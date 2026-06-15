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Ousmane Dembele France GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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Lauréat du Ballon d’Or : Ousmane Dembélé a l’occasion idéale de consolider son dossier pour un deuxième Ballon d’Or s’il parvient à conduire la France vers le titre mondial

Analysis
France
Ousmane Dembélé
Coupe du monde
Paris Saint-Germain
FEATURES
France vs Sénégal

Il y a quatre ans au Qatar, Lionel Messi a clos le débat sur le « plus grand de tous les temps » en guidant l’Argentine vers le sacre face à la France en finale de la Coupe du monde. Dans le camp adverse toutefois, un joueur possédait déjà assez de talent pour, un jour, raviver la polémique. Après tout, Kylian Mbappé avait devancé Messi au classement du Soulier d’or du tournoi en inscrivant plus d’unités que le numéro 10 argentin lors de cette rencontre épique à Lusail, grâce au premier triplé en finale de Coupe du monde depuis celui de Sir Geoff Hurst en 1966.

Grâce à son but égalisateur en prolongation, Mbappé a porté à quatre son total de réalisations en phase finale, devançant Hurst, Vavá, Pelé et Zinédine Zidane. Âgé de seulement 23 ans, le Français semblait alors inaugurer une nouvelle ère. Même s’il n’était pas encore assuré de devenir le « GOAT », il apparaissait comme l’héritier désigné de Messi sur le trône mondial.

Quatre ans plus tard, Mbappé n’a toujours pas remporté de Ballon d’Or, ni même soulevé la Ligue des champions. Ousmane Dembélé, lui, pourrait déjà détenir deux de chaque d’ici la fin de l’été, alors que son match catastrophique en finale du Mondial 2022 n’avait même pas mérité une note selonL’Équipe.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-LIVERPOOLAFP

    D’une prodigalité cruelle

    La vitesse de Dembélé s’était avérée un véritable casse-tête pour ses adversaires au Qatar. Tout comme Mbappé, il avait cette capacité à semer les arrières latéraux dès le départ. C’est là, cependant, que s’arrêtaient les similitudes entre les deux coéquipiers.

    Mbappé, lui, constituait une menace constante devant le but et confirmait son statut de joueur de grands rendez-vous. Dembélé, en revanche, se révélait bien trop irrégulier, incapable de répondre présent quand le score était en jeu.

    Le souvenir marquant de son passage à Barcelone reste cette image : l’ailier, air contrit, aidant Messi, stupéfait, à se relever après avoir gâché une occasion de tuer le match contre Liverpool en demi-finale de la Ligue des champions 2019, une action que l’Argentin, épuisé, lui avait servie sur un plateau.

    Pourtant, même en tenant compte des standards alors très bas de Dembélé, sa performance au stade de Lusail frôla la nullité.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    « Accident de voiture » Le joueur a été impliqué dans un accident de la route et son état sera évalué avant la prochaine rencontre.

    Dembélé occupait le même côté du terrain qu’Ángel Di María, de neuf ans son aîné. Un duel inégal sur le papier, et la réalité a confirmé cette impression – mais pas tout à fait comme prévu.

    L’ailier argentin a multiplié les actions décisives : il a d’abord obtenu le penalty transformé par Messi, qui a ouvert le score après une feinte ayant déséquilibré Dembélé « comme un enfant », selon les mots de Gary Neville sur ITV ; puis il a doublé la marque neuf minutes avant la mi-temps.

    Conséquence : Dembélé n’a même pas atteint la mi-temps. Didier Deschamps l’a remplacé au bout de 41 minutes, mettant fin à ce que Stuart Pearce a qualifié de « pire match » jamais vu chez un professionnel.

    « Il a concédé le penalty et a probablement raté toutes les passes qu’il a tentées après ça », a déclaré l’ancien arrière gauche anglais à propos d’une prestation choquante qui a heureusement été interrompue par son entraîneur après seulement 41 minutes. « Deschamps devait faire quelque chose. On assistait à un accident de voiture. »

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOLAFP

    Un talent gâché

    Cette finale a définitivement confirmé que Dembélé est l’un des plus grands gâchis de talent naturel du football mondial.

    Après une saison 2016-2017 éclatante sous les couleurs du Borussia Dortmund et un titre mondial avec les Bleus en Russie en 2018, l’attaquant semblait promis à un avenir radieux. Pourtant, son départ du FC Barcelone en 2023, où il est souvent présenté comme le plus gros flop de l’histoire du club, a confirmé cette impression.

    Depuis, il a toutefois retrouvé un second souffle au Paris Saint-Germain, où il est devenu une véritable légende sous les ordres de Luis Enrique.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    « Défends-toi comme un forcené »

    Un passage célèbre d’un documentaire réalisé par Movistar montre Luis Enrique tentant de convaincre Mbappé de l’importance de montrer l’exemple.

    « J’ai lu que tu admirais Michael Jordan », lance l’Espagnol lors d’une séance vidéo avec l’attaquant français. « Michael Jordan prenait ses coéquipiers par les couilles et défendait comme un fou. »

    On peut affirmer sans se tromper que Mbappé n’a jamais vraiment pris ce message à cœur. Dembélé, en revanche, l’a finalement compris.

    Après avoir été écarté du groupe pour la rencontre de Ligue des champions contre Arsenal, le 1er octobre 2023, en raison d’un manque de respect des exigences collectives, Dembélé a opéré une véritable mue. Luis Enrique l’a d’ailleurs reconnu : l’ailier est devenu un « joueur différent », et même un homme changé.

  • « Valeur ajoutée »

    Ce changement de rendement et d’attitude se vérifie notamment par sa titularisation lors des trois confrontations suivantes du PSG face aux Gunners, au cours desquelles il a contribué à autant de succès parisiens, dont la finale de la Ligue des champions la saison passée à Budapest, où il a transformé le penalty de l’égalisation décisive.

    La décision de l’entraîneur de le positionner dans l’axe de l’attaque a libéré son immense potentiel, déjà perceptible lors de ses débuts. Aujourd’hui, outre sa capacité à presser haut, il apporte une nouvelle dimension avec le ballon.

    « Il apporte désormais une valeur ajoutée avec le ballon », s’enthousiasme Luis Enrique. « C’est pour cela qu’il a remporté le Ballon d’Or. » Et c’est aussi pour cela qu’il pourrait bien conserver son titre dans quelques mois.

  • FBL-WC-2026-FRA-TRAININGAFP

    Il n'est plus l'« enfant terrible » du football.

    Alors que Dembélé s’apprête à fouler la pelouse pour son premier match de Coupe du monde depuis Lusail, il est idéalement positionné pour s’imposer, même avec du retard, sur la plus grande scène du football.

    L’attaquant, encore muet dans la compétition, a l’occasion de se mettre en évidence au sein d’une ligne offensive française qui, outre Mbappé, peut compter sur la précision des passes de Michael Olise.

    Son jeu ne repose plus uniquement sur sa vitesse : il y ajoute désormais assurance, efficacité et, peut-être plus important encore, un pressing constant.

    Contrairement à son ami Mbappé, l’ancien « enfant terrible » a mûri et pourrait récolter davantage de distinctions personnelles, lui qui place désormais le collectif au-dessus de tout.

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