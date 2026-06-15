La vitesse de Dembélé a été un véritable casse-tête pour les défenses adverses au Qatar. Comme Mbappé, il possède cette capacité à laisser sur place les arrières latéraux dès les premiers mètres. Mais les points communs s’arrêtent là.

Mbappé, lui, constituait une menace constante devant le but et confirmait son statut de joueur de grands rendez-vous. Dembélé, en revanche, se révélait bien trop irrégulier, incapable de répondre présent lorsque le enjeu était le plus fort.

Le souvenir marquant de son passage à Barcelone reste cette image : l’ailier, air contrit, aidant Messi, stupéfait, à se relever après avoir gâché une occasion de tuer le match contre Liverpool en demi-finale de la Ligue des champions 2019, que l’Argentin, épuisé, lui avait servie sur un plateau.

Pourtant, même en tenant compte des standards alors très bas de Dembélé, sa performance au stade de Lusail frôla la nullité.