En quelques mois, Kenneth Taylor est devenu un pilier de la Lazio. Titulaire dès le premier jour, il progresse techniquement et tactiquement sous la houlette de Sarri, et les supporters l'adorent déjà. Au micro du magazine néerlandais Voetbal International, il a fait le point sur cette première période sous le maillot biancoceleste et a également évoqué ses attentes pour l'avenir.
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Latium, Taylor sous le charme : « Ici, la passion est débordante. Sarri ? Les premiers jours, il m'a donné des maux de tête ! »
UNE PASSION ENVOLANTE
« La passion ici, à la Lazio, est débordante. Dès mon premier match contre Vérone, j’ai compris quelle était l’ambiance à Rome. La pression est constante, mais c’est magnifique. Je me sens déjà bien intégré et des coéquipiers comme Danilo Cataldi m’aident énormément à comprendre ce que signifie vraiment porter ce maillot. Chaque match est une bataille, et je me sens prêt à toutes les mener. L'Ajax était ma deuxième maison, donc évidemment, ça a été un peu plus émouvant de faire mes débuts là-bas, mais ça me fait du bien de relever un nouveau défi. La Lazio est une belle équipe, beaucoup de gars m'ont aidé et, bien sûr, j'ai de la chance qu'il y ait Tijjani (Noslin, ndlr) ».
Souvent
« Ici, à Formello, les premiers jours, j'avais la tête qui explosait. Il y a une quantité incroyable d'informations tactiques. À l'Ajax, j'avais l'habitude de marquer mon adversaire sur presque tout le terrain, mais ici, c'est différent. Il faut apprendre à « passer » l'adversaire à son coéquipier beaucoup plus rapidement et se concentrer sur la position du ballon et de la ligne défensive. Si tu te trompes d’un mètre, ça ouvre un énorme trou et le coach s’en rend compte tout de suite. Lors d’un des premiers matchs, j’ai dû sortir avant la 90e minute parce que j’ai eu des crampes. Ça ne m’était jamais arrivé auparavant. En Serie A, l’intensité défensive est épuisante, on ne peut jamais se relâcher. Je m’efforce beaucoup d’apprendre l’italien. Je n'ai pas le choix, car même les assistants de Sarri ne parlent pratiquement pas anglais. L'entraîneur le parle, mais il explique tout en italien. Jusqu'à ce qu'il me voie l'air un peu perdu... là, il me traduit encore quelques mots (rires, ndlr). »
NATIONAL
« Le sélectionneur Koeman m'a envoyé un message après mon transfert à la Lazio : “Excellent transfert, on te suit de près. Bonne chance.” Ça a été un signe encourageant pour moi. Il me disait souvent que je devais gagner en maturité et être plus présent dans les duels ; je dois dire que je comprends maintenant ce qu'il voulait dire : c'est vraiment tout autre chose de jouer chaque semaine dans un championnat de haut niveau comme celui-ci. En Eredivisie, je pouvais parfois me permettre de jouer en douceur, en m’appuyant sur ma technique. En Italie, si tu ne mets pas aussi de la combativité, tu te fais écraser. Cette expérience est en train de faire de moi un joueur beaucoup plus solide. Mais je n’ai pas fait ce choix uniquement pour l’équipe nationale, je voulais simplement m’épanouir en tant que personne et en tant que footballeur. J’avais besoin de nouveauté, d’un nouvel environnement et d’un nouveau défi. Avec les Pays-Bas, j’ai fait mes débuts en tant que remplaçant et j’ai le sentiment d’avoir bien joué, j’ai même marqué un penalty lors de la série. Mais ensuite, pendant la trêve suivante, je suis parti aux Championnats d’Europe avec les moins de 21 ans et depuis, je n’ai plus été convoqué. Il y a beaucoup de concurrence à mon poste, mais ce serait fantastique de revenir en équipe. Je repense souvent à la dernière Coupe du monde et j’aimerais revivre cette expérience, mais pour cela, je dois continuer à faire de grandes choses ici, à la Lazio. »
FARIOLI ET DERBY
« Quand j'ai signé à la Lazio, Farioli m'a envoyé un message : il m'a écrit qu'il ne m'aimait plus autant (il rit, ndlr). Il a dit qu'il était désolé, mais il m'a aussi félicité, c'était un beau geste. J'ai vraiment apprécié de travailler avec lui, c'est vraiment un grand entraîneur. Ce n’est pas un hasard si tout le monde pleurait quand il a quitté l’Ajax. Il m’a aussi dit que Sarri serait l’entraîneur parfait pour moi. Je vois beaucoup de similitudes entre eux dans leur façon de concevoir le football, dans la structure et dans la possession du ballon. Il m’a rassuré en me disant que le style de jeu de la Lazio serait la suite logique de mon évolution. Et puis ici, à Rome, il y a cette histoire de derby qui est incroyable. Mon ami Rensch et moi, on se parle souvent, ce qui est sympa. Mais la première chose qu’il m’a dite, c’était littéralement : « Ici, on ne peut absolument pas se balader ensemble en ville » (rires, ndlr). La rivalité sportive entre la Lazio et la Roma est incroyablement profonde. Le match aura lieu le 17 mai, et c’est un match que nous attendons tous les deux avec impatience. »