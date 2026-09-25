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Lautaro Martinez rend visite au Racing Club alors que le capitaine de l’Inter évoque l’avenir de l’Argentine et les adieux de Lionel Messi
Le retour émouvant de Lautaro dans son club d’enfance
Le talisman de l’Inter a profité de la fenêtre internationale de la FIFA pour se rendre à El Cilindro et assister au féroce derby de réserve d’Avellaneda entre le Racing et Independiente. Il a été chaleureusement accueilli par le président du club, Milito, un ancien coéquipier que l’attaquant avait remplacé lors de ses débuts professionnels en novembre 2015. Cette visite a marqué un retour émouvant pour le capitaine de l’Inter dans l’enceinte où sa carrière a commencé avant son départ pour l’Italie en juillet 2018.
- AFP
L’attaquant évoque le départ imminent du capitaine
Pendant le rassemblement de l’équipe nationale, l’attention s’est rapidement portée sur l’avenir de l’Albiceleste alors qu’elle se prépare pour la dernière apparition du meneur de jeu talismanique. Interrogé par ESPN Argentina au sujet des adieux imminents de Messi en sélection, Lautaro a livré une réponse mesurée : « Il n’est pas encore parti, il nous reste encore un match, et après cela, on verra. »
En revenant sur les bases posées par cette génération dorée, l’attaquant a souligné la nécessité d’un nouveau départ : « Ce qu’il reste, c’est l’héritage qu’il a laissé, avec nous tous, les gars qui avons rejoint le groupe aux côtés des nouveaux venus. Nous devons repartir de zéro, comme à chaque nouveau cycle. »
Un cadre expérimenté prêt à mener l’équipe
Le renouvellement générationnel sous Lionel Scaloni repose désormais sur des cadres chargés d’encadrer de jeunes talents prometteurs afin de préserver leur domination mondiale.
Évoquant le mélange entre espoirs émergents et habitués aguerris aux tournois, Lautaro a poursuivi : « Il y a des jeunes joueurs importants et enthousiasmants, et il y a des gars qui ont déjà deux Coupes du monde à notre actif. Au final, c’est ce qui compte : faire perdurer l’héritage laissé par Leo, par Otamendi, ainsi que celui qu’Angel [Di Maria] a lui aussi laissé. »
Reconnaissant la lourde responsabilité confiée à la génération actuelle pour maintenir les standards d’un champion, l’attaquant de l’Inter a ajouté : « Ce sera assurément un processus important pour nous aussi. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour l’équipe nationale, comme toujours. »
- Getty Images
Le match d’adieu couronne le calendrier des matches amicaux
L’Argentine doit disputer ses deux premiers matches amicaux sans son attaquant emblématique, avec un déplacement contre la Bolivie à Cordoba le 30 septembre avant de recevoir le Burkina Faso trois jours plus tard à Buenos Aires. Un pic d’émotion est ensuite attendu à l’Estadio Monumental le 6 octobre, lorsque Messi fera sa dernière apparition officielle avec l’Argentine contre le Bénin. Cette série exigeante de matches amicaux offre à Scaloni une occasion inestimable d’adapter son équipe à la vie sans son capitaine légendaire.
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