Laura Hilven, l’épouse de Leandro Trossard, a supprimé toute trace du joueur d’Arsenal de ses réseaux sociaux, un geste qui témoigne des tensions au sein de leur mariage

Les spéculations sur l’état du mariage de Trossard s’intensifient après la suppression par sa femme, Hilven, de l’ensemble des photos de son profil Instagram, notamment celles où figure le joueur d’Arsenal, ainsi que divers souvenirs de mariage et de vacances. Les observateurs soulignent également qu’Hilven n’a plus publié de cliché où elle porte son alliance depuis début décembre, ce qui accentue les inquiétudes au sujet de leur relation.

Ensemble depuis près de treize ans et mariés depuis 2019, le couple affichait régulièrement son amour sur les réseaux sociaux. Une source proche du couple a confirmé ce revirement au Sun : « Laura avait l’habitude d’afficher des dizaines de photos sur son compte Instagram où l’on voyait Leandro le jour de leur mariage, en vacances ou lors de leurs soirées en tête-à-tête, mais elle les a toutes supprimées. Si quelqu’un consultait son profil aujourd’hui, il n’aurait aucune idée qu’ils aient jamais été ensemble, et encore moins mariés. »