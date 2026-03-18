Lazio : coup dur pour Zaccagni : il souffre d'une blessure musculaire et manquera les barrages avec l'Italie

Une blessure délicate, puisqu'il s'agit d'une lésion de gravité moyenne, avec un temps de récupération supérieur à un mois : il manquera le prochain match contre Bologne, les rencontres avec la Nazionale, mais aussi les matchs contre Parme, la Fiorentina et Naples en avril. Il tentera de se concentrer sur le match le plus important de la saison de la Lazio, à savoir la demi-finale retour de la Coupe d'Italie contre l'Atalanta le 22 avril, mais il faudrait vraiment un rétablissement éclair. Sinon, il travaillera pour revenir contre l'Udinese le 26 avril, soit la 34e journée. On ne peut pas parler d'une saison terminée, mais Zaccagni ne reviendra que pour les tout derniers matchs.