Larmes, horreur et stupéfaction : une blessure effroyable vient assombrir le match de gala du Canada contre le Qatar lors de la Coupe du monde

Dès l’impact, l’effroi gagne l’ensemble des joueurs, qui appellent immédiatement les soigneurs dans un mélange d’agitation et de stupeur. Même l’auteur de l’action, visiblement affecté, cache son visage dans son maillot. L’arbitre lui inflige d’abord un carton jaune, puis, après une brève consultation du VAR dont les images, trop dures, n’ont pas été diffusées à la télévision, il sort le carton rouge.

Pendant les soins, les coéquipiers de Kone ont formé un demi-cercle pour le soustraire aux regards, tandis que l’attaquant vedette Jonathan David fondait en larmes et que Madibo, encore sous le choc, quittait à son tour la pelouse. Pour la plus grande joie du public canadien, Kone s’est redressé sur la civière alors qu’on l’emmenait hors du stade et a fait comprendre aux supporters, à grand renfort de gestes, que tout allait bien – même si, bien sûr, cette réaction ne doit pas occulter la gravité de la blessure. Le milieu de terrain, qui avait quitté l’Olympique de Marseille pour rejoindre l’US Sassuolo en février contre un chèque de dix millions d’euros, devrait être absent plusieurs mois.

Enfin, hors des caméras, Madibo – dont personne ne conteste l’absence d’intention malveillante – est revenu vers Kone, selon la chaîne ZDF, pour l’embrasser. Le milieu de terrain a alors fait comprendre à son adversaire qu’il savait qu’il n’y avait aucune mauvaise volonté.