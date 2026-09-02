Le Real Betis a conclu une fin de mercato estival mouvementée en finalisant la vente de son attaquant formé au club, Pablo Garcia, au Racing Santander. L’attaquant de 20 ans a quitté la Ciudad Deportiva Luis del Sol en larmes tard dans la nuit de mardi, après 15 années passées au sein du club qu’il avait rejoint en catégorie pré-benjamin. Filmé dans une voiture aux côtés de sa mère, le jeune joueur, visiblement au cœur brisé, a adressé un dernier message de bénédiction à son club de toujours.

« Espérons que tout se passe bien, je vous souhaite le meilleur en Ligue des champions », a déclaré Garcia aux journalistes au moment de son départ.







