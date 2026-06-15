La vitesse de Dembélé a été un véritable casse-tête pour les défenses adverses au Qatar. Comme Mbappé, il possède cette capacité à laisser sur place les arrières latéraux dès les premiers mètres. Mais les points communs s’arrêtent là.

Mbappé, lui, constituait une menace constante devant le but et confirmait son statut de joueur de grands rendez-vous. Dembélé, en revanche, se révélait bien trop irrégulier pour peser dans les moments clés.

Le souvenir marquant de son passage à Barcelone reste cette image : l’ailier, air contrit, aidant un Messi stupéfait à se relever après avoir gâché une occasion de tuer le match contre Liverpool en demi-finale de la Ligue des champions 2019, une action que l’Argentin, épuisé, lui avait servie sur un plateau.

Pourtant, même en tenant compte des standards alors très bas de Dembélé, sa prestation au stade de Lusail frôla la nullité.