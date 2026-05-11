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Trossard-HilvenGetty/GOAL/IG:@laurahlvn
Muhammad Zaki

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Laura Hilven, l’épouse de Leandro Trossard, a supprimé toute trace du joueur d’Arsenal de ses réseaux sociaux, un geste qui témoigne des tensions au sein de leur mariage

L. Trossard
Arsenal
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L'ailier d'Arsenal, Leandro Trossard, traverserait une crise personnelle en dehors des terrains, son épouse Laura Hilven ayant supprimé toute trace du Belge de ses réseaux sociaux. Ce nettoyage numérique inattendu intervient à un moment crucial pour les Gunners, qui visent un doublé historique en Premier League et en Ligue des champions.

  • Selon les observateurs, le digital wipeout subi par le couple star alimenterait les rumeurs de crise conjugale.

    Les spéculations sur l’état du mariage de Trossard s’intensifient après la suppression par sa femme, Hilven, de l’ensemble des photos de son profil Instagram, notamment celles où figure le joueur d’Arsenal, ainsi que divers souvenirs de mariage et de vacances. Les observateurs soulignent également qu’Hilven n’a plus publié de cliché où elle porte son alliance depuis début décembre, ce qui accentue les inquiétudes au sujet de leur relation.

    Ensemble depuis près de treize ans et mariés depuis 2019, le couple affichait régulièrement son amour sur les réseaux sociaux. Une source proche du couple a confirmé ce revirement au Sun : « Laura avait l’habitude d’afficher des dizaines de photos sur son compte Instagram où l’on voyait Leandro le jour de leur mariage, en vacances ou lors de leurs soirées en tête-à-tête, mais elle les a toutes supprimées. Si quelqu’un consultait son profil aujourd’hui, il n’aurait aucune idée qu’ils aient jamais été ensemble, et encore moins mariés. »

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  • Laura Hilven, Leandro Trossard's wifeInstagram/laurahlvn

    Souvenirs effacés, des Émirats à Ibiza

    La purge des réseaux sociaux ne s’est pas limitée aux photos de famille : Hilven a aussi supprimé plusieurs clichés où elle posait aux côtés de Trossard à l’Emirates Stadium. Parmi eux, une publication de mai dernier montrait le couple sur la pelouse, vêtu des maillots d’Arsenal, accompagnée de la légende : « Nos cœurs sont ROUGES. Merci pour tout votre soutien cette saison. #LOVEFROMUS. » Même les traces d’un voyage très médiatisé à Wimbledon l’an dernier ont été effacées de son fil d’actualité.

    Ses abonnés notent par ailleurs que ses publications les plus récentes laissent entrevoir un changement de vie : sur la dernière photo où l’on distingue sa main gauche, postée le 2 mars, sa bague de mariage a disparu, remplacée par un anneau en or au majeur. Avant ce grand ménage, elle partageait régulièrement les temps forts de leur histoire.

  • Une source de distraction sur la route du titre d’Arsenal

    Cette crise personnelle tombe au pire moment pour l’équipe de Mikel Arteta. Trossard s’est imposé comme un maillon essentiel de l’effectif d’Arsenal cette saison, alors que le club livre un duel acharné à Manchester City pour le titre de Premier League. Le Belge a confirmé son poids dans les grands rendez-vous en inscrivant le but de la victoire (1-0) contre West Ham, maintenant les Gunners en tête de la course au titre.

    Malgré ces tensions personnelles, le Belge reste concentré sur ses obligations professionnelles et devrait jouer un rôle clé lors de la prochaine finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain à Budapest. Interrogé à ce sujet, l’ailier a déclaré : « Nous serons prêts. En un seul match, tout peut arriver. »

  • Arsenal v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    De Genk à la gloire dans le nord de Londres

    Le parcours de Trossard vers les sommets du football anglais a été accompagné par sa compagne Hilven. Le couple s’est installé en Angleterre en 2019, après que l’ailier a obtenu un transfert à Brighton à l’issue d’une saison couronnée de succès avec Genk. Après quatre saisons couronnées de succès sur la côte sud, l’attaquant a rejoint Arsenal pour 27 millions de livres sterling en janvier 2023, et il y a depuis marqué 26 buts en plus de 120 apparitions.

    Dans le nord de Londres, Hilven est devenue une habituée des tribunes, souvent repérée aux côtés d’autres WAGs d’Arsenal comme Tolami Benson, la compagne de Bukayo Saka, ou Sophia, l’épouse de Kai Havertz. Elle est également amie avec Matt Lucas, célèbre supporter des Gunners. Depuis la disparition soudaine de Trossard de sa vie publique, on ignore toutefois si elle conservera son statut de figure incontournable des tribunes de l’Emirates alors que la saison entre dans sa phase décisive.

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