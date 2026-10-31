Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
gattuso lazio 2-1getty
Emanuele Tramacere
Traduit par

Lazio, Gattuso : « Le Scudetto ? L’objectif, c’est 40 points. Je ne m’attendais pas à être là-haut, en tête. Des départs en janvier ? J’espère que non. Zenica ? Je ne cherche pas à me racheter. Dans les moments difficiles, je m’appuie sur ma femme. Même quand j’ai pris des coups dans les dents, j’ai toujours eu le feu en moi. »

Serie A
Lazio Rome
Cagliari
G. Gattuso
Lazio Rome vs Cagliari
Exclusivité Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Est l'unique diffuseur du championnat italien en France, proposant 100 % des 380 matchs de la saison de Serie A en direct et à la demande.

✅ En plus du championnat régulier, l'abonnement intègre les droits de diffusion exclusifs des coupes nationales, à savoir la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana.

✅ La plateforme complète son offre italienne avec d'autres championnats internationaux de renom (comme l'Eredivisie néerlandaise ou la Jupiler Pro League belge) et un dispositif éditorial complet en français avec des magazines dédiés à la Serie A.

Prix de départ14,99 € par mois
Prochains matchs
LAZ

LAZ

Serie A

01 nov. 2026

CGL

CGL

La Lazio n’a aucune intention de ralentir sa course en tête du classement, qu’elle partage avec l’Inter, et recevra Cagliari à l’Olimpico pour un match loin d’être anodin. Il pourrait même s’avérer décisif, compte tenu des confrontations directes que ses rivales devront disputer en championnat.

En conférence de presse, Gennaro Gattuso a tenté de réduire la pression sur son équipe, rejetant l’idée du Scudetto et rappelant qu’elle n’avait qu’une seule voie pour essayer de rester aussi haut : travailler dur et courir plus que les autres.

  • CHANGEMENTS TACTIQUES

    « Nous verrons aujourd’hui. Nous poursuivons le travail que nous faisons avec les tests. Nous nous appuyons beaucoup sur le fait que les joueurs récupèrent ou non. Les tests d’hier montrent qu’ils récupèrent bien. Hier, nous avons un peu poussé ; ces derniers jours, nous en avons fait peu. Avec les 3 matches, nous y sommes allés plus doucement. Nous verrons ce que donnera la dernière donnée recueillie aujourd’hui. »

  • L’Italie et Zenica ? Je ne cherche pas à me racheter.

    « Une petite revanche sur ce qui a été dit après Zenica ? Aucune revanche. Le football est fait de faits de jeu. Lors de ce match, ils nous ont condamnés et m’ont condamné, c’est un fait. Dans la vie, les erreurs se paient. Ce qui est beau dans le football, c’est qu’il permet de se racheter. L’important, c’est de progresser, de ne pas se laisser abattre. Ce sont les personnes qui vous entourent et vous aiment qui vous y aident. J’ai la chance d’avoir la même épouse depuis 30 ans. Elle a toujours été présente dans les moments difficiles, et je m’appuie beaucoup sur elle dans ces moments-là. »

  • Cagliari

    « Un match difficile, compte tenu des caractéristiques et du jeu de l’adversaire. Ils jouent à trois face aux équipes qui jouent à trois. Ils peuvent aligner différents joueurs devant, mais leurs caractéristiques restent les mêmes. Ils défendent bien et se projettent vite vers l’avant. Pisacane est jeune et les entraîne bien. Tout annonce un match difficile : contre la Roma, ils ont souvent tiré au but. Nous devons continuer à faire ce que nous faisons, avec intensité et envie. Il faut le bon état d’esprit et de l’envie. Nous devons jouer notre football et rester humbles. Jouer contre l’AC Milan et la Juventus, c’est facile : ces matches se préparent tout seuls. Nous devons nous inscrire dans la continuité et respecter l’adversaire en jouant à 100 à l’heure. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Le Scudetto ? Non, l’objectif, c’est 40 points.

    « L’objectif, c’est d’atteindre les 40 points, généralement synonymes de maintien. Les joueurs aussi se fixent cet objectif. Je ne sais pas s’ils se moquent de moi ou s’ils font ça par superstition. Je n’ai pas l’habitude de voir des classements comme celui-ci. Nous avons une voie à suivre : nous préparer. Nous constatons que, lorsque nous jouons avec enthousiasme, les choses se passent mieux. À Reggio Emilia, nous avons encaissé un but et nous sommes tout de suite repartis de l’avant. Nous ne devons pas subir les événements. Il faut aussi prévoir et accepter de concéder quelques contre-attaques. Nous devons travailler sans nous contenter de ce que nous avons : il reste 29 matches, donc beaucoup de points en jeu. Ensuite, nous verrons où nous arriverons. »

  • PERDRE QUELQU’UN EN JANVIER ?

    « Si je crains le mercato de janvier ? Je n’y pense pas, je connais bien ce milieu. Je sais comment ça fonctionne, les agents font leur travail. Vu la relation que j’ai avec mes joueurs, personne n’est venu jusqu’à présent et j’espère que personne ne viendra. Je pourrais fermer la porte à clé... Trêve de plaisanterie, je ne pense maintenant qu’à l’équipe et à donner de la force aux joueurs qui doivent progresser. Ensuite, nous verrons ce qui se passera. J’espère qu’il ne se passera rien, car ce serait dommage. »

  • LES ARBITRES

    « L’an dernier, j’ai beaucoup voyagé et vu beaucoup de matches en tant que sélectionneur. Le championnat n’était pas aussi beau que cette année, et les mérites sont objectivement là. Le temps de jeu a augmenté, tout comme les propositions des équipes. On s’est un peu rapprochés du style de la Premier League, il y a beaucoup de buts et on a vu des records au fil des journées. On ne fait pas de cinéma : quand on prend un coup, on reste une minute en dehors du terrain. On ne perd pas de temps sur les touches, c’est un changement incroyable. On s’est toujours plaint de jouer les petits malins. Quant à l’erreur d’arbitrage, on aura le temps d’en parler. J’ai eu des discussions avec mes joueurs à l’entraînement en faisant l’arbitre, puis j’ai constaté avec l’analyste vidéo que je m’étais trompé sur trois décisions. Arbitrer, c’est difficile. C’est vrai qu’il y a aussi la VAR, mais cela dépend des directives et de la façon dont elle est organisée. Aujourd’hui, il faut saluer ce changement : le jeu est plus fluide et plus rapide, et j’en suis content. »

  • Lotito

    « Je parle souvent avec le président, il est très présent. Ce soir, il vient dîner, comme les autres fois où nous jouons à domicile. C’est bien qu’il soit là et qu’il parle aux joueurs. Il est normal qu’il voie certaines choses différemment de moi, mais de notre côté, il y a beaucoup de respect et de communication. »

  • Je ne pensais pas être là, au sommet.

    « Sur le plan du groupe, oui, je pensais qu’on pouvait faire comme ça. Vu ce qui s’est passé l’an dernier… beaucoup d’équipes se sont "effondrées". Maintenant, ils continuent, ils ont envie d’écouter et d’être ensemble. S’entraîner et fournir des efforts, quand on travaille vraiment dur… et je peux vous assurer que certains après-midi, les jambes et les muscles brûlent. Après, bien sûr, je n’aurais jamais pensé avoir autant de points après 9 journées. Je l’espérais, mais je n’y ai jamais vraiment pensé. Les objectifs étaient autres : travailler et continuer. C’est ce que nous devons faire maintenant, avec la même envie. »

  • ZACCAGNI

    « Il n’est souvent pas venu quand j’étais sélectionneur parce qu’il n’allait pas bien, mais je l’ai toujours apprécié. On parle de passes décisives et de buts, mais Zac est exceptionnel dans d’autres domaines. Tout le monde connaît ses qualités de footballeur ; il avait besoin de gagner en force dans les jambes. C’est un vrai capitaine, toujours à la disposition de ses coéquipiers. Il râle parfois parce qu’il ne veut rien lâcher. Pour nous, il est très important, non seulement sur les plans technique et tactique, mais à tous les niveaux. Si j’étais un coéquipier de Zac, je le mettrais dans une vitrine : humainement, il ne fait jamais rien de travers. »

  • LE FEU INTÉRIEUR

    « Je ressens de l’émotion même quand je joue aux cartes avec mon fils : je veux gagner. Si je ne ressens pas d’émotion ou que je n’ai pas de fourmillements, autant aller promener le chien. Quand j’ai pris des raclées, j’ai toujours gardé le feu en moi. Je vis pour ces moments-là, je me suis senti vivant et je les ai remerciés pour le spectacle qu’ils ont offert. Mardi, on aurait dit une fête pour le titre de champion d’Italie. On n’avait pas l’impression d’être à la neuvième journée, mais de jouer quelque chose d’important. C’est grâce aux joueurs et à leur mentalité : ils ont créé cet enthousiasme et nous espérons continuer. »

Prochains matchs
LAZ

LAZ

Serie A

01 nov. 2026

CGL

CGL