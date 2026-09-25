Lautaro Martinez rend visite au Racing Club alors que le capitaine de l’Inter évoque l’avenir de l’Argentine et les adieux de Lionel Messi

Pendant le rassemblement de l’équipe nationale, l’attention s’est rapidement portée sur l’avenir de l’Albiceleste alors qu’elle se prépare pour la dernière apparition du meneur de jeu talismanique. Interrogé par ESPN Argentina au sujet des adieux imminents de Messi en sélection, Lautaro a livré une réponse mesurée : « Il n’est pas encore parti, il nous reste encore un match, et après cela, on verra. »

En revenant sur les bases posées par cette génération dorée, l’attaquant a souligné la nécessité d’un nouveau départ : « Ce qu’il reste, c’est l’héritage qu’il a laissé, avec nous tous, les gars qui avons rejoint le groupe aux côtés des nouveaux venus. Nous devons repartir de zéro, comme à chaque nouveau cycle. »