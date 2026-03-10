À la 70e minute, Davies s'est soudainement agenouillé au milieu du terrain et s'est couvert le visage avec son maillot. Alors que ses coéquipiers tentaient de le réconforter, les larmes coulaient déjà. Il a tout de même été capable de quitter le terrain par ses propres moyens. Le diagnostic n'est pas encore connu, mais le directeur sportif Max Eberl laisse entendre qu'il s'agit de « quelque chose de musculaire ». Eberl a également exprimé sa totale compréhension pour la réaction bouleversée du Canadien.

« Pour tout sportif qui revient d'une blessure interminable, qui se bat pour revenir et qui est à nouveau renvoyé dans ses retranchements, c'est extrêmement frustrant. L'équipe est formidable, elle le soutient. Et nous allons le soutenir à nouveau. Nous allons le porter, car nous aurons besoin de lui jusqu'à la fin de la saison », a déclaré Eberl. Joshua Kimmich espérait quant à lui que la blessure « ne soit pas trop grave » : « Cela nous a coûté cher la saison dernière. Cela ne doit pas se reproduire cette saison. »