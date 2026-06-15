La vitesse de Dembélé s’était avérée un véritable casse-tête pour ses adversaires au Qatar. Tout comme Mbappé, il avait cette capacité à semer les arrières latéraux dès le départ. C’est là, cependant, que s’arrêtaient les similitudes entre les deux coéquipiers.

Mbappé, lui, constituait une menace constante devant le but et confirmait son statut de joueur de grands rendez-vous. Dembélé, en revanche, se révélait bien trop irrégulier, incapable de répondre présent quand le score était en jeu.

Le souvenir marquant de son passage à Barcelone reste cette image : l’ailier, air contrit, aidant Messi, stupéfait, à se relever après avoir gâché une occasion de tuer le match contre Liverpool en demi-finale de la Ligue des champions 2019, une action que l’Argentin, épuisé, lui avait servie sur un plateau.

Pourtant, même en tenant compte des standards alors très bas de Dembélé, sa performance au stade de Lusail frôla la nullité.