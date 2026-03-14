À la veille du match Lazio - Milan à Formello. Sarri doit composer avec la situation d'urgence désormais habituelle chez les Biancocelesti. Privé de Cataldi, Rovella et Basic, l'entraîneur devra trouver des solutions inattendues au milieu de terrain. Mais ce qui fera la différence, souligne l'entraîneur lors de la conférence de presse, ce sera toujours l'attitude avec laquelle l'équipe entrera sur le terrain.
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Latium, la conférence de presse de Sarri : « On s'achemine vers une nouvelle année blanche, mais je me sens bien ici »
SUPPORTERS ET MOTIVATIONS
Nous sommes tous ravis que les supporters reviennent. C'est un plaisir de jouer devant notre public dans un stade plein. Nous leur disons merci et espérons leur rendre la pareille sur le terrain, même si le match s'annonce très difficile. Les avoir à nos côtés est une grande source de motivation, dans une période délicate. Les supporters ont également joué un rôle important dans mes choix passés. J'apprécie cette ambiance. Je me sens en phase avec eux et cela aura donc son importance. Je suis ravi que les supporters me demandent de les saluer, mais je ne descends généralement pas sous la tribune car je préfère ne pas voler la vedette aux joueurs. Nous devrons toutefois être capables de nous fixer des objectifs qui comptent pour nous, au-delà de ce qui se passe à l’extérieur. Mis à part les 2 ou 3 matchs ratés, je n’ai pas grand-chose à redire à l’équipe sur le plan du caractère. J’attends toutefois des confirmations, en ce qui concerne la mentalité avec laquelle nous avons abordé et conclu le match. Je dis toujours à l’équipe que le moment le plus dangereux quand on joue contre des équipes comme le Milan, c’est justement quand on a le ballon.
L'ADVERSAIRE ET LES CHOIX
Le Milan a des caractéristiques bien définies. Il peut vous surprendre à tout moment, grâce à des qualités techniques et physiques exceptionnelles. Nous devrons veiller à ne pas lui laisser de grands espaces, car ses accélérations sont redoutables. Ce sera un match extrêmement difficile, y compris sur le plan tactique. Ces derniers jours, nous testons deux options, avec Patric ou Taylor à la baguette. Nous allons essayer de faire jouer Romagnoli jusqu’à demain matin, mais la situation n’est pas des plus simples. Si je demande à mes joueurs de viser certains objectifs, je dois être le premier à m'efforcer de les atteindre : je ferai toujours jouer la formation la plus appropriée pour y parvenir. Przyborek montre des signes encourageants, nous verrons quand il sera capable de s'intégrer dans cette réalité du championnat. Les coups de pied arrêtés sont un problème, inutile de le cacher. Ne pas toujours disposer de la même équipe n’aide pas non plus, car cela m’oblige à changer constamment les marquages. Modric est un modèle d’humilité. Il s’est remis en jeu à son âge, avec une application redoutable, et il donne toujours tout. Il reste l’un des plus grands de cette période historique et l’avoir, même jeune peut-être, est le rêve de tous. Les champions ont une mentalité particulière. Zaccagni a connu une saison compliquée, avec des problèmes incessants, mais pour être honnête, lors des 2-3 derniers matchs, il est en nette progression. Il mériterait de pouvoir terminer la saison en beauté. Si des espaces s’ouvrent, un joueur comme Dele-Bashiru s’améliore dans sa capacité à les exploiter. Il doit encore progresser dans certaines situations, il semble parfois jouer sans avoir le sens du danger, mais les sensations commencent à être positives.
NOUVELLE ANNÉE 0
Fabiani n'a fait que constater des faits. Il y a un contrat en cours, qui court encore pendant deux ans. Si le club n'est pas satisfait ou si je ne le suis pas, nous en discuterons, mais pour l'instant, il n'y a pas de débat. Une nouvelle année « zéro » s'annonce, car de nombreux contrats arrivent à échéance et on sait déjà que beaucoup de joueurs vont partir. Je le répète, je me sens bien ici et mon contrat court encore sur deux ans. Pour le reste, on verra bien au fur et à mesure.
Le gardien de but
Il faut miser sur l'un des gardiens. Motta compte 20 apparitions chez les professionnels, Furlanetto 12. Il est clair qu'ils ont tous deux encore des progrès à faire. Pour l'instant, nous essayons avec Motta, puis nous verrons lors des prochains matchs.