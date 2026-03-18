Coup dur pour Mattia Zaccagni à la Lazio, mais pas seulement : l'ailier italien souffred'une blessure musculaire qui l'empêchera de disputer les barrages avec l'équipe nationale et l'obligera à faire une pause prolongée. Voici le communiqué officiel et les délais de récupération.
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Lazio : coup dur pour Zaccagni : il souffre d'une blessure musculaire et manquera les barrages avec l'Italie
LE COMMUNIQUÉ
Une nouvelle blessure vient s'ajouter à une saison jusqu'ici décevante et malchanceuse. C'est le club lui-même qui l'a annoncé dans un communiqué officiel : « Aujourd'hui, à la suite d'une consultation entre l'équipe médicale composée du professeur Ivo Pulcini, du professeur Fabio Rodia et du médecin du club, le docteur Italo Leo, la S.S. Lazio communique ce qui suit. Au cours du match de championnat Lazio-Milan, Mattia Zaccagni a subi une lésion musculaire post-traumatique de gravité moyenne au niveau du vaste médial et du vaste intermédiaire de la cuisse droite. Le joueur a déjà entamé le protocole de rééducation », peut-on lire.
LES DÉLAIS DE RÉCUPÉRATION
Une blessure délicate, puisqu'il s'agit d'une lésion de gravité moyenne, avec un temps de récupération supérieur à un mois : il manquera le prochain match contre Bologne, les rencontres avec la Nazionale, mais aussi les matchs contre Parme, la Fiorentina et Naples en avril. Il tentera de se concentrer sur le match le plus important de la saison de la Lazio, à savoir la demi-finale retour de la Coupe d'Italie contre l'Atalanta le 22 avril, mais il faudrait vraiment un rétablissement éclair. Sinon, il travaillera pour revenir contre l'Udinese le 26 avril, soit la 34e journée. On ne peut pas parler d'une saison terminée, mais Zaccagni ne reviendra que pour les tout derniers matchs.