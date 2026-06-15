Grâce à son but égalisateur en prolongation, Mbappé a porté à quatre son total de réalisations en phase finale, devançant Hurst, Vavá, Pelé et Zinédine Zidane. Âgé de seulement 23 ans, le Français semblait alors inaugurer une nouvelle ère. Même s’il n’était pas encore assuré de devenir le « GOAT », il apparaissait comme l’héritier désigné de Messi sur le trône mondial.
Quatre ans plus tard, Mbappé n’a toujours pas remporté de Ballon d’Or, ni même soulevé la Ligue des champions. Ousmane Dembélé, lui, pourrait déjà détenir deux de chaque d’ici la fin de l’été, alors qu’il avait été transparent, lors de la finale du Mondial 2022 au point que L’Équipe lui a refusé toute note.