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Ousmane Dembele France GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduit par

Lauréat du Ballon d’Or : Ousmane Dembélé se trouve dans une position idéale pour consolider ses chances de remporter un deuxième Ballon d’Or, à condition de mener la France vers le titre mondial

Analysis
France
Ousmane Dembélé
Coupe du monde
Paris Saint-Germain
FEATURES
France vs Sénégal

Il y a quatre ans au Qatar, Lionel Messi a clos le débat sur le « plus grand de tous les temps » en guidant l’Argentine vers le sacre face à la France en finale de la Coupe du monde. Dans le camp adverse toutefois, un joueur possédait déjà assez de talent pour, un jour, raviver la polémique. Après tout, Kylian Mbappé avait devancé Messi au classement du Soulier d’or du tournoi en inscrivant plus d’unités que le numéro 10 argentin lors de cette rencontre épique à Lusail, grâce au premier triplé en finale de Coupe du monde depuis celui de Sir Geoff Hurst en 1966.

Grâce à son but égalisateur en prolongation, Mbappé a porté à quatre son total de réalisations en phase finale, devançant Hurst, Vavá, Pelé et Zinédine Zidane. Âgé de seulement 23 ans, le Français semblait alors inaugurer une nouvelle ère. Même s’il n’était pas encore assuré de devenir le « GOAT », il apparaissait comme l’héritier désigné de Messi sur le trône mondial.

Quatre ans plus tard, Mbappé n’a toujours pas remporté de Ballon d’Or, ni même soulevé la Ligue des champions. Ousmane Dembélé, lui, pourrait déjà détenir deux de chaque d’ici la fin de l’été, alors qu’il avait été transparent, lors de la finale du Mondial 2022 au point que L’Équipe lui a refusé toute note.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOLAFP

    D’une prodigalité cruelle

    La vitesse de Dembélé a été un véritable casse-tête pour les défenses adverses au Qatar. Comme Mbappé, il possède cette capacité à laisser sur place les arrières latéraux dès les premiers mètres. Mais les points communs s’arrêtent là.

    Mbappé, lui, constituait une menace constante devant le but et confirmait son statut de joueur de grands rendez-vous. Dembélé, en revanche, se révélait bien trop irrégulier, incapable de répondre présent lorsque le enjeu était le plus fort.

    Le souvenir marquant de son passage à Barcelone reste cette image : l’ailier, air contrit, aidant Messi, stupéfait, à se relever après avoir gâché une occasion de tuer le match contre Liverpool en demi-finale de la Ligue des champions 2019, que l’Argentin, épuisé, lui avait servie sur un plateau.

    Pourtant, même en tenant compte des standards alors très bas de Dembélé, sa performance au stade de Lusail frôla la nullité.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    « Accident de voiture » Le terme « accident de voiture », utilisé dans le contexte du football, fait référence à une collision impliquant un ou plusieurs véhicules motorisés. Cette expression évoque généralement un événement soudain et imprévisible qui peut avoir des conséquences graves sur les joueurs, le staff technique ou les supporters. Dans le jargon sportif, elle sert à décrire une situation d’urgence nécessitant une réaction rapide des services de secours et une communication claire des clubs ou des instances dirigeantes.

    Dembélé occupait le même côté du terrain qu’Ángel Di María, de neuf ans son aîné. Un duel inégal sur le papier, et la réalité a confirmé cette impression – mais pas exactement comme prévu.

    L’ailier argentin a multiplié les actions décisives : il a d’abord obtenu le penalty transformé par Messi, qui a ouvert le score après avoir « joué Dembélé comme un petit garçon », selon l’expression de Gary Neville sur ITV. Puis, neuf minutes avant la mi-temps, Di Maria a doublé la marque.

    Conséquence : Dembélé n’a même pas atteint la mi-temps. Didier Deschamps l’a remplacé au bout de 41 minutes, mettant fin à ce que Stuart Pearce a qualifié de « pire match » jamais vu chez un professionnel.

    « Il a concédé le penalty et a probablement raté toutes les passes qu’il a tentées après ça », a commenté l’ancien arrière gauche anglais au sujet d’une performance consternante, heureusement écourtée par son entraîneur après seulement 41 minutes. « Deschamps devait réagir. On assistait à un véritable accident de voiture. »

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOLAFP

    Un talent gâché

    Cette finale a définitivement confirmé que Dembélé est l’un des plus grands gâchis de talent naturel du football mondial.

    Après une éclatante saison 2016-2017 au Borussia Dortmund et un titre mondial avec les Bleus en Russie l’année suivante, l’attaquant semblait promis à un avenir radieux. Pourtant, son départ du FC Barcelone en 2023 l’a installé au panthéon des flops catalans, tant ses promesses inachevées ont pesé sur son bilan.

    Depuis, il a toutefois retrouvé un second souffle au Paris Saint-Germain, où il est devenu une véritable légende sous les ordres de Luis Enrique.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    « Défends-toi comme un forcené » Un appel à la combativité qui résume l’exigence défensive du football moderne : intensité, engagement et détermination sans faille.

    Un extrait célèbre issu d’un documentaire de Movistar montre Luis Enrique expliquant à Mbappé l’importance de donner l’exemple.

    « J’ai lu que tu admires Michael Jordan », lance l’Espagnol lors d’une séance vidéo avec l’attaquant français. « Jordan saisissait ses coéquipiers par les couilles et défendait comme un fou. »

    On peut affirmer sans se tromper que Mbappé n’a jamais vraiment pris ce message à cœur. Dembélé, en revanche, l’a finalement compris.

    Après avoir été écarté du groupe pour la rencontre de Ligue des champions contre Arsenal, le 1er octobre 2023, en raison d’un manque présumé de respect des exigences collectives, Dembélé a opéré une véritable métamorphose. Le joueur est devenu non seulement un « joueur différent », selon les mots de Luis Enrique, mais aussi un homme nouveau.

  • DembeleGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

    « Valeur ajoutée »

    Ce renouveau statistique et mental se vérifie dans les chiffres : Dembélé a été titularisé lors des trois confrontations suivantes du PSG face aux Gunners, et il a chaque fois contribué aux succès parisiens, notamment en finale de la Ligue des champions la saison passée à Budapest, où il a transformé le penalty de l’égalisation.

    La décision de l’entraîneur de le positionner dans l’axe de l’attaque a été déterminante, lui permettant enfin de concrétiser l’énorme potentiel entrevu dès l’adolescence. Aujourd’hui, outre sa capacité à presser haut, Dembélé apporte une valeur ajoutée avec le ballon.

    « Il apporte désormais une valeur ajoutée avec le ballon », s’enthousiasme Luis Enrique. « C’est pour cela qu’il a remporté le Ballon d’Or. » Et c’est aussi pour cela qu’il pourrait bien conserver son titre dans quelques mois.

  • FBL-WC-2026-FRA-TRAININGAFP

    Il n'est plus l'enfant terrible

    Alors que Dembélé s’apprête à fouler la pelouse pour son premier match de Coupe du monde depuis Lusail, il est idéalement positionné pour s’imposer, même avec un peu de retard, sur la plus grande scène du football.

    L’attaquant, encore muet dans la compétition, a l’occasion de se distinguer au sein d’une ligne offensive française qui, outre Mbappé, compte aussi sur Michael Olise, véritable passeur automatique.

    Son jeu ne repose plus uniquement sur sa vitesse : il y ajoute désormais assurance, efficacité et, surtout, un pressing constant.

    Contrairement à son ami Mbappé, l’ancien « enfant terrible » a mûri et pourrait récolter davantage de distinctions personnelles, lui qui place désormais le collectif au-dessus de tout.

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