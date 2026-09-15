Par ailleurs, comme cela avait déjà été le cas au cours de l’été, celui qui a exprimé les plus grandes réserves quant à cette possibilité sur le marché est justement l’entraîneur laziale Gennaro Gattuso.

L’Argentin n’est pas l’attaquant idéal pour le jeu qu’il a en tête, mais surtout il a choisi et validé en fin de mercato l’arrivée d’Andrea Pinamonti comme numéro 9 titulaire et n’a aucune intention de revenir sur sa confiance envers l’ancien de Sassuolo. Le recrutement d’Icardi, en effet, non seulement mettrait une pression inutile sur le buteur italien, mais en mettrait aussi sur ses choix.