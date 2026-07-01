Interrogé sur le fait de savoir si Shankland sera un renfort judicieux pour les Rangers – puisqu’il retrouve Derek McInnes, son ancien entraîneur à Hearts –, l’ex-attaquant d’Ibrox Miller, s’exprimant en partenariat avec BetGoodwin, a déclaré à GOAL : « Je pense que ce sera une excellente recrue. C’est un joueur que j’ai beaucoup suivi au cours des six ou sept dernières saisons. Lors de ma dernière saison sur les terrains, je portais le maillot de Partick Thistle tandis qu’il évoluait à Dundee United ; j’ai donc pu observer nombre de ses matchs.

À l’époque, il était surtout un pur buteur, capable d’une efficacité remarquable devant le but, qu’il évolue à Ayr ou à Dundee United. Cette aptitude n’a pas faibli, mais son jeu s’est considérablement enrichi.

Je pense qu’il est aujourd’hui le meilleur attaquant complet d’Écosse. Son jeu de pivot est excellent ; c’est un avant vraiment intelligent, et il est solide. Il n’est pas très grand (environ 1,78 m à 1,80 m), mais il compense par sa puissance et son intelligence de jeu. Il fait preuve d’un grand sang-froid : dos au but, il protège la balle, gagne des coups francs et permet à son équipe de remonter le terrain, des qualités essentielles dans les duels face aux défenseurs centraux.

Il conserve cette présence d’esprit, ce sang-froid qui lui permet de contrôler le ballon ou de s’associer avec ses coéquipiers et les joueurs qui l’entourent. Cela n’affecte en rien l’essentiel et la tâche la plus difficile du jeu, à savoir marquer des buts. Il est devenu un très, très bon attaquant au cours des six ou sept dernières saisons. Ce n’est pas une surprise de le voir à ce niveau. »



