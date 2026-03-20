Angelo Fabiani a accordé une longue interview à DAZN. Celle-ci a en réalité été enregistrée avant le match contre le Milan, mais la plateforme de streaming ne l'a diffusée qu'aujourd'hui. Le directeur sportif de la Lazio a évoqué la manière dont le club traverse cette période critique, marquée par les contestations des supporters et les absences pour blessure de plusieurs joueurs clés, alors même que le moment le plus crucial de la fin de saison approche.
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Lazio, Fabiani s'exprime : « Il faut de la patience pour se reconstruire. Les supporters ? Ils nous manquent. Nous organiserons bientôt une table ronde avec eux aussi. »
UNE ANNÉE DIFFICILE
« Toutes les saisons sont difficiles. Celle-ci a peut-être été la plus compliquée, car elle coïncide avec une restructuration de l'ensemble de l'effectif. Comme l'ont dit Sarri et le club, c'est l'année zéro. Et lorsqu'une reconstruction est en cours, il peut y avoir des imprévus. Mais je dois dire que bon nombre des points que nous avons perdus en cours de route l'ont été de manière injustifiée. Il y a eu de nombreux incidents négatifs et, surtout, Sarri s’est retrouvé à plusieurs reprises à aligner une équipe dépourvue de 6, 7 ou 8 titulaires, comme ce fut le cas à Gênes. Bien sûr, cela n’arrive pas qu’à la Lazio ; pour être honnête, il suffit de voir ce qui s’est passé à Naples. Malheureusement, ce sont des saisons un peu marquées, mais l’important est de croire en ce que l’on fait, de croire au projet. Suivre le projet et avancer sur la voie tracée pour une reconstruction et, si l’on veut, aussi pour rajeunir l’effectif en intégrant des jeunes prometteurs.
ACCIDENTS
« De nombreuses blessures sont d’origine traumatique, d’autres sont dues à la fatigue. Malheureusement, cela n’arrive pas qu’à la Lazio : il faudrait se poser la question de l’impact de ces matchs répartis entre vendredi, samedi et dimanche. Et puis il y a aussi les autres compétitions, le stress des joueurs, la façon dont un joueur vit le match, c’est-à-dire sous pression. Tout cela peut entraîner certaines blessures. Ce n’est évidemment pas facile à vivre, mais l’entraîneur et les joueurs, même ceux qui ne sont pas titulaires, ont fait quelque chose d’extraordinaire lorsqu’ils ont été appelés à jouer. »
MARCHÉ
« Je pense que la Lazio a été le club le plus actif, tant au niveau des départs que des arrivées. En ce qui concerne les départs, je voudrais dire deux mots : nous n’avons mis personne à la porte, nous n’avons mis personne sur le marché. Mais quand on est confronté à des demandes répétées, de la part du joueur, de la part des agents qui veulent partir parce qu’il y a d’autres équipes qui leur proposent de prolonger leur contrat, qui leur offrent le triple de ce qu’ils gagnent actuellement, et qu’ils ne se sentent pas à l’aise, il faut, en toute sérénité et honnêteté, les satisfaire. Je pense qu’au sein d’un groupe et d’un vestiaire, il doit y avoir des joueurs motivés.
OBJECTIFS
« Dans une phase de reconstruction totale, aussi radicale que celle que connaît la Lazio depuis que j’ai pris les rênes techniques, envisager de remporter le championnat, d’atteindre immédiatement l’objectif européen ou de décrocher des trophées relève de la pure utopie. Quand on reconstruit, quand on planifie, quand on a une vision, il faut s’attendre à ce qu’il y ait aussi ces conséquences et à ne pas atteindre immédiatement certains objectifs. Mais je suis profondément convaincu que la Lazio, précisément grâce à son programme et à ce qu’elle s’est fixée, à savoir un nouveau cycle, ne tardera pas à devenir une équipe capable de se battre pour les cinq premières places du championnat de Serie A. Nous le devons à nous-mêmes, aux supporters, à tout l’environnement. Je ne demande qu’un peu de patience. La même que celle demandée par Sarri lorsqu’il a repris le poste d’entraîneur. Il a dit que pour travailler avec les jeunes, il fallait de la patience, pour construire, car ils doivent assimiler le système de jeu. Mais il avait également dit que, tout comme il ferait preuve de patience, il en demanderait autant à tout l’environnement.
SUPPORTERS
« Nous vivons mal cette période de crise. Cela ne fait aucun doute. Si je me mets un instant à la place des joueurs, j’imagine ce que cela signifie de jouer sans ses supporters, de marquer un but, d’aller sous sa tribune et de ne pas voir tout le monde se réjouir ; objectivement, cela nous manque un peu. Cette adrénaline que le public vous transmet quand vous êtes sur le terrain, qui fait vibrer le terrain, l’avoir ou ne pas l’avoir, ça fait toute la différence. J’espère que ce problème pourra être résolu très rapidement. Nous organisons une table ronde avec tous les acteurs du monde du football – médias, supporters, institutions – justement pour leur présenter une nouvelle voie. Parce que parfois, les gens ne comprennent pas, et il est donc temps, avec des données objectives à l’appui, d’informer les supporters de ce que la Lazio est en train de faire aujourd’hui. Je le répète : jouer sans public n’est pas une bonne chose. Cela ne donne pas une bonne image. Évidemment, je n’en veux pas aux supporters, au contraire, je respecte l’avis de tout le monde, supporters et journalistes. Je n’ai qu’un seul devoir et une seule mission : m’occuper de la planification et faire en sorte que, dans les plus brefs délais, la Lazio puisse disposer d’une équipe compétitive dans l’élite. En trente ans de football, j’ai toujours été confronté à des reconstructions, je n’ai jamais dirigé une grande équipe qui, l’année précédente, avait remporté un titre de champion. J’aurais adoré travailler avec Milinkovic, avec Ciro Immobile qui marquait 35 buts, pourquoi pas aussi avec Luis Alberto et Felipe Anderson. Mais je me serais probablement endormi sur mes lauriers. Il faut aussi dire que lorsque ces garçons sont arrivés à la Lazio, ils ont eu du mal à s’intégrer au début. Je me souviens par exemple de Milinkovic. C’est vrai que j’étais dans un autre club, mais j’ai toujours suivi les performances de la Lazio. Les premières années, il a eu un peu de mal. Puis il est devenu le joueur extraordinaire que nous connaissons tous. Ciro Immobile lui-même a un peu papillonné, même à l’étranger, avant d’arriver à la Lazio. Il a connu quelques difficultés, puis il a commencé à marquer 30 à 35 buts. Quand Sarri dit qu’il faut être patient, il veut probablement aussi dire qu’il faut donner à ces jeunes la possibilité de s’adapter, de construire un groupe soudé, un vestiaire solide pour nous offrir quelques satisfactions. Malheureusement, on ne trouve pas la solution miracle nulle part, il faut croire au travail que l’on accomplit. J’y crois énormément et j’espère que tous ceux qui ont à cœur le sort de la Lazio y croiront aussi.