Latium, Taylor sous le charme : « Ici, la passion est débordante. Sarri ? Les premiers jours, il m'a donné des maux de tête ! »

« Le sélectionneur Koeman m'a envoyé un message après mon transfert à la Lazio : “Excellent transfert, on te suit de près. Bonne chance.” Ça a été un signe encourageant pour moi. Il me disait souvent que je devais gagner en maturité et être plus présent dans les duels ; je dois dire que je comprends maintenant ce qu'il voulait dire : c'est vraiment tout autre chose de jouer chaque semaine dans un championnat de haut niveau comme celui-ci. En Eredivisie, je pouvais parfois me permettre de jouer en douceur, en m’appuyant sur ma technique. En Italie, si tu ne mets pas aussi de la combativité, tu te fais écraser. Cette expérience est en train de faire de moi un joueur beaucoup plus solide. Mais je n’ai pas fait ce choix uniquement pour l’équipe nationale, je voulais simplement m’épanouir en tant que personne et en tant que footballeur. J’avais besoin de nouveauté, d’un nouvel environnement et d’un nouveau défi. Avec les Pays-Bas, j’ai fait mes débuts en tant que remplaçant et j’ai le sentiment d’avoir bien joué, j’ai même marqué un penalty lors de la série. Mais ensuite, pendant la trêve suivante, je suis parti aux Championnats d’Europe avec les moins de 21 ans et depuis, je n’ai plus été convoqué. Il y a beaucoup de concurrence à mon poste, mais ce serait fantastique de revenir en équipe. Je repense souvent à la dernière Coupe du monde et j’aimerais revivre cette expérience, mais pour cela, je dois continuer à faire de grandes choses ici, à la Lazio. »