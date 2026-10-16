Une longue interview de Lautaro Martinez, accordée en Argentine. Le capitaine de l’Inter, victime d’une blessure qui le tiendra éloigné des terrains jusqu’après la trêve de novembre, s’est livré sans filtre, évoquant sa famille, les sacrifices de ses parents, son lien avec l’Inter et les souffrances vécues au Qatar : « Je dis toujours que je suis né dans un vestiaire, parce que mon père était footballeur. Dès l’âge de trois ou quatre ans, mon frère, avec qui j’ai dix mois d’écart, et moi assistions aux entraînements, aux réunions techniques et aux discours de motivation. Mon père était capitaine des équipes dans lesquelles il jouait. Il nous a transmis cet amour du football.
Lautaro dit tout : « Avec l’Inter et l’Argentine, je ne veux manquer aucun match. Quelqu’un, en revanche, pensait à la Coupe du monde… »
« Tout ce que j’ai appris et vécu personnellement depuis mon plus jeune âge m’a aidé à développer un immense sens des responsabilités envers le sport, la discipline et le travail. Et c’est ce que j’essaie encore aujourd’hui de transmettre à mes enfants. »
« Quand j’étais petit, je jouais défenseur. J’ai commencé comme mon père, au poste de libéro. Puis, quand nous avons commencé à disputer de vrais matchs, avec des points en jeu, un entraîneur m’a placé sur le côté parce que je faisais la différence à ce poste. Quand je suis arrivé au Racing, j’ai commencé à jouer davantage dans l’axe, en numéro neuf. J’aimais, comme j’aime encore aujourd’hui, décrocher pour participer au jeu, recevoir le ballon et combiner avec mes coéquipiers.
« Quand je jouais en défense, j’étais du genre à dégager le ballon vers l’avant et je me jetais souvent au sol. Cette caractéristique m’est en partie restée aujourd’hui. À cette époque, j’ai énormément appris : j’ai appris à défendre, à marquer mes adversaires. Ce sont des choses qui nous sont utiles aujourd’hui aussi, dans le travail que nous devons faire en tant qu’attaquants. »
« Ma mère a toujours été celle qui s’occupait de nous. Elle a toujours fait des ménages et s’occupait aussi d’une dame. À une époque où nous étions dans une situation financière très difficile, mon père, en plus de jouer au football, travaillait aussi dans une maison de retraite. Finalement, nous ne le voyions que le soir, au dîner. Avec mon frère aîné, nous avons traversé la période la plus difficile pour notre famille. Nous avions de quoi manger, mais nous ne pouvions pas nous permettre de petits plaisirs. Nous vivions dans une maison que des amis nous avaient prêtée et nous ne payions, si je me souviens bien, que 100 pesos d’électricité. Je m’en souviens parce que c’est une période pendant laquelle nous avons vraiment beaucoup souffert. Mais c’est justement dans ces moments-là qu’on apprend à donner leur juste valeur aux choses, à la vie en général et surtout aux valeurs humaines : être humble, responsable, toujours vouloir travailler et chercher à s’améliorer. »
« À l’époque, tu ne te rendais pas compte de tous les efforts que faisaient tes parents. Moi, je disais : "Papa, au lieu des crampons noirs, je veux les bleus, les brillants. Je veux ceci, je veux cela." Et ils essayaient de nous faire plaisir. Ils n’y arrivaient pas toujours, mais ils faisaient tout leur possible. Ils achetaient les crampons en plusieurs fois, ou avec de l’argent emprunté à des amis. Ce sont toutes ces choses qui te font grandir. »
« Aujourd’hui, je suis heureux et fier d’avoir réussi à réaliser mon rêve d’enfant : devenir footballeur professionnel. Et je suis heureux de pouvoir aider ma famille, même si mes parents continuent de travailler, chacun dans son activité. Dans notre famille, nous avons tous toujours eu un grand sens des responsabilités vis-à-vis du travail. »
« Quand j’ai commencé à fréquenter le centre d’entraînement de l’équipe nationale, j’avais 18 ou 19 ans, à l’époque de mes débuts en équipe première. Le premier tournoi que j’ai disputé était celui d’Alcudia, où j’ai très bien joué.
C’est à ce moment-là que les clubs européens avaient déjà commencé à m’appeler. Mais moi, je voulais continuer à jouer au Racing, me faire un nom, construire mon parcours. »
« La Copa América 2021 a été très dure pour moi, personnellement. Ma fille était née en février. Quand nous sommes entrés en stage, elle avait deux mois et demi et, quand je suis rentré, elle en avait presque cinq.
Ça a été une période difficile, parce que ce temps perdu, surtout auprès de ma première fille, alors que je venais tout juste de devenir père, a été dur à vivre. Mais nous avons tous traversé une période compliquée. Dibu est lui aussi devenu père pendant le stage, tout comme Chino Martínez Quarta.
Nous avons tous vécu une période difficile, mais parvenir à la conclure en remportant un titre après une très longue période sans succès pour l’Argentine, c’était la vie, la joie, le bonheur. Nous étions tous fiers de ce que nous avions accompli.
Ça a été très dur, parce que pendant que le monde était à l’arrêt, nous continuions à jouer. Nous avons assumé cette responsabilité et cela a été le point de départ de tout ce qui a suivi.
Nous étions en train de construire quelque chose de magnifique. Un groupe dont les membres se défendaient les uns les autres sur le terrain et en dehors. Il y avait une cohésion, une ambiance et une énergie très positive avec toutes les personnes qui travaillaient avec nous. Pour moi, c’est fondamental pour obtenir des résultats. »
« J’en avais aussi parlé dans un documentaire et lors d’une interview réalisée avec des membres de mon club, l’Inter. J’expliquais un peu comment je suis : je ne veux manquer aucun entraînement, je ne veux rater aucun match.
À cette période, trois ou quatre coéquipiers de l’Inter avaient eux aussi des problèmes physiques et pensaient davantage à la Coupe du monde qu’au club.
Moi, je suis différent. Je suis fidèle à ceux qui m’ouvrent leurs portes, à ceux qui me traitent de manière incroyable. J’ai le sens des responsabilités dans mon travail, parce que je le ressens au fond de moi.
À ce moment-là, je sentais que je ne pouvais pas abandonner le navire, quitter le club. J’ai donc continué à jouer. »
« Je me souviens qu’au premier entraînement avec la sélection italienne, après le voyage, nous avons fait quelques exercices de mobilité et je ne sentais déjà plus ma cheville.
J’ai alors parlé à l’entraîneur et je lui ai demandé si je pouvais laisser ma cheville se reposer un peu. Je n’ai pas joué ce match amical.
Puis, quand la Coupe du monde a commencé, j’ai joué sous anesthésie dès le premier match contre l’Arabie saoudite.
Ça s’est aussi produit après le deuxième match, mais après celui contre le Mexique, il est devenu vraiment difficile de continuer. C’est normal, parce qu’après des infiltrations, on a même du mal à marcher le matin. Les cinq ou six premiers pas, au réveil, étaient à pleurer de douleur.
Je vivais avec de la glace dans ma chambre, en essayant sans cesse de faire dégonfler ma cheville. Avec les infiltrations, elle avait énormément gonflé. Il était devenu très difficile de m’entraîner, parce que je devais d’abord réussir à faire diminuer le gonflement. »
« Le Qatar a été quelque chose de spécial pour tout ce que j’y ai vécu. Nous avons soulevé la Coupe du monde et c’était le plus important.
Ensuite est arrivée la Copa América. Je sortais aussi d’une très grande saison avec l’Inter : j’avais terminé meilleur buteur, j’avais été élu meilleur joueur de la saison et nous avions remporté le championnat.
Arriver à la Copa América dans ces conditions m’a apporté beaucoup de sérénité. Mentalement, je me sentais bien, je m’étais préparé comme il fallait.
Et marquer en finale a été une récompense pour tout le travail que j’avais accompli et pour la manière dont je m’étais préparé à la compétition.
Dans une interview, j’avais dit que c’était une revanche, mais je ne le considère pas vraiment comme tel. Pour moi, c’était une récompense pour tous les sacrifices que je fais depuis que j’ai mis les pieds pour la première fois au centre d’entraînement de l’équipe d’Italie. »
« Cette Coupe du monde a été très intense, vraiment très intense. Tous les matches ont été disputés jusqu’au bout.
Les gens s’identifiaient aussi énormément à nous, à cette équipe et au parcours que nous avons accompli.
Je crois que cette Coupe du monde a été le résumé parfait de tout ce que nous avons construit ces dernières années.
Une équipe qui se défend sur le terrain comme en dehors, qui ne considère jamais rien comme perdu. Une équipe qui se reconnaît dans ces valeurs, dans son peuple et dans cette volonté d’en vouloir toujours plus.
Avec un leader comme Leo, qui nous a appris à ne pas baisser les bras, à toujours chercher à faire davantage. Et la Coupe du monde qu’il a disputée a montré une fois de plus que, chaque fois qu’il porte ce maillot, il en veut toujours plus.
Même si, au final, le résultat n’a pas été celui que nous voulions, tout ce que nous avons vécu a été incroyable. »
« Beaucoup d’entre nous étaient arrivés dans des conditions difficiles. J’avais eu une blessure au soléaire qui m’avait tenu éloigné des terrains pendant deux mois.
À ce moment-là, j’ai parlé au préparateur physique et je lui ai dit : "Prof, j’ai besoin de jouer. Je dois arriver à la Coupe du monde avec des matches dans les jambes, je dois y arriver avec le rythme de la compétition."
C’était aussi un risque que j’ai décidé de prendre. J’ai joué avec mon club jusqu’au dernier match.
Comme je le disais, nous nous sommes défendus les uns les autres et nous avons toujours transmis la meilleure énergie possible à ceux qui devaient entrer sur le terrain, pour qu’ils puissent bien jouer. »
« Je pense que le match contre l’Angleterre nous a pris énormément d’énergie. Vraiment énormément. Nous avons tout donné, même ce que nous n’avions pas.
Et puis, en finale, voir des joueurs comme Nico, le Cuti, le Licha, qui ont dû quitter le terrain alors qu’ils avaient déjà tout donné. Comme Gonzalo, Leo, Julián.
Je pourrais continuer à citer des noms, je pourrais tous les nommer. Parce qu’au bout du compte, nous avons tout laissé sur le terrain, même ce que nous n’avions pas.
Ça se voyait : certains joueurs n’arrivaient presque plus à marcher, et pourtant ils continuaient à courir. Et jusqu’à la dernière action, nous avons eu la possibilité de gagner.
C’est pour cela que certaines théories sont agaçantes. Elles le sont précisément parce qu’il est évident que nous avons tout donné. Et c’est ce qui nous permet d’avoir l’esprit tranquille.
L’adversaire a été supérieur et nous avons quitté le terrain sans plus aucune énergie. Cela pouvait arriver tôt ou tard. Ces dernières années, nous avions très peu perdu.
Je me souviens que l’entraîneur, déjà au Qatar, nous avait dit que le moment viendrait, tôt ou tard, où nous perdrions.
Et finalement, c’est arrivé en finale. Ça fait mal. Deux fois plus mal. Ça laisse une blessure importante.
Mais le plus important, c’est de se relever et de retrouver l’envie de se mesurer aux autres, comme nous l’avons fait pendant toutes ces années. Je crois que nous sommes prêts et que nous avons très envie de continuer à nous mesurer aux meilleurs, pour porter l’Argentine le plus haut possible. »
« Devant les caméras, tu dois forcément te comporter différemment, parce qu’au bout du compte, c’est un match de football et tout peut arriver.
Mais au fond de nous, évidemment, ce n’était pas un match comme les autres. C’était un match spécial.
À cause de toute l’histoire qu’il y avait derrière, mais aussi parce que nous voulions disputer à nouveau une finale de Coupe du monde.
Le match contre eux, toute l’histoire de l’Argentine, l’histoire des Malouines : tous ces éléments rendaient cette rencontre spéciale.
Mais nous insistions surtout sur autre chose : gagner ce match signifiait retrouver une finale de Coupe du monde après trois ans et demi.
Finalement, nous sommes entrés sur le terrain avec un petit quelque chose en plus, avec cette énergie positive nécessaire pour jouer des matchs de ce genre.
Nous avons encaissé un but, mais nous avons continué à faire circuler le ballon, à tenter notre chance et à faire ce que nous savons faire.
Ça a été comme ça jusqu’à la dernière seconde. Nous étions dans le match, nous étions unis. Et finalement, ce match nous a permis de disputer à nouveau une finale. »
« Je pense qu’en première période, ils ont été nettement supérieurs. Ils ont aussi fait un peu la différence physiquement.
En seconde période, nous sommes revenus avec un autre état d’esprit et une idée de jeu différente de celle du début.
Je pense que leurs changements ont aussi modifié leur façon de presser et de jouer. Ça nous a favorisés.
Nous nous sommes créé énormément d’occasions, mais le ballon ne voulait pas entrer. Les poteaux, les occasions d’Alexis et de Nico González, les frappes lointaines d’Enzo, les têtes...
On aurait dit que ce n’était pas notre jour. Puis, finalement, nous avons réussi à marquer deux buts dans les dernières minutes du match. Ça a été une joie triple. »
L’action de Messi en première période
« C’était important de s’imposer aussi de cette manière. De leur faire comprendre que, pour gagner ce match, ils devraient nous surpasser dans tous les domaines.
Parce que nous étions pleinement impliqués, totalement déterminés à atteindre notre objectif. Nous ressentions tellement d’émotions, tellement de choses à la fois, que l’aspect purement footballistique passait parfois presque au second plan. »
« C’était aussi arrivé contre l’Égypte. Leo avait compris qu’il était impossible de jouer dans l’axe et s’était excentré près de la ligne de touche. Et cette fois-là aussi, les buts étaient venus de ces situations.
Contre l’Angleterre, nous nous étions déjà créé des occasions sur des centres pour Nico González et Alexis. Nous savions que le match pouvait se débloquer de cette façon.
Puis le but d’Enzo est venu d’une combinaison courte sur corner entre Rodrigo et Leo.
À ce moment-là, leurs défenseurs centraux étaient gigantesques. Nous avions fait monter nos défenseurs centraux dans la surface, avec Alexis, je crois, et Julián.
J’ai vu qu’ils étaient tous regroupés près du but. Quand Leo a passé le ballon à Enzo, je suis sorti un peu de la surface pour me démarquer et recevoir le ballon.
Puis Enzo a contrôlé le ballon, personne n’a réussi à l’arrêter et il l’a placé au second poteau.
C’était un but incroyable, qui nous a donné encore plus d’énergie que nous n’en avions déjà. Après ce but, il n’y a eu que de l’énergie positive. Le public aussi est complètement revenu dans le match. Les quinze dernières minutes ont été un match totalement différent. »
« Mon père m’a très souvent emmené à l’entraînement à moto. D’autres fois, nous y allions à vélo avec mon frère, quand mon père ne pouvait pas travailler.
Ma mère travaillait elle aussi. Quand nous rentrions de l’école, mon frère et moi préparions parfois rapidement quelque chose à manger, parce que les légumes que notre mère nous avait laissés ne nous plaisaient pas forcément.
Alors nous nous préparions un plat de pâtes. Puis nous prenions nos vélos et pédalions pendant 45 minutes, parfois une heure, pour arriver au club à temps pour l’entraînement.
Aujourd’hui, je veux aussi partager tout cela avec mon père.
Parce que pendant toute mon enfance, même à dix heures du soir, lui et moi jouions l’un contre l’autre sur un petit terrain que nous avions construit ensemble, avec une pelle.
Je crois que toutes ces choses, que je sois ensuite devenu footballeur professionnel ou non, constituent les plus beaux souvenirs de mon enfance.
Avoir tout partagé avec mon frère, avoir lutté ensemble pour un rêve. Moi, j’ai réussi à le réaliser. Lui, pour diverses raisons, n’y est pas parvenu.
Mais au fond, nous avons tous les deux toujours vécu pour le football. Aujourd’hui encore, il reste lié à ce sport et aide mon père avec le club à Bahía Blanca.
Je veux aussi le remercier, parce qu’il m’a certainement énormément aidé à progresser. »
« Le but contre l’Angleterre ? Je l’ai revu énormément de fois. Aujourd’hui encore, je retombe dessus. J’ai les vidéos enregistrées sur mon téléphone.
C’est un but qui restera gravé dans ma mémoire toute ma vie. Parce que c’était une demi-finale de Coupe du monde, dans le contexte que nous vivions, et qu’il nous permettait de disputer une nouvelle finale.
Sur le moment, je n’avais peut-être pas vraiment conscience du but que j’avais marqué, compte tenu de tout ce que représentait ce match et de ce que vivaient les gens et ma famille dans les tribunes.
Ensuite, nous avons vécu tout cela si intensément que, trois ou quatre jours plus tard, nous avions déjà une autre finale à jouer. C’était presque comme si j’avais oublié ce but. »
« Puis, quand tu arrives en Argentine, tu commences à comprendre. Avant de revenir ici, je suis passé par Rome, j’y ai dormi une nuit et j’ai déjeuné avec ma famille avant de rejoindre l’aéroport.
J’ai rencontré quelques Argentins. Une dame âgée m’a raconté qu’elle avait de nouveau célébré un but de l’équipe nationale argentine, après très longtemps.
Ce sont des choses qui te procurent des émotions incroyables.
Puis tu arrives ici, tu poses le pied dans ton pays et les gens te remercient. Pas seulement pour ce que nous faisons avec l’équipe nationale, mais aussi personnellement, pour ce que ce but a représenté.
PUBLICITÉ
C’est là que je prends vraiment conscience de l’importance de ce but dans l’histoire de l’équipe nationale argentine. »
LE MAILLOT DE LA DEMI-FINALE : « JE L’OFFRIRAI À MES PARENTS »
« Celui-ci restera dans l’histoire. La date, le stade, la couleur du maillot, le numéro et le moment resteront gravés dans les mémoires.
Ce maillot en particulier est destiné à ma famille, à la maison de mon père. Pour tout ce qu’ils ont fait pour moi quand mon rêve était de devenir footballeur professionnel.
Je n’aurais jamais imaginé arriver jusque-là, vivre un moment pareil.
Comme je l’ai dit lors de l’interview après le match, je rêvais de marquer un but comme celui-là depuis que je suis enfant.
Parce que c’est la réalité : quand tu choisis cette carrière, tu vis pour des moments comme ceux-là. Et il m’est arrivé de marquer l’un des buts les plus importants de l’histoire de l’équipe nationale argentine.
Ce maillot ne peut pas avoir de meilleure destination que d’être offert à ma mère.
Parce qu’aujourd’hui encore, elle a gardé mon lit intact, ainsi que ma chambre, pour que je puisse encore y dormir quand je veux rentrer à la maison.
C’est une toute petite chambre, mais j’y retourne avec ma femme et mes enfants.
Et puis je veux le dédier à mon père, qui m’a appris à être compétitif, à être responsable et à aimer ce sport. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles