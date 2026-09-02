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Larmes à minuit ! Le jeune du Betis Pablo Garcia fond en larmes dans sa voiture après un départ impitoyable à 4 M£ pour financer Ceballos
Des adieux déchirants le dernier jour du mercato
Le Real Betis a conclu une fin de mercato estival mouvementée en finalisant la vente de son attaquant formé au club, Pablo Garcia, au Racing Santander. L’attaquant de 20 ans a quitté la Ciudad Deportiva Luis del Sol en larmes tard dans la nuit de mardi, après 15 années passées au sein du club qu’il avait rejoint en catégorie pré-benjamin. Filmé dans une voiture aux côtés de sa mère, le jeune joueur, visiblement au cœur brisé, a adressé un dernier message de bénédiction à son club de toujours.
« Espérons que tout se passe bien, je vous souhaite le meilleur en Ligue des champions », a déclaré Garcia aux journalistes au moment de son départ.
Financer le retour de Dani Ceballos
Le départ soudain de l’attaquant né à Parque Alcosa a été accéléré en fin d’après-midi afin de libérer une marge salariale cruciale. Le Betis Séville avait besoin de cette manœuvre financière pour enregistrer avec succès Dani Ceballos, dont le retour pour trois ans jusqu’en 2029 nécessitait une baisse de salaire pour respecter les paramètres de la Liga. La vente de Garcia constitue le seul départ définitif du club générant un bénéfice intégral depuis le 1er juillet.
Le détail financier du transfert
Aux termes de l’accord, le Racing Santander a obtenu 50 % des droits fédératifs de Garcia pour un montant de 5 millions d’euros. Le Real Betis a habilement conservé un pourcentage sur toute future vente ainsi qu’un droit de priorité pour le jeune international espoirs. Lors de son passage marquant avec l’équipe première, Garcia a disputé 33 matches et inscrit trois buts après ses débuts en Liga en janvier 2025.
- Getty Images Sport
Une fin de mercato estival chargée et folle
Le départ de Garcia a constitué le point central émotionnel d’un mercato estival intense pour le Racing Santander, qui a vu quatre arrivées lors du dernier jour du marché des transferts à lui seul. En plus de l’acquisition de l’attaquant du Betis, le club cantabre a accueilli le latéral gauche Aaron Martin en provenance du Genoa, ainsi que les joueurs prêtés Jeanuel Belocian et Andre Almeida. Avec un effectif désormais remanié à travers 14 arrivées au total, le Racing doit rapidement s’adapter alors qu’il aborde la suite de la saison.
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