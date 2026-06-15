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Ousmane Dembele France GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Lauréat du Ballon d’Or : Ousmane Dembélé est en position idéale pour renforcer ses chances de remporter un deuxième Ballon d’Or s’il parvient à mener la France vers le titre mondial

Analysis
France
Ousmane Dembélé
Coupe du monde
Paris Saint-Germain
FEATURES
France vs Sénégal

Il y a quatre ans au Qatar, Lionel Messi a clos le débat sur le « plus grand de tous les temps » en guidant l’Argentine vers le sacre face à la France en finale de la Coupe du monde. Dans le camp adverse toutefois, un joueur possédait déjà assez de talent pour, un jour, raviver la polémique. Après tout, Kylian Mbappé avait devancé Messi au classement du Soulier d’or du tournoi en inscrivant plus d’unités que le numéro 10 argentin lors de cette rencontre épique à Lusail, grâce au premier triplé en finale de Coupe du monde depuis celui de Sir Geoff Hurst en 1966.

Grâce à son but égalisateur en prolongation, Mbappé a porté à quatre son total de réalisations en phase finale, devançant Hurst, Vavá, Pelé et Zinédine Zidane. Âgé de seulement 23 ans, le Français semblait alors inaugurer une nouvelle ère. Même s’il n’était pas encore assuré de devenir le GOAT, il apparaissait comme l’héritier désigné de Messi sur le trône mondial.

Quatre ans plus tard, Mbappé n’a toujours pas remporté de Ballon d’Or, ni même soulevé la Ligue des champions. Ousmane Dembélé, lui, pourrait déjà détenir deux de chaque d’ici la fin de l’été, alors qu’il avait été transparent, lors de la finale du Mondial 2022 au point que L’Équipe lui a refusé toute note.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOLAFP

    D’une prodigalité cruelle

    La vitesse de Dembélé a été un véritable casse-tête pour les défenses adverses au Qatar. Comme Mbappé, il possède cette capacité à laisser sur place les arrières latéraux dès les premiers mètres. Mais les points communs s’arrêtent là.

    Mbappé, lui, constituait une menace constante devant le but et confirmait son statut de joueur de grands rendez-vous. Dembélé, en revanche, se révélait bien trop irrégulier pour peser dans les moments clés.

    Le souvenir marquant de son passage à Barcelone reste cette image : l’ailier, air contrit, aidant un Messi stupéfait à se relever après avoir gâché une occasion de tuer le match contre Liverpool en demi-finale de la Ligue des champions 2019, une action que l’Argentin, épuisé, lui avait servie sur un plateau.

    Pourtant, même en tenant compte des standards alors très bas de Dembélé, sa prestation au stade de Lusail frôla la nullité.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    « Accident de voiture » Le joueur a été impliqué dans un accident de la route et son état sera évalué avant la prochaine rencontre.

    Dembélé évoluait du même côté du terrain qu’Ángel Di María, de neuf ans son aîné. Un duel inégal sur le papier, et la réalité a confirmé cette impression – mais pas tout à fait comme prévu.

    L’ailier argentin a multiplié les actions décisives : il a d’abord obtenu le penalty transformé par Messi, qui a ouvert le score après avoir « joué Dembélé comme un petit garçon », selon l’expression de Gary Neville sur ITV. Puis, neuf minutes avant la mi-temps, Di Maria a doublé la marque.

    Conséquence : Dembélé n’a même pas atteint la mi-temps. Didier Deschamps l’a remplacé, mettant fin à ce que Stuart Pearce a qualifié de « pire match » jamais vu chez un professionnel.

    « Il a concédé le penalty et a probablement raté toutes les passes qu’il a tentées après ça », a déclaré l’ancien arrière gauche anglais à propos d’une prestation choquante qui a heureusement été écourtée par son entraîneur après seulement 41 minutes. « Deschamps devait faire quelque chose. On assistait à un accident de voiture. »

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOLAFP

    Un talent gâché

    Cette finale a définitivement confirmé que Dembélé est l’un des plus grands gâchis de talent naturel du football mondial.

    Promis à un avenir radieux après sa fulgurante saison 2016-2017 au Borussia Dortmund et sacré champion du monde avec les Bleus en Russie l’année suivante, il a quitté Barcelone en 2023, laissant derrière lui l’image du plus gros flop de l’histoire du club – un titre qui en dit long au vu de la longue liste d’achats ratés des Catalans.

    Depuis, il a toutefois retrouvé un second souffle au Paris Saint-Germain, où il est devenu une véritable légende sous les ordres de Luis Enrique.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    « Défends-toi comme un forcené » Un impératif qui résume la philosophie défensive du club : engagement total, courage et intensité jusqu’à la limite du raisonnable.

    Un passage célèbre d’un documentaire réalisé par Movistar montre Luis Enrique tentant de convaincre Mbappé de l’importance de montrer l’exemple.

    « J’ai lu que tu admirais Michael Jordan », lance l’Espagnol lors d’une séance vidéo avec l’attaquant français. « Michael Jordan prenait ses coéquipiers par les couilles et défendait comme un fou. »

    On peut affirmer sans se tromper que Mbappé n’a jamais vraiment pris ce message à cœur. Dembélé, en revanche, l’a finalement compris.

    Après avoir été écarté du groupe pour la rencontre de Ligue des champions contre Arsenal, le 1ᵉʳ octobre 2023, en raison d’un manque de respect des exigences collectives, Dembélé a changé. Il est devenu, selon les mots de Luis Enrique, un « joueur différent » et, plus largement, une personne transformée.

  • DembeleGiuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

    « Valeur ajoutée »

    Ce changement de rendement et d’attitude se vérifie notamment par sa titularisation lors des trois confrontations suivantes du PSG face aux Gunners, au cours desquelles il a contribué à autant de succès parisiens, dont la finale de la Ligue des champions la saison passée à Budapest, où il a transformé le penalty de l’égalisation décisive.

    La décision de l’entraîneur de le positionner dans l’axe de l’attaque a libéré son immense potentiel, déjà perceptible lors de ses débuts. Aujourd’hui, sa capacité à presser haut et à récupérer le ballon fait la différence.

    « Il apporte désormais une valeur ajoutée avec le ballon », s’est enthousiasmé Luis Enrique. « C’est pour cela qu’il a remporté le Ballon d’Or. » Et c’est aussi pour cela qu’il pourrait bien conserver son titre dans quelques mois.

  • FBL-WC-2026-FRA-TRAININGAFP

    Il n'est plus l'enfant terrible

    Alors que Dembélé s’apprête à fouler la pelouse pour son premier match de Coupe du monde depuis Lusail, il est idéalement positionné pour s’imposer, même avec du retard, sur la plus grande scène du football.

    L’attaquant, encore muet dans la compétition, a l’occasion de trouver enfin le chemin des filets, épaulé par une ligne offensive française redoutable où brillent déjà Mbappé et Michael Olise, véritable passeur automatique.

    Son jeu ne se fonde plus uniquement sur sa vitesse : il y ajoute désormais assurance, efficacité et, peut-être plus important encore, un pressing constant.

    Contrairement à son ami Mbappé, l’ancien « enfant terrible » a mûri et pourrait récolter davantage de distinctions personnelles, lui qui place désormais le collectif au-dessus de tout.

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