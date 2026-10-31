« L’an dernier, j’ai beaucoup voyagé et vu beaucoup de matches en tant que sélectionneur. Le championnat n’était pas aussi beau que cette année, et les mérites sont objectivement là. Le temps de jeu a augmenté, tout comme les propositions des équipes. On s’est un peu rapprochés du style de la Premier League, il y a beaucoup de buts et on a vu des records au fil des journées. On ne fait pas de cinéma : quand on prend un coup, on reste une minute en dehors du terrain. On ne perd pas de temps sur les touches, c’est un changement incroyable. On s’est toujours plaint de jouer les petits malins. Quant à l’erreur d’arbitrage, on aura le temps d’en parler. J’ai eu des discussions avec mes joueurs à l’entraînement en faisant l’arbitre, puis j’ai constaté avec l’analyste vidéo que je m’étais trompé sur trois décisions. Arbitrer, c’est difficile. C’est vrai qu’il y a aussi la VAR, mais cela dépend des directives et de la façon dont elle est organisée. Aujourd’hui, il faut saluer ce changement : le jeu est plus fluide et plus rapide, et j’en suis content. »