Le Milan a des caractéristiques bien définies. Il peut vous surprendre à tout moment, grâce à des qualités techniques et physiques exceptionnelles. Nous devrons veiller à ne pas lui laisser de grands espaces, car ses accélérations sont redoutables. Ce sera un match extrêmement difficile, y compris sur le plan tactique. Ces derniers jours, nous testons deux options, avec Patric ou Taylor à la baguette. Nous allons essayer de faire jouer Romagnoli jusqu’à demain matin, mais la situation n’est pas des plus simples. Si je demande à mes joueurs de viser certains objectifs, je dois être le premier à m'efforcer de les atteindre : je ferai toujours jouer la formation la plus appropriée pour y parvenir. Przyborek montre des signes encourageants, nous verrons quand il sera capable de s'intégrer dans cette réalité du championnat. Les coups de pied arrêtés sont un problème, inutile de le cacher. Ne pas toujours disposer de la même équipe n’aide pas non plus, car cela m’oblige à changer constamment les marquages. Modric est un modèle d’humilité. Il s’est remis en jeu à son âge, avec une application redoutable, et il donne toujours tout. Il reste l’un des plus grands de cette période historique et l’avoir, même jeune peut-être, est le rêve de tous. Les champions ont une mentalité particulière. Zaccagni a connu une saison compliquée, avec des problèmes incessants, mais pour être honnête, lors des 2-3 derniers matchs, il est en nette progression. Il mériterait de pouvoir terminer la saison en beauté. Si des espaces s’ouvrent, un joueur comme Dele-Bashiru s’améliore dans sa capacité à les exploiter. Il doit encore progresser dans certaines situations, il semble parfois jouer sans avoir le sens du danger, mais les sensations commencent à être positives.