Une situation d'urgence se profile chez la Lazio à l'approche de la reprise du championnat. Les projecteurs se braquent sur le poste de gardien, Edoardo Motta ayant été contraint de quitter le stage de l'équipe d'Italie des moins de 21 ans en raison d'un problème. C'est ce qu'indique un communiqué officiel de la sélection nationale, qui confirme une « aggravation des problèmes physiques qui l'avaient déjà affecté au début du stage à Tirrenia » ; Motta est déjà rentré à Rome, et Diego Mascardi, de La Spezia, a été convoqué pour le remplacer.
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Lazio, alerte au poste de gardien : Motta blessé avec les moins de 21 ans, Furlanetto se tient prêt. Des rumeurs circulent concernant Parme
CE QUI SE DIT SUR L'ÉTAT DE SANTÉ DE MOTTA
Depuis déjà quelques semaines, Maurizio Sarri ne peut plus compter sur son gardien titulaire Ivan Provedel, qui pourrait avoir terminé sa saison en raison d'une lésion du ligament gléno-huméral associée à une atteinte du rebord glénoïdien. Lors des derniers matchs, c'est Motta – arrivé en janvier en provenance de la Reggiana – qui avait pris la relève, mais il risque désormais d'être lui aussi indisponible. Dans les prochaines heures, le staff médical de la Lazio évaluera la gravité de la blessure et, surtout, le temps de récupération ; s'il ne devait pas être rétabli à temps pour le prochain match, c'est le troisième gardien, Furlanetto, qui prendra la relève.
FURLANETTO SE MET EN PLACE
L'état de santé de Motta sera donc suivi de près en vue du match à domicile contre Parme, prévu samedi 4 avril à 20h45. En attendant des nouvelles concernant sa disponibilité, Alessio Furlanetto se tient prêt ; né en 2002, il a fait ses classes chez les Biancocelesti et est revenu au club cet été après plusieurs prêts ici et là en Serie C. Il a passé beaucoup de temps sur le banc en Serie A en tant que troisième gardien, mais sans jamais avoir fait ses débuts. Son dernier match remonte au 2 mars 2024 lors de la rencontre Fermana-Olbia (2-2) en Serie C ; celui contre les Gialloblù pourrait être son premier match en Serie A.