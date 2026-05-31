Lauren James est-elle blessée ? Les Lionesses font le point sur l'état de forme de leurs joueuses avant le match décisif contre l'Espagne, après avoir vu la star de Chelsea manquer la finale du World Sevens Football

De son côté, Alyssa Thompson a estimé que l’état d’esprit gagnant ancré au sein de l’équipe de Chelsea avait été déterminant pour cette victoire, soulignant que l’équipe cherchait toujours à s’imposer dans tout ce qu’elle entreprenait. Elle a déclaré sur le site officiel des Blues : « C’était pour nous l’occasion de prendre du plaisir et de nous mesurer à d’autres, mais à Chelsea, nous cherchons toujours à gagner dans tout ce que nous faisons. En finale, nous avons continué à croire en nos capacités, et nous savions que, même menées au score, nous pouvions renverser la vapeur et l’emporter. C’est une mentalité que nous entendons maintenir à Chelsea. »