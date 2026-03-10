Goal.com
Larmes amères pour Alphonso Davies : une blessure vient ternir la victoire du FC Bayern contre l'Atalanta Bergame

Alphonso Davies semble s'être à nouveau gravement blessé lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta Bergame. Le défenseur gauche du FC Bayern Munich a quitté le terrain en larmes.

À la 70e minute, Davies s'est soudainement agenouillé au milieu du terrain et s'est couvert le visage avec son maillot. Alors que ses coéquipiers tentaient de le réconforter, les larmes coulaient déjà. Il a tout de même été capable de quitter le terrain par ses propres moyens. Le diagnostic n'est pas encore connu, mais le directeur sportif Max Eberl laisse entendre qu'il s'agit de « quelque chose de musculaire ». Eberl a également exprimé sa totale compréhension pour la réaction bouleversée du Canadien.

« Pour tout sportif qui revient d'une blessure interminable, qui se bat pour revenir et qui est à nouveau renvoyé dans ses retranchements, c'est extrêmement frustrant. L'équipe est formidable, elle le soutient. Et nous allons le soutenir à nouveau. Nous allons le porter, car nous aurons besoin de lui jusqu'à la fin de la saison », a déclaré Eberl. Joshua Kimmich espérait quant à lui que la blessure « ne soit pas trop grave » : « Cela nous a coûté cher la saison dernière. Cela ne doit pas se reproduire cette saison. »

  • Que s'est-il passé ? Peu après le 6-0 marqué par Jamal Musiala, Davies s'est apparemment blessé au muscle lors d'un sprint en arrière, sans intervention adverse. C'est du moins ce que suggèrent les images télévisées. Le Canadien a immédiatement signalé au banc qu'il ne pouvait pas continuer. Quelques instants plus tard, il s'est finalement effondré. 

    Fin février, Davies s'était déchiré un muscle à l'arrière de la cuisse droite lors d'un match de Bundesliga contre l'Eintracht Francfort (3-2). Il est fort possible qu'il se soit à nouveau blessé au même endroit. 

    À la fin de l'année dernière, le joueur de 25 ans s'était remis d'une rupture du ligament croisé subie en mars 2025, peu après la prolongation de son contrat jusqu'en 2030, qui avait fait l'objet de négociations difficiles. 

  • Davies, malchanceux, n'est entré en jeu qu'après la pause.

    Particulièrement amer : Davies avait été remplacé à Bergame après la pause, alors que le score était de 3-0, par Konrad Laimer, qui avait reçu un carton jaune. Moins de 30 minutes plus tard, sa journée de travail était déjà terminée. Pour couronner le tout, Jamal Musiala, qui venait d'entrer en jeu, a également dû quitter le terrain prématurément. 

    En incluant sa brève apparition contre l'Atalanta, Davies a disputé 13 matches cette saison. Il a réussi une passe décisive. 

