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Lautaro Martinez révèle son « amertume » après des erreurs coûteuses qui condamnent l’Inter à la défaite en Ligue des champions contre le Real Madrid
Les erreurs individuelles se paient cash au Bernabéu
Le coup d’envoi de la campagne de l’Inter sur la scène européenne a été gâché par des blessures qu’elle s’est infligées elle-même, puisqu’elle s’est inclinée de justesse dans la capitale espagnole. Le géant italien a connu de longues périodes de domination et a contrôlé le rythme du match, mais deux importantes erreurs défensives ont offert au Real Madrid une avance de deux buts qui s’est révélée insurmontable. Une passe mal ajustée de Curtis Jones a permis à Kylian Mbappe d’ouvrir le score, tandis que le gardien Josep Martinez s’est fait prendre le ballon par Federico Valverde, ce qui a conduit à un deuxième but laissant les visiteurs face à une montagne à gravir.
Le capitaine de l’Inter n’a pas tardé à souligner que jouer à ce niveau exige presque la perfection. « Nous répétons sans cesse qu’il s’agit d’une compétition où les détails sont décisifs, et on paie le prix quand on fait des erreurs », a déclaré Lautaro à Sky Sport Italia. « Nous avions bien commencé, contrôlé la possession, gardé le ballon, mais deux erreurs aussi tôt sur les deux buts, cela devient ensuite difficile. Le Real Madrid est une équipe de très haut niveau, mais l’Inter est venue ici aujourd’hui et a joué avec du caractère, de la détermination, nous avons montré à quel niveau nous pouvons jouer. »
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Occasions manquées et adversaires cliniques
Le détail statistique du match a souligné la supériorité territoriale de l’Inter, les Nerazzurri ayant terminé la rencontre avec 61 % de possession et près de deux fois plus de passes réussies que leurs hôtes. Cependant, le football se décide dans les surfaces de réparation, et si Madrid s’est montré clinique, l’Inter a eu du mal à trouver la faille face à Thibaut Courtois. Le gardien madrilène a réalisé plusieurs interventions cruciales pour préserver l’avantage, frustrant encore davantage une équipe de l’Inter qui estimait mériter mieux de cette rencontre.
Lautaro a souligné l’efficacité de la menace adverse en contre-attaque. « C’est ça l’amertume, de ne leur avoir concédé que des contre-attaques parce qu’ils ont deux attaquants incroyablement rapides, mais nous n’avons pas été capables de tirer le maximum de toutes les occasions que nous avons créées », a poursuivi Lautaro. « Je continue à dire que nous repartons d’ici la tête haute, car nous avons joué à un haut niveau contre un grand adversaire. Courtois est l’un des meilleurs gardiens du monde, mais nous aussi, nous devons progresser devant le but et nous aurions pu faire mieux. »
Ajustements tactiques et occasions manquées
La bataille tactique entre les deux équipes a vu l'Inter tenter d'exploiter les couloirs après avoir constaté que l'axe du terrain était bouché. L'organisation défensive du Real Madrid a forcé les Nerazzurri à repenser leur approche à la pause. Selon le capitaine de l'Inter, les consignes données à la mi-temps ont aidé l'équipe à trouver davantage d'ouvertures, mais cela n'a pas tout à fait suffi pour renverser le match. La difficulté à convertir la possession en buts reste un axe majeur d'amélioration alors que le club se tourne vers ses matches restants dans la phase de ligue remaniée de la compétition.
« Avec le fait que le Real Madrid jouait à quatre derrière, il n'y avait pas beaucoup d'espace dans l'axe, donc nous aurions dû davantage passer par les ailes. Nous avons ajusté nos déplacements à la mi-temps, trouvé beaucoup d'espaces, y compris sur le but. Nous repartons d'ici la tête haute, en sachant que nous avons joué au même niveau qu'une grande équipe du Real Madrid », a déclaré Lautaro.
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Les yeux rivés sur le prix ultime
Malgré le revers de la première journée, l’Inter reste attaché à son objectif d’aller loin dans le tournoi. Le capitaine a clairement indiqué que l’ambition du club restait inchangée, quel que soit l’adversaire. Martinez estime que porter le maillot de l’Inter implique une responsabilité particulière : viser tous les trophées possibles, y compris la compétition de clubs la plus prestigieuse au monde.
« Le Real Madrid va se battre pour gagner la Ligue des champions, tout comme nous, car c’est aussi notre objectif. Chaque compétition que vous commencez avec ce maillot sur le dos doit être un objectif », a déclaré Lautaro.
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