intention de revenir sur sa confiance envers l’ancien de Sassuolo. Le recrutement d’Icardi, en effet, non seulement mettrait une pression inutile sur le buteur italien, mais en mettrait aussi sur ses choix.
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