C’est à la 52^e minute que le drame s’est produit : Ismael Kone venait de récupérer le ballon dans sa moitié de terrain et le protégeait face à Assim Madibo. Le joueur du club qatari s’est lancé avec fougue et, en tentant de lui subtiliser le ballon, a malencontreusement frappé Kone, dont le tibia et le péroné se sont déviés selon un angle particulièrement fâcheux.
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Larmes, horreur et stupéfaction : une blessure effroyable vient assombrir le match de gala du Canada contre le Qatar lors de la Coupe du monde
Dès l’impact, l’effroi gagne l’ensemble des joueurs, qui appellent immédiatement les soigneurs dans un mélange d’agitation et de stupeur. Même l’auteur de l’action, visiblement affecté, cache son visage dans son maillot. L’arbitre lui inflige d’abord un carton jaune, puis, après une brève consultation du VAR dont les images, trop dures, n’ont pas été diffusées à la télévision, il sort le carton rouge.
Pendant les soins, les coéquipiers de Kone ont formé un demi-cercle pour le soustraire aux regards, tandis que l’attaquant vedette Jonathan David fondait en larmes et que Madibo, encore sous le choc, quittait à son tour la pelouse. Pour la plus grande joie du public canadien, Kone s’est redressé sur la civière alors qu’on l’emmenait hors du stade et a fait comprendre aux supporters, à grand renfort de gestes, que tout allait bien – même si, bien sûr, cette réaction ne doit pas occulter la gravité de la blessure. Le milieu de terrain, qui avait quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’US Sassuolo en février contre un chèque de dix millions d’euros, devrait être absent plusieurs mois.
Enfin, hors des caméras, Madibo – dont personne ne conteste l’absence d’intention malveillante – est revenu vers Kone, selon la chaîne ZDF, pour l’embrasser. Le milieu de terrain a alors fait comprendre à son adversaire qu’il savait qu’il n’y avait aucune mauvaise volonté.
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Le Canada a survolé son match face au Qatar lors de la Coupe du monde, et ce succès a suscité une joie particulière chez Kone.
Le carton rouge sans appel infligé à Madibo n’était pas la première expulsion de cette soirée désastreuse pour le Qatar. Homam Ahmed avait déjà été exclu à la 34^e minute pour un tacle en dernier recours ; à ce moment-là, les Qataris étaient déjà menés 0-2 après des buts de Cyle Larin et Jonathan David. En supériorité numérique, David a porté le score à 3-0 juste avant la mi-temps, puis, malgré l’effroyable blessure de Kone, la pluie de buts n’a pas cessé.
Peu après la longue interruption due à la blessure, Nathan Saliba a transformé un coup franc direct d’une manière tout à fait spectaculaire. Il s’est ensuite précipité vers le banc pour en sortir un maillot de Kone floqué du numéro huit. Le 5-0, inscrit par Mohamed Al-Mannai contre son camp, a précédé le triplé de David en toute fin de match, qui porte désormais à six son total de buts et rejoint Lionel Messi en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde.
Grâce à ce succès retentissant et au match nul 1-1 précédemment obtenu face à la Bosnie, le Canada occupe désormais la deuxième place du groupe et aborde avec confiance son dernier match contre la Suisse, revenue à son meilleur niveau. Seule une très lourde défaite contre les Helvètes pourrait encore priver les Canadiens des huitièmes de finale.
Le grand espoir du pays, le capitaine Alphonso Davies, pourrait alors connaître son heure de gloire. L’attaquant du Bayern Munich, toujours convalescent après sa blessure musculaire de mai, a réintégré le groupe sans toutefois entrer en jeu contre le Qatar.