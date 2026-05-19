Lautaro Martinez place le « phénomène » Harry Kane devant Erling Haaland au rang de meilleur attaquant du football mondial

Au cours de son passage à l'Inter, Martinez s'est imposé comme l'un des buteurs les plus fiables d'Europe. Cette saison, il a inscrit 17 buts en 29 matches de Serie A, ce qui le place en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat. L'attaquant estime qu'il joue actuellement le meilleur football de sa carrière.

« Certainement, car je me sens très heureux et en confiance quand je joue », explique Martinez. « Je me déplace avec beaucoup d’aisance, même sur le plan tactique. Ce n’était pas le cas auparavant. »

L’attaquant souligne aussi la complicité grandissante avec son partenaire Marcus Thuram, facteur clé de la puissance offensive des Nerazzurri : « Marcus et moi avons appris à nous comprendre peu à peu. C’est un gars joyeux et unique ; moi, je reste sérieux. Nos personnalités se complètent. »