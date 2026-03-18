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Lautaro Martinez dévoile son « rêve » de retour au pays alors que la star de l'Inter tente de « convaincre » sa femme de revenir dans le club argentin
L'appel de ses racines argentines
Martinez a gravi les échelons au sein du club argentin, inscrivant 27 buts en 62 apparitions et devenant l'un des chouchous du public avant son transfert très médiatisé à l'Inter en 2018. À 26 ans, il reste l'un des finisseurs les plus efficaces de la Serie A, avec 18 buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues, aidant son équipe à prendre huit points d'avance sur son rival, l'AC Milan, en tête de la Serie A. Malgré cette forme exceptionnelle avec l'Albiceleste et en Italie, son attachement à ses racines reste indéfectible.
Une « discussion » familiale avec sa femme
Cependant, un retour en Argentine ne dépend pas uniquement de la volonté sportive du joueur. Lors d’une interview accordée à Racing Radio, Martinez a plaisanté sur la dynamique familiale qui influencerait un éventuel transfert outre-Atlantique, car sa famille est bien installée à Milan. L’attaquant s’est exprimé ouvertement sur la situation : « Retourner au Racing, c’est mon rêve : j’essaie de convaincre ma femme, et elle me soutient. Évidemment, cela dépend de nombreux facteurs, liés à la famille mais aussi à mon état physique. Mais mon rêve est de revenir au Racing pour au moins un an, je ne sais pas quand. »
Transmettre à ses enfants sa passion pour la course automobile
Sous contrat avec l'Inter jusqu'à l'été 2029, il a également évoqué son avenir immédiat au sein du grand club italien, réaffirmant son engagement actuel envers les Nerazzurri. Martinez a déclaré : « Il me reste encore trois ans de contrat avec l'Inter. J'aimerais rester au plus haut niveau du football pendant encore longtemps. Je me sens bien et je suis encore jeune, mais à l’avenir, j’aimerais montrer à mes enfants l’amour que les supporters du Racing me portent. »
Il a également évoqué avec chaleur sa relation avec Diego Milito, l'actuel président du Racing Club et figure légendaire qui a remporté le triplé historique avec l'Inter. Lautaro a révélé : « Milito ? Je lui parle chaque semaine ; il a toujours été là pour moi, même au début de ma carrière. Il m'a envoyé un SMS après ma blessure, et nous avons parlé du Racing, qui ne va pas très bien, mais je lui ai envoyé un message de soutien pour le club. »
Participe à la Coupe du monde et reviens
Enfin, Lautaro a exprimé sa profonde gratitude envers ses racines, évoquant une récente visite au centre d'entraînement du Racing où il a rencontré l'entraîneur Gustavo Costas. Cette rencontre a mis en évidence l'impatience suscitée par son retour : « J'ai croisé Costas qui m'a dit : "Reste ici, on t'attend, reviens l'année prochaine, joue la Coupe du monde, et reviens." L'envie de revenir est toujours présente car c'est grâce à eux que je fais ce que je fais aujourd'hui ; ils m'ont beaucoup aidé. »
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