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Lawrence Shankland atteindra-t-il la barre des 20 buts par saison sous le maillot des Rangers ? Les géants de l’Old Firm sont prévenus : leur nouvel attaquant, que Kenny Miller présente comme « le meilleur joueur écossais », devrait constituer une « excellente recrue »
Shankland savoure enfin son moment de gloire après avoir frôlé le titre avec Hearts.
Natif de Glasgow et ancien supporter des Rangers, Shankland revient à ses racines. Il a signé un contrat de deux ans, assorti d’une option de prolongation d’un an, après avoir quitté Hearts.
La saison passée, sous les couleurs d’Hearts, il a frôlé le titre de champion d’Écosse avant de voir ses espoirs s’évanouir lors de l’ultime journée face au Celtic. Cet international écossais, qui a pris part à la Coupe du monde 2026, aborde ce nouveau défi avec l’ambition de se relancer.
L’attaquant, qui a régulièrement fait la différence au fil des ans – de Queens Park à Ayr en passant par Dundee United –, s’apprête désormais à briller sur les plus grandes scènes nationales et continentales.
Si l’attachement émotionnel à un club peut parfois compliquer les choses, sa passion constitue ici un atout : elle garantit un engagement total envers le collectif.
Shankland sera-t-il un recrutement malin pour les Rangers ?
Interrogé sur le fait de savoir si Shankland sera un renfort judicieux pour les Rangers – puisqu’il retrouve Derek McInnes, son ancien entraîneur à Hearts –, l’ex-attaquant d’Ibrox Miller, s’exprimant en partenariat avec BetGoodwin, a déclaré à GOAL : « Je pense que ce sera une excellente recrue. C’est un joueur que j’ai beaucoup suivi au cours des six ou sept dernières saisons. Lors de ma dernière saison sur les terrains, je portais le maillot de Partick Thistle tandis qu’il évoluait à Dundee United ; j’ai donc pu observer nombre de ses matchs.
À l’époque, il était surtout un pur buteur, capable d’une efficacité remarquable devant le but, qu’il évolue à Ayr ou à Dundee United. Cette aptitude n’a pas faibli, mais son jeu s’est considérablement enrichi.
Je pense qu’il est aujourd’hui le meilleur attaquant complet d’Écosse. Son jeu de pivot est excellent ; c’est un avant vraiment intelligent, et il est solide. Il n’est pas très grand (environ 1,78 m à 1,80 m), mais il compense par sa puissance et son intelligence de jeu. Il fait preuve d’un grand sang-froid : dos au but, il protège la balle, gagne des coups francs et permet à son équipe de remonter le terrain, des qualités essentielles dans les duels face aux défenseurs centraux.
Il conserve cette présence d’esprit, ce sang-froid qui lui permet de contrôler le ballon ou de s’associer avec ses coéquipiers et les joueurs qui l’entourent. Cela n’affecte en rien l’essentiel et la tâche la plus difficile du jeu, à savoir marquer des buts. Il est devenu un très, très bon attaquant au cours des six ou sept dernières saisons. Ce n’est pas une surprise de le voir à ce niveau. »
Les défis qui attendent Shankland, star de l’Old Firm
Miller a commenté l’opportunité offerte à Shankland de réaliser son rêve d’enfant : « Aux Rangers, il a enfin sa chance. Ce transfert aurait pu se concrétiser il y a deux saisons ; on en parle depuis deux ans à chaque mercato.
Les Rangers semblent avoir trouvé l’homme qu’il leur fallait ou avoir décidé de le recruter. C’est typique de ces dossiers où l’on cherche un buteur confirmé au sein du championnat. Lawrence a fait ses preuves à tous les échelons et dans tous ses clubs.
« Je le sais par expérience : ce n’est pas aussi simple que de dire “tu marques pour les Hibs”, “tu marques pour les Hearts” ou “tu marques pour Aberdeen” ; il ne suffit pas de les faire venir aux Rangers pour qu’ils marquent au même rythme.
« C’est différent : les adversaires se défendent mieux et les espaces se font plus rares. Mais Lawrence est un joueur très intelligent.
« Pour les Rangers, recruter Lawrence Shankland, c’est s’attendre à 20 ou 25 buts par saison ; encore faut-il l’entourer de joueurs capables de le servir. Cet été s’annonce donc crucial sur le plan du recrutement à Ibrox, et les discussions sont déjà en cours. »
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Calendrier des Rangers : date du coup d'envoi de la saison 2026-2027
Shankland, impatient de s’imposer aux Rangers, veut vite effacer la déception de l’élimination de l’Écosse au premier tour de la Coupe du monde nord-américaine. La meilleure façon de conjurer ce revers sera de démarrer la saison sur les chapeaux de roue avec son club.
Il n’aura pas longtemps à attendre pour entamer ce nouveau chapitre, la saison 2026-2027 de Premiership écossaise débutant le 31 juillet, avec un déplacement des Gers sur la pelouse de Dundee United.