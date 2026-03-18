Lautaro Martinez dévoile son « rêve » de retour au pays alors que la star de l'Inter tente de « convaincre » sa femme de revenir dans le club argentin

Sous contrat avec l'Inter jusqu'à l'été 2029, il a également évoqué son avenir immédiat au sein du grand club italien, réaffirmant son engagement actuel envers les Nerazzurri. Martinez a déclaré : « Il me reste encore trois ans de contrat avec l'Inter. J'aimerais rester au plus haut niveau du football pendant encore longtemps. Je me sens bien et je suis encore jeune, mais à l’avenir, j’aimerais montrer à mes enfants l’amour que les supporters du Racing me portent. »

Il a également évoqué avec chaleur sa relation avec Diego Milito, l'actuel président du Racing Club et figure légendaire qui a remporté le triplé historique avec l'Inter. Lautaro a révélé : « Milito ? Je lui parle chaque semaine ; il a toujours été là pour moi, même au début de ma carrière. Il m'a envoyé un SMS après ma blessure, et nous avons parlé du Racing, qui ne va pas très bien, mais je lui ai envoyé un message de soutien pour le club. »