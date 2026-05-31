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Lauren James est-elle blessée ? Les Lionesses font le point sur l'état de forme de leurs joueuses avant le match décisif contre l'Espagne, après avoir vu la star de Chelsea manquer la finale du World Sevens Football
Des inquiétudes concernant une blessure planent sur la figure de proue de Chelsea.
À la veille d’un match décisif contre l’Espagne, les Lionesses ont reçu un bulletin médical crucial concernant Lauren James. Alors que Chelsea célébrait son titre au World Sevens après une victoire spectaculaire 6-5 contre Manchester United au Gtech Community Stadium, l’absence de l’attaquante a immédiatement suscité des craintes quant à sa condition physique. Pivot essentiel tant pour son club que pour la sélection, la jeune femme de 22 ans est considérée comme un maillon crucial des plans de Sarina Wiegman.
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La raison de l'absence de James en finale a été dévoilée.
L’absence de James lors de la dernière journée de championnat continue d’alimenter les débats à la veille de la trêve internationale. Cette incertitude plane sur sa participation au match de qualification pour la Coupe du monde féminine face à l’Espagne, samedi prochain. Bompastor a clarifié la situation : « Elle a subi une petite blessure. Nous devons encore l’examiner pour déterminer si elle pourra rejoindre le groupe d’Angleterre. »
Portés par un mental de gagnants, les Blues sont lancés vers le succès.
De son côté, Alyssa Thompson a estimé que l’état d’esprit gagnant ancré au sein de l’équipe de Chelsea avait été déterminant pour cette victoire, soulignant que l’équipe cherchait toujours à s’imposer dans tout ce qu’elle entreprenait. Elle a déclaré sur le site officiel des Blues : « C’était pour nous l’occasion de prendre du plaisir et de nous mesurer à d’autres, mais à Chelsea, nous cherchons toujours à gagner dans tout ce que nous faisons. En finale, nous avons continué à croire en nos capacités, et nous savions que, même menées au score, nous pouvions renverser la vapeur et l’emporter. C’est une mentalité que nous entendons maintenir à Chelsea. »
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Prendre de l'élan pour la nouvelle saison
Ce succès conclut de manière encourageante la saison de Chelsea, qui s’apprête à entamer une nouvelle ère sous la direction de Bompastor. Selon Thompson, l’état d’esprit affiché lors du World Sevens peut servir de tremplin pour de futurs triomphes. « Nous avions un peu perdu cette capacité à prendre du plaisir ensemble au cours de la saison ; c’est pourquoi le fait de nous amuser ensemble, de croire les uns en les autres et d’être capables de remonter la pente même face à des situations qui peuvent sembler impossibles est quelque chose que nous pouvons mettre à profit pour la saison prochaine », a expliqué l’attaquant.