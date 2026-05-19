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Lautaro Martinez place le « phénomène » Harry Kane devant Erling Haaland au rang de meilleur attaquant du football mondial
Martinez désigne son meilleur attaquant
L’attaquant de l’Inter, Lautaro Martinez, a placé Harry Kane devant Erling Haaland lorsqu’on lui a demandé de citer le meilleur avant-centre du football mondial. Interrogé par la Gazzetta dello Sport, l’international argentin a désigné l’ancien Spurs plutôt que le buteur de Manchester City, malgré le palmarès impressionnant de ce dernier. Kane, désormais sous les couleurs du Bayern Munich, conserve selon Martinez la pole position des attaquants actuels.
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Martinez explique en quoi Kane se distingue de Haaland
L’Argentin a salué la polyvalence du capitaine anglais, citant sa qualité technique et son intelligence tactique comme atouts majeurs. Pour justifier son choix, il a mis en avant la palette complète de Kane et l’impact multiple qu’il exerce sur le terrain.
Il a déclaré : « Harry Kane. Je le place même devant Haaland pour son contrôle du ballon, son jeu de liaison, sa lecture du jeu et ses têtes. Un phénomène. »
Un avant-centre en pleine éclosion sous les couleurs milanaises
Au cours de son passage à l'Inter, Martinez s'est imposé comme l'un des buteurs les plus fiables d'Europe. Cette saison, il a inscrit 17 buts en 29 matches de Serie A, ce qui le place en tête du classement des meilleurs buteurs du championnat. L'attaquant estime qu'il joue actuellement le meilleur football de sa carrière.
« Certainement, car je me sens très heureux et en confiance quand je joue », explique Martinez. « Je me déplace avec beaucoup d’aisance, même sur le plan tactique. Ce n’était pas le cas auparavant. »
L’attaquant souligne aussi la complicité grandissante avec son partenaire Marcus Thuram, facteur clé de la puissance offensive des Nerazzurri : « Marcus et moi avons appris à nous comprendre peu à peu. C’est un gars joyeux et unique ; moi, je reste sérieux. Nos personnalités se complètent. »
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Et maintenant ?
Martinez a déjà permis à l'Inter de remporter le Scudetto de Serie A et la Coppa Italia cette saison, marquant notamment lors de la victoire 2-0 contre la Lazio en finale. L'attaquant devra toutefois continuer à apporter sa contribution lorsque les Nerazzurri disputeront leur dernier match de championnat de la saison contre Bologne, le 23 mai.