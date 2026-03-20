Lazio, Fabiani s'exprime : « Il faut de la patience pour se reconstruire. Les supporters ? Ils nous manquent. Nous organiserons bientôt une table ronde avec eux aussi. »

« Nous vivons mal cette période de crise. Cela ne fait aucun doute. Si je me mets un instant à la place des joueurs, j’imagine ce que cela signifie de jouer sans ses supporters, de marquer un but, d’aller sous sa tribune et de ne pas voir tout le monde se réjouir ; objectivement, cela nous manque un peu. Cette adrénaline que le public vous transmet quand vous êtes sur le terrain, qui fait vibrer le terrain, l’avoir ou ne pas l’avoir, ça fait toute la différence. J’espère que ce problème pourra être résolu très rapidement. Nous organisons une table ronde avec tous les acteurs du monde du football – médias, supporters, institutions – justement pour leur présenter une nouvelle voie. Parce que parfois, les gens ne comprennent pas, et il est donc temps, avec des données objectives à l’appui, d’informer les supporters de ce que la Lazio est en train de faire aujourd’hui. Je le répète : jouer sans public n’est pas une bonne chose. Cela ne donne pas une bonne image. Évidemment, je n’en veux pas aux supporters, au contraire, je respecte l’avis de tout le monde, supporters et journalistes. Je n’ai qu’un seul devoir et une seule mission : m’occuper de la planification et faire en sorte que, dans les plus brefs délais, la Lazio puisse disposer d’une équipe compétitive dans l’élite. En trente ans de football, j’ai toujours été confronté à des reconstructions, je n’ai jamais dirigé une grande équipe qui, l’année précédente, avait remporté un titre de champion. J’aurais adoré travailler avec Milinkovic, avec Ciro Immobile qui marquait 35 buts, pourquoi pas aussi avec Luis Alberto et Felipe Anderson. Mais je me serais probablement endormi sur mes lauriers. Il faut aussi dire que lorsque ces garçons sont arrivés à la Lazio, ils ont eu du mal à s’intégrer au début. Je me souviens par exemple de Milinkovic. C’est vrai que j’étais dans un autre club, mais j’ai toujours suivi les performances de la Lazio. Les premières années, il a eu un peu de mal. Puis il est devenu le joueur extraordinaire que nous connaissons tous. Ciro Immobile lui-même a un peu papillonné, même à l’étranger, avant d’arriver à la Lazio. Il a connu quelques difficultés, puis il a commencé à marquer 30 à 35 buts. Quand Sarri dit qu’il faut être patient, il veut probablement aussi dire qu’il faut donner à ces jeunes la possibilité de s’adapter, de construire un groupe soudé, un vestiaire solide pour nous offrir quelques satisfactions. Malheureusement, on ne trouve pas la solution miracle nulle part, il faut croire au travail que l’on accomplit. J’y crois énormément et j’espère que tous ceux qui ont à cœur le sort de la Lazio y croiront aussi.