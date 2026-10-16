Une longue interview de Lautaro Martinez, accordée en Argentine. Le capitaine de l’Inter, victime d’une blessure qui le tiendra éloigné des terrains jusqu’après la trêve de novembre, s’est livré sans filtre, évoquant sa famille, les sacrifices de ses parents, son lien avec l’Inter et les souffrances vécues au Qatar : « Je dis toujours que je suis né dans un vestiaire, parce que mon père était footballeur. Dès l’âge de trois ou quatre ans, mon frère, avec qui j’ai dix mois d’écart, et moi assistions aux entraînements, aux réunions techniques et aux discours de motivation. Mon père était capitaine des équipes dans lesquelles il jouait. Il nous a transmis cet amour du football.
Lautaro dit tout : « L’Inter et l’Argentine, je ne veux manquer aucun match. Quelqu’un, en revanche, pensait à la Coupe du monde… »
« Tout ce que j’ai appris et vécu personnellement depuis mon plus jeune âge m’a aidé à développer un immense sens des responsabilités envers le sport, la discipline et le travail. Et c’est ce que j’essaie encore aujourd’hui de transmettre à mes enfants. »
« Quand j’étais petit, je jouais défenseur. J’ai commencé comme mon père, je jouais libéro. Puis, quand nous avons commencé à disputer de vrais matchs, avec des points en jeu, un entraîneur m’a déplacé sur le côté parce que je faisais la différence à ce poste. Quand je suis arrivé au Racing, j’ai commencé à jouer davantage dans l’axe, en numéro neuf. J’aimais, comme j’aime encore aujourd’hui, décrocher pour participer au jeu, recevoir le ballon et combiner avec mes coéquipiers.
« Quand je jouais en défense, j’étais du genre à dégager le ballon vers l’avant, je me jetais souvent au sol. Et j’ai en partie gardé cette habitude aujourd’hui. J’ai énormément appris à cette époque : j’ai appris à défendre, à marquer mes adversaires. Ce sont des choses qui me servent encore aujourd’hui dans le travail que nous devons faire, nous les attaquants. »
« Ma mère a toujours été celle qui s’occupait de nous. Elle a toujours fait des ménages et s’occupait aussi d’une dame. À une époque où nous allions très mal financièrement, mon père travaillait également dans une maison de retraite, en plus de jouer au football. Au final, nous ne le voyions que le soir, au dîner. Mon frère aîné et moi avons vécu la période la plus difficile pour notre famille. Nous avions de quoi manger, mais nous ne pouvions pas nous offrir de petits plaisirs. Nous vivions dans une maison que des amis nous avaient prêtée et, si je me souviens bien, nous ne payions que 100 pesos d’électricité. Je m’en souviens parce que nous avons vraiment beaucoup souffert pendant cette période. Mais c’est précisément dans ces moments-là qu’on apprend à donner leur juste valeur aux choses, à la vie en général et surtout aux valeurs humaines : être humble, responsable, toujours vouloir travailler et chercher à s’améliorer. »
« À l’époque, tu ne te rendais pas compte de tous les efforts que faisaient tes parents. Je disais : "Papa, au lieu des crampons noirs, je veux les bleus, les brillants. Je veux ceci, je veux cela." Et eux essayaient de nous faire plaisir. Ils n’y parvenaient pas toujours, mais ils faisaient tout leur possible. Ils achetaient les crampons en plusieurs fois ou avec de l’argent emprunté à des amis. Ce sont toutes ces choses qui te font grandir. »
« Aujourd’hui, je suis heureux et fier d’avoir réalisé mon rêve d’enfant : devenir footballeur professionnel. Et je suis heureux de pouvoir aider ma famille, même si mes parents continuent de travailler, chacun dans son activité. Dans notre famille, nous avons toujours tous eu un grand sens des responsabilités vis-à-vis du travail. »
« Quand j’ai commencé à fréquenter le centre d’entraînement de la sélection nationale, j’avais 18 ou 19 ans. C’était l’époque de mes débuts en équipe première. Le premier tournoi que j’ai disputé était celui d’Alcudia, où j’ai très bien joué.
C’est à ce moment-là que les clubs européens avaient déjà commencé à m’appeler. Mais moi, je voulais continuer à jouer au Racing, me faire un nom, construire mon parcours. »
« La Copa América 2021 a été extrêmement dure pour moi, personnellement. Ma fille était née en février. Quand nous sommes entrés en stage, elle avait deux mois et demi et, à mon retour, elle en avait presque cinq.
Ça a été une période difficile, car ce temps perdu, surtout avec ma première fille, alors que je venais tout juste de devenir père, a pesé lourd. Mais nous avons tous traversé une période compliquée. Dibu est lui aussi devenu père pendant le stage, tout comme Chino Martínez Quarta.
Nous avons tous vécu une période difficile, mais parvenir à la conclure en remportant un titre, après si longtemps sans succès pour l’Argentine, c’était la vie, la joie, le bonheur. Nous étions tous fiers de ce que nous avions accompli.
Ça a été extrêmement dur, car pendant que le monde était à l’arrêt, nous continuions à jouer. Nous avons assumé cette responsabilité et cela a été le point de départ de tout ce qui est arrivé ensuite.
Nous étions en train de construire quelque chose de magnifique. Un groupe qui se défendait sur le terrain comme en dehors. Il y avait une cohésion, une ambiance et une énergie très positive avec toutes les personnes qui travaillaient avec nous. Pour moi, c’est fondamental pour obtenir des résultats. »
« J’en avais aussi parlé dans un documentaire et lors d’une interview que j’avais faite avec des membres de mon club, l’Inter. J’expliquais un peu comment je suis : je ne veux manquer aucun entraînement, je ne veux rater aucun match.
À cette période, trois ou quatre de mes coéquipiers à l’Inter avaient eux aussi des problèmes physiques et pensaient davantage à la Coupe du monde qu’au club.
Moi, je suis différent. Je suis quelqu’un de fidèle à ceux qui m’ouvrent leurs portes, à ceux qui me traitent de manière incroyable. J’ai le sens des responsabilités envers mon travail, parce que je le ressens au fond de moi.
À ce moment-là, je sentais que je ne pouvais pas abandonner le navire, quitter le club. Alors j’ai continué à jouer. »
« Je me souviens qu’au premier entraînement avec l’équipe d’Italie, après le voyage, nous avons fait quelques exercices de mobilité et je ne sentais déjà plus ma cheville.
J’ai alors parlé à l’entraîneur et je lui ai demandé si je pouvais la laisser se reposer un peu. Je n’ai pas joué ce match amical.
Puis, quand la Coupe du monde a commencé, j’ai joué sous anesthésie dès le premier match contre l’Arabie saoudite.
Ça a aussi été le cas après le deuxième match, mais après celui contre le Mexique, il est devenu vraiment difficile de continuer. C’est normal, parce qu’après des infiltrations, on a même du mal à marcher le matin. Les cinq ou six premiers pas, au réveil, me faisaient pleurer de douleur.
Je vivais avec de la glace dans ma chambre, en essayant sans cesse de faire dégonfler ma cheville. Avec les infiltrations, elle avait énormément gonflé. Il était devenu très difficile de m’entraîner, parce que je devais d’abord réussir à faire diminuer le gonflement. »
« Le Qatar a été quelque chose de spécial pour tout ce que j’y ai vécu. Nous avons soulevé la Coupe du monde et c’était le plus important.
Ensuite, il y a eu la Copa América. Je sortais aussi d’une très grande saison avec l’Inter : j’avais été meilleur buteur, meilleur joueur de la saison et nous avions remporté le championnat.
Arriver à la Copa América dans ces conditions m’a apporté une grande sérénité. Mentalement, je me sentais bien, je m’étais préparé comme il le fallait.
Et marquer en finale a été une récompense pour tout le travail que j’avais accompli et pour la façon dont je m’étais préparé à la compétition.
Dans une interview, j’avais dit que c’était une revanche, mais je ne le vois pas vraiment ainsi. Pour moi, c’était une récompense pour tous les sacrifices que je fais depuis que j’ai mis les pieds pour la première fois au centre d’entraînement de l’équipe d’Italie. »
« Cette Coupe du monde a été très intense, vraiment très intense. Tous les matches ont été disputés jusqu’au bout.
Les gens aussi s’identifiaient énormément à nous, à cette équipe et au parcours que nous avons accompli.
Je crois que cette Coupe du monde a été le résumé parfait de tout ce que nous avons construit au fil de ces années.
Une équipe qui se défend sur le terrain comme en dehors, qui ne considère jamais rien comme perdu. Une équipe qui s’identifie à ces valeurs, à son peuple et à cette volonté d’en vouloir toujours plus.
Avec un leader comme Leo, qui nous a appris à ne pas abandonner, à toujours chercher davantage. Et la Coupe du monde qu’il a disputée a montré une fois de plus que, chaque fois qu’il porte ce maillot, il en veut toujours plus.
Même si, au final, le résultat n’a pas été celui que nous voulions, tout ce que nous avons vécu a été incroyable. »
« Beaucoup d’entre nous étaient arrivés dans des conditions difficiles. J’avais eu une blessure au soléaire qui m’avait tenu éloigné des terrains pendant deux mois.
À ce moment-là, j’ai parlé au préparateur physique et je lui ai dit : “Prof, j’ai besoin de jouer. Je dois arriver à la Coupe du monde avec des matches dans les jambes, je dois y arriver avec le rythme de la compétition.”
C’était aussi un risque que j’ai décidé de prendre. J’ai joué avec mon club jusqu’au dernier match.
Comme je le disais, nous nous sommes défendus les uns les autres et nous avons toujours transmis la meilleure énergie possible à ceux qui devaient entrer sur le terrain, pour qu’ils puissent bien jouer. »
« Je pense que le match contre l’Angleterre nous a pris énormément d’énergie. Vraiment énormément. Nous avons tout donné, même ce que nous n’avions pas.
Et puis, en finale, voir des joueurs comme Nico, Cuti et Licha, qui ont dû quitter le terrain alors qu’ils avaient déjà tout donné. Comme Gonzalo, Leo et Julián.
Je pourrais continuer à citer des noms, je pourrais les citer tous. Parce qu’au bout du compte, nous avons tout laissé sur le terrain, même ce que nous n’avions pas.
Ça se voyait : certains joueurs n’arrivaient presque plus à marcher et pourtant, ils continuaient à courir. Et jusqu’à la dernière action, nous avons eu la possibilité de gagner.
C’est pour ça que, quand on entend certaines théories, ça fait mal. Ça fait mal justement parce qu’il est évident que nous avons tout donné. Et c’est ce qui nous permet d’avoir l’esprit tranquille.
L’adversaire a été supérieur et tu as quitté le terrain sans plus aucune énergie. Ça pouvait arriver tôt ou tard. Ces dernières années, nous avions très peu perdu.
Je me souviens que l’entraîneur, déjà au Qatar, nous avait dit que le moment où nous perdrions finirait par arriver.
Et finalement, c’est arrivé en finale. Ça fait mal. Deux fois plus mal. Ça laisse une blessure profonde.
Mais le plus important, c’est de se relever et de retrouver l’envie de se mesurer aux autres, comme nous l’avons fait pendant toutes ces années. Je crois que nous sommes prêts et que nous avons très envie de continuer à nous mesurer aux meilleurs, pour porter l’Argentine le plus haut possible. »
« Devant les caméras, tu dois forcément te comporter différemment, parce qu’au bout du compte, c’est un match de football et tout peut arriver.
Mais au fond de nous, évidemment, ce n’était pas un match comme les autres. C’était un match spécial.
À cause de toute l’histoire qu’il y avait derrière, mais aussi parce que nous voulions rejouer une finale de Coupe du monde.
Le match contre eux, toute l’histoire de l’Argentine, l’histoire des Malouines : tout cela rendait cette rencontre spéciale.
Mais nous insistions surtout sur autre chose : gagner ce match signifiait retrouver une finale de Coupe du monde après trois ans et demi.
Au final, nous sommes entrés sur le terrain avec un petit quelque chose en plus, avec cette énergie positive nécessaire pour disputer ce genre de match.
Nous avons encaissé un but, mais nous avons continué à maîtriser le ballon, à tenter notre chance et à faire ce que nous savons faire.
Ça a été comme ça jusqu’à la dernière seconde. Nous étions dans le match, nous étions unis. Et finalement, ce match nous a permis de rejouer une finale. »
« Je crois qu’en première période, ils ont été largement supérieurs. Physiquement aussi, ils ont fait un peu la différence.
En seconde période, nous sommes revenus avec un autre état d’esprit et une approche du jeu différente de celle du début.
Je pense que leurs changements ont aussi modifié leur façon de presser et de jouer. Ça nous a favorisés.
Nous nous sommes créé énormément d’occasions, mais le ballon ne voulait pas entrer. Les poteaux, les occasions d’Alexis et de Nico González, les frappes lointaines d’Enzo, les têtes…
On aurait dit que ce n’était pas notre jour. Puis, finalement, nous avons réussi à marquer deux buts dans les dernières minutes du match. La joie a été triple. »
Le geste de Messi en première période
« C’était important de s’imposer aussi de cette manière. De leur faire comprendre que, pour gagner ce match, ils devraient nous surpasser dans tous les domaines.
Parce que nous étions complètement investis, totalement engagés pour atteindre notre objectif. On vivait tellement d’émotions, tellement de choses à la fois, que parfois l’aspect purement footballistique passait presque au second plan. »
« C’était aussi arrivé contre l’Égypte. Leo avait compris qu’il était impossible de jouer dans l’axe et s’était excentré près de la ligne de touche. Et déjà à ce moment-là, les buts étaient venus de ces situations.
Contre l’Angleterre, nous nous étions déjà créé des occasions sur des centres pour Nico González et Alexis. Nous savions que le match pouvait se débloquer de cette manière.
Ensuite, le but d’Enzo vient d’une combinaison sur un corner joué court entre Rodrigo et Leo.
À ce moment-là, leurs défenseurs centraux étaient gigantesques. Nous avions fait monter nos défenseurs centraux dans la surface, avec Alexis, je crois, et Julián.
J’ai vu qu’ils étaient tous regroupés près du but. Quand Leo a passé le ballon à Enzo, je suis sorti un peu de la surface pour me démarquer et recevoir le ballon.
Puis Enzo a contrôlé le ballon, personne n’a réussi à le contrer et il l’a placé au second poteau.
C’était un but incroyable, qui nous a donné encore plus d’énergie que nous n’en avions déjà. Après ce but, il n’y a eu que de l’énergie positive. Le public aussi s’est complètement replongé dans le match. Les quinze dernières minutes ont été un match totalement différent. »
« Mon père m’a très souvent emmené à l’entraînement à moto. D’autres fois, nous y allions à vélo avec mon frère, quand il ne pouvait pas travailler.
Ma mère travaillait aussi. Quand nous rentrions de l’école, mon frère et moi préparions parfois rapidement quelque chose à manger, parce que les légumes que notre mère nous avait laissés ne nous plaisaient peut-être pas.
Alors nous nous préparions un plat de pâtes. Puis nous prenions nos vélos et pédalions pendant 45 minutes, parfois une heure, pour arriver au club à temps pour l’entraînement.
Aujourd’hui, je veux aussi partager tout cela avec mon père.
Parce que pendant toute mon enfance, même à dix heures du soir, nous jouions tous les deux en un contre un sur un petit terrain que nous avions construit ensemble, avec une pelle.
Je crois que toutes ces choses, que je sois finalement devenu footballeur professionnel ou non, sont les plus beaux souvenirs de mon enfance.
Avoir tout partagé avec mon frère, avoir lutté ensemble pour un rêve. Moi, j’ai réussi à le réaliser ; lui, pour diverses raisons, n’y est pas parvenu.
Mais au fond, nous avons toujours vécu tous les deux pour le football. Aujourd’hui encore, il reste lié à ce sport et aide mon père avec le club à Bahía Blanca.
Je veux aussi le remercier, car il m’a certainement beaucoup aidé à progresser. »
« Le but contre l’Angleterre ? Je l’ai revu un nombre incalculable de fois. Aujourd’hui encore, il m’arrive de retomber dessus. J’ai les vidéos enregistrées sur mon téléphone.
C’est un but qui restera gravé dans ma mémoire toute ma vie. Parce que c’était une demi-finale de Coupe du monde, dans le contexte que nous vivions, et qu’il nous permettait de disputer une nouvelle finale.
Sur le moment, je n’avais peut-être pas vraiment conscience du but que je venais de marquer, de tout ce que signifiait ce match et de ce que vivaient les gens et ma famille dans les tribunes.
Ensuite, nous avons vécu tout cela si intensément que, trois ou quatre jours plus tard, nous avions déjà une autre finale à jouer. C’était presque comme si j’avais oublié ce but. »
« Puis, quand tu arrives en Argentine, tu commences à comprendre. Avant de rentrer ici, je suis passé par Rome, j’y ai dormi une nuit et j’ai déjeuné avec ma famille avant de rejoindre l’aéroport.
J’ai rencontré des Argentins. Une dame âgée m’a raconté qu’elle avait de nouveau célébré un but de l’équipe d’Argentine, après une très longue période sans le faire.
Ce sont des choses qui te procurent des émotions incroyables.
Puis tu arrives ici, tu poses le pied dans ton pays et les gens te remercient. Pas seulement pour ce que nous faisons avec l’équipe nationale, mais aussi personnellement, pour ce que ce but a représenté.
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C’est là que je prends vraiment conscience de l’importance de ce but dans l’histoire de l’équipe d’Argentine. »
LE MAILLOT DE LA DEMI-FINALE : « JE L’OFFRIRAI À MES PARENTS »
« Ce maillot restera dans l’histoire. La date, le stade, la couleur du maillot, le numéro, le moment resteront gravés dans les mémoires.
Ce maillot en particulier est destiné à ma famille, à la maison de mon père. Pour tout ce qu’ils ont fait pour moi quand mon rêve était de devenir footballeur professionnel.
Je n’aurais jamais imaginé arriver jusque-là, vivre un moment pareil.
Comme je l’ai dit lors de l’interview après le match, je rêvais de marquer un but comme celui-là depuis que je suis enfant.
Parce que c’est la réalité : quand tu choisis cette carrière, tu vis pour des moments comme ceux-là. Et il m’est arrivé de marquer l’un des buts les plus importants de l’histoire de l’équipe d’Argentine.
Ce maillot ne pourrait pas trouver meilleure destination que les mains de ma mère.
Parce qu’aujourd’hui encore, elle garde mon lit intact, ma chambre, pour que je puisse encore y dormir quand je veux rentrer à la maison.
C’est une toute petite chambre, mais j’y retourne avec ma femme et mes enfants.
Et je veux aussi le dédier à mon père, celui qui m’a appris à être compétitif, à être responsable et à aimer ce sport. »
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