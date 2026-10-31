La Lazio n’a aucune intention de ralentir sa course en tête du classement, qu’elle partage avec l’Inter, et recevra Cagliari à l’Olimpico pour un match loin d’être anodin. Il pourrait même s’avérer décisif, compte tenu des confrontations directes que ses rivales devront disputer en championnat.
En conférence de presse, Gennaro Gattuso a tenté de réduire la pression sur son équipe, rejetant l’idée du Scudetto et rappelant qu’elle n’avait qu’une seule voie pour essayer de rester aussi haut : travailler dur et courir plus que les autres.