Qui sera le Ballon d’Or 2026 ? La question fait le tour du monde, surtout à l’approche du jour de la clôture des votes pour l’attribution du prix. Mbappé, Dembélé, Kvaratskhelia, Rodri ou Haaland ? Aucun d’entre eux, du moins pour le capitaine de l’Inter Lautaro Martinez qui, interrogé par TNT Brasil et cité par Elintransigente, a confirmé que, pour lui, il n’existe qu’un seul candidat possible : Leo Messi.
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Lautaro : « Ballon d’Or ? Messi, sans aucun doute. C’est le meilleur de l’histoire et le meilleur au monde »
MESSI, LE MEILLEUR DE L’HISTOIRE
«Qui va gagner le Ballon d’Or ? Messi. Sans aucun doute. C’est le meilleur au monde. C’est le meilleur de l’histoire de ce sport. Tant qu’il sera sur le terrain, il aura une chance »
L’Argentine sera sans Messi
« Nous savions que la nouvelle arriverait tôt ou tard, mais lorsqu’elle tombe, c’est un événement important pour tout ce que Leo représente pour la sélection et pour notre pays. J’ai eu la possibilité de lui parler et je lui ai dit quelques mots pour le remercier de la manière dont il nous a enseigné et guidé vers la victoire. »
CE QU’IL A EN LUI
« Il a traversé des moments difficiles et ne s’est jamais rendu. C’est ce que je garde avec moi, même si nous vivons quotidiennement des expériences très intenses et importantes, des choses qui comptent pour nos carrières et pour la vie, et c’est cela que je porte en moi. »
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