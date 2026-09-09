Le coup d’envoi de la campagne de l’Inter sur la scène européenne a été gâché par des blessures qu’elle s’est infligées elle-même, puisqu’elle s’est inclinée de justesse dans la capitale espagnole. Le géant italien a connu de longues périodes de domination et a contrôlé le rythme du match, mais deux importantes erreurs défensives ont offert au Real Madrid une avance de deux buts qui s’est révélée insurmontable. Une passe mal ajustée de Curtis Jones a permis à Kylian Mbappe d’ouvrir le score, tandis que le gardien Josep Martinez s’est fait prendre le ballon par Federico Valverde, ce qui a conduit à un deuxième but laissant les visiteurs face à une montagne à gravir.

Le capitaine de l’Inter n’a pas tardé à souligner que jouer à ce niveau exige presque la perfection. « Nous répétons sans cesse qu’il s’agit d’une compétition où les détails sont décisifs, et on paie le prix quand on fait des erreurs », a déclaré Lautaro à Sky Sport Italia. « Nous avions bien commencé, contrôlé la possession, gardé le ballon, mais deux erreurs aussi tôt sur les deux buts, cela devient ensuite difficile. Le Real Madrid est une équipe de très haut niveau, mais l’Inter est venue ici aujourd’hui et a joué avec du caractère, de la détermination, nous avons montré à quel niveau nous pouvons jouer. »