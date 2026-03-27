Lazio, alerte au poste de gardien : Motta blessé avec les moins de 21 ans, Furlanetto se tient prêt. Des rumeurs circulent concernant Parme

L'état de santé de Motta sera donc suivi de près en vue du match à domicile contre Parme, prévu samedi 4 avril à 20h45. En attendant des nouvelles concernant sa disponibilité, Alessio Furlanetto se tient prêt ; né en 2002, il a fait ses classes chez les Biancocelesti et est revenu au club cet été après plusieurs prêts ici et là en Serie C. Il a passé beaucoup de temps sur le banc en Serie A en tant que troisième gardien, mais sans jamais avoir fait ses débuts. Son dernier match remonte au 2 mars 2024 lors de la rencontre Fermana-Olbia (2-2) en Serie C ; celui contre les Gialloblù pourrait être son premier match en Serie A.