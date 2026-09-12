Qui sera le Ballon d’Or 2026 ? La question fait le tour du monde, surtout à l’approche du jour de la clôture des votes pour l’attribution du prix. Mbappé, Dembélé, Kvaratskhelia, Rodri ou Haaland ? Aucun d’entre eux, du moins pour le capitaine de l’Inter Lautaro Martinez qui, interrogé par TNT Brasil et cité par Elintransigente, a confirmé que, pour lui, il n’existe qu’un seul candidat possible : Leo Messi.



