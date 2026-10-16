« Le but contre l’Angleterre ? Je l’ai revu énormément de fois. Aujourd’hui encore, je retombe dessus. J’ai les vidéos enregistrées sur mon téléphone.

C’est un but qui restera gravé dans ma mémoire toute ma vie. Parce que c’était une demi-finale de Coupe du monde, dans le contexte que nous vivions, et qu’il nous permettait de disputer une nouvelle finale.









Sur le moment, je n’avais peut-être pas vraiment conscience du but que j’avais marqué, compte tenu de tout ce que représentait ce match et de ce que vivaient les gens et ma famille dans les tribunes.

Ensuite, nous avons vécu tout cela si intensément que, trois ou quatre jours plus tard, nous avions déjà une autre finale à jouer. C’était presque comme si j’avais oublié ce but. »





« Puis, quand tu arrives en Argentine, tu commences à comprendre. Avant de revenir ici, je suis passé par Rome, j’y ai dormi une nuit et j’ai déjeuné avec ma famille avant de rejoindre l’aéroport.

J’ai rencontré quelques Argentins. Une dame âgée m’a raconté qu’elle avait de nouveau célébré un but de l’équipe nationale argentine, après très longtemps.





Ce sont des choses qui te procurent des émotions incroyables.





Puis tu arrives ici, tu poses le pied dans ton pays et les gens te remercient. Pas seulement pour ce que nous faisons avec l’équipe nationale, mais aussi personnellement, pour ce que ce but a représenté.









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C’est là que je prends vraiment conscience de l’importance de ce but dans l’histoire de l’équipe nationale argentine. »





LE MAILLOT DE LA DEMI-FINALE : « JE L’OFFRIRAI À MES PARENTS »

« Celui-ci restera dans l’histoire. La date, le stade, la couleur du maillot, le numéro et le moment resteront gravés dans les mémoires.

Ce maillot en particulier est destiné à ma famille, à la maison de mon père. Pour tout ce qu’ils ont fait pour moi quand mon rêve était de devenir footballeur professionnel.





Je n’aurais jamais imaginé arriver jusque-là, vivre un moment pareil.





Comme je l’ai dit lors de l’interview après le match, je rêvais de marquer un but comme celui-là depuis que je suis enfant.





Parce que c’est la réalité : quand tu choisis cette carrière, tu vis pour des moments comme ceux-là. Et il m’est arrivé de marquer l’un des buts les plus importants de l’histoire de l’équipe nationale argentine.





Ce maillot ne peut pas avoir de meilleure destination que d’être offert à ma mère.





Parce qu’aujourd’hui encore, elle a gardé mon lit intact, ainsi que ma chambre, pour que je puisse encore y dormir quand je veux rentrer à la maison.





C’est une toute petite chambre, mais j’y retourne avec ma femme et mes enfants.





Et puis je veux le dédier à mon père, qui m’a appris à être compétitif, à être responsable et à aimer ce sport. »