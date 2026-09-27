À l’issue du match, Rino Gattuso s’est exprimé sur les canaux officiels du club : "Si nous sommes là où nous sommes, c’est parce qu’il y a l’envie de travailler et de souffrir. Les compliments pour le début de saison ? Il faut les adresser aux garçons. Le match contre Mantova a aussi été une surprise pour nous, nous avons touché du doigt que, si nous voulons faire certaines choses, il n’y a pas de juste milieu parce que nous avons déjà payé le prix. L’équipe arrive ici avec le sourire, accepte la difficulté et si cette atmosphère qui existe en ce moment reste la même, nous pouvons nous offrir beaucoup de satisfactions".





Sur la trêve de trois semaines pour les sélections nationales : "C’est étrange et nous espérons ne pas en payer le prix, cela n’est jamais arrivé et nous devons être bons pour faire le moins de dégâts possible. Quand on reste arrêté 20 jours, l’adrénaline baisse, nous devons être bons pour ne pas faire baisser le thermomètre".