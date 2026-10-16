Lautaro dit tout : « L’Inter et l’Argentine, je ne veux manquer aucun match. Quelqu’un, en revanche, pensait à la Coupe du monde… »

« Le but contre l’Angleterre ? Je l’ai revu un nombre incalculable de fois. Aujourd’hui encore, il m’arrive de retomber dessus. J’ai les vidéos enregistrées sur mon téléphone.

C’est un but qui restera gravé dans ma mémoire toute ma vie. Parce que c’était une demi-finale de Coupe du monde, dans le contexte que nous vivions, et qu’il nous permettait de disputer une nouvelle finale.









Sur le moment, je n’avais peut-être pas vraiment conscience du but que je venais de marquer, de tout ce que signifiait ce match et de ce que vivaient les gens et ma famille dans les tribunes.

Ensuite, nous avons vécu tout cela si intensément que, trois ou quatre jours plus tard, nous avions déjà une autre finale à jouer. C’était presque comme si j’avais oublié ce but. »





« Puis, quand tu arrives en Argentine, tu commences à comprendre. Avant de rentrer ici, je suis passé par Rome, j’y ai dormi une nuit et j’ai déjeuné avec ma famille avant de rejoindre l’aéroport.

J’ai rencontré des Argentins. Une dame âgée m’a raconté qu’elle avait de nouveau célébré un but de l’équipe d’Argentine, après une très longue période sans le faire.





Ce sont des choses qui te procurent des émotions incroyables.





Puis tu arrives ici, tu poses le pied dans ton pays et les gens te remercient. Pas seulement pour ce que nous faisons avec l’équipe nationale, mais aussi personnellement, pour ce que ce but a représenté.









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C’est là que je prends vraiment conscience de l’importance de ce but dans l’histoire de l’équipe d’Argentine. »





LE MAILLOT DE LA DEMI-FINALE : « JE L’OFFRIRAI À MES PARENTS »

« Ce maillot restera dans l’histoire. La date, le stade, la couleur du maillot, le numéro, le moment resteront gravés dans les mémoires.

Ce maillot en particulier est destiné à ma famille, à la maison de mon père. Pour tout ce qu’ils ont fait pour moi quand mon rêve était de devenir footballeur professionnel.





Je n’aurais jamais imaginé arriver jusque-là, vivre un moment pareil.





Comme je l’ai dit lors de l’interview après le match, je rêvais de marquer un but comme celui-là depuis que je suis enfant.





Parce que c’est la réalité : quand tu choisis cette carrière, tu vis pour des moments comme ceux-là. Et il m’est arrivé de marquer l’un des buts les plus importants de l’histoire de l’équipe d’Argentine.





Ce maillot ne pourrait pas trouver meilleure destination que les mains de ma mère.





Parce qu’aujourd’hui encore, elle garde mon lit intact, ma chambre, pour que je puisse encore y dormir quand je veux rentrer à la maison.





C’est une toute petite chambre, mais j’y retourne avec ma femme et mes enfants.





Et je veux aussi le dédier à mon père, celui qui m’a appris à être compétitif, à être responsable et à aimer ce sport. »