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Laporta a-t-il trahi Messi à deux reprises ? Xavi révèle une surprise retentissante

FC Séville vs FC Barcelone
FC Séville
FC Barcelone
LaLiga
X. Hernandez
L. Messi
Espagne
Argentine

« ... tout a été annulé soudainement ! »

Xavi Hernández est l'une des légendes du Barça dans tous les sens du terme, mais sa période comme entraîneur de l'équipe a laissé des sentiments mitigés chez toutes les parties.

Le technicien espagnol a pris les rênes du club catalan dans une période difficile et a connu un succès au début après avoir ramené le titre de Liga au Barça. Mais sa dernière saison a connu des résultats compliqués, en plus de son incapacité à gérer le départ de plusieurs stars de l'équipe et de l'escalade des différends entre lui et la direction de Joan Laporta.

La possibilité d'un retour de Lionel Messi au Barça, après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, a été l'une des principales questions qui ont agité les milieux catalans durant la période de Xavi.

Selon Xavi, Messi souhaitait ardemment revenir au Barça après son sacre à la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine, et l'ancien entraîneur a désormais révélé des détails surprenants sur les raisons pour lesquelles ce retour ne s'est pas concrétisé.

  • Messi voulait revenir : « Le président a tout annulé d'un coup ! »

    Lors de son intervention dans le podcast « Brakar Gupta » diffusé sur YouTube, l'ancien entraîneur du Barça a affirmé qu'il était resté en contact personnel avec Messi pendant quatre mois, et qu'il était un fervent partisan de l'idée de faire revenir la star argentine au club.

    Xavi a déclaré : « Nous sommes restés en contact pendant quatre mois. Messi voulait absolument revenir au Barça, et j'étais favorable à cela à 100 %. »

    L'ancien joueur du Barça a souligné que le staff technique était lui aussi enthousiaste à l'idée de travailler de nouveau avec Messi.

    Il a ajouté : « Messi lui-même nourrissait beaucoup d'espoir, et moi ainsi que tout le staff technique attendions cela avec de grandes attentes », selon les propos rapportés par le site Barça Universal.

    Mais, selon le récit de Xavi, les choses ont changé en raison d'une décision prise par le président du club, Joan Laporta.

    Il a déclaré : « Mais au final, le président Laporta a décidé qu'il ne voulait pas signer de nouveau Messi. Soudain, le président a tout annulé. »

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  • C'était difficile d'annoncer la décision à Messi

    Xavi a décrit ce revirement soudain de la position du club comme quelque chose d'inattendu et d'embarrassant pour lui, surtout après avoir eu plusieurs conversations avec son ancien coéquipier.

    Il a déclaré : « C'est vrai, et c'était très étrange. Il était vraiment difficile pour moi de dire à Messi que le retour ne se ferait pas. »

    Le départ de Messi du Barça en 2021 avait déjà été douloureux pour les supporters du club, si bien que la possibilité de son retour après le sacre en Coupe du monde avait suscité un grand enthousiasme. De plus, la confirmation par Xavi que Messi lui-même espérait fortement revenir rend l'effondrement de l'opération encore plus douloureux pour les supporters du Barça, selon le même site.

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  • Un autre choc

    Les déclarations de Xavi remettent au premier plan la relation complexe entre Messi et Laporta, en révélant comment la star argentine a reçu un nouveau choc de la part du président de Barcelone après des années passées depuis son départ du club. Auparavant, en 2021, les tentatives de conserver Messi à Barcelone avaient échoué malgré les promesses et les assurances antérieures, le club ayant ensuite annoncé que les contraintes financières et les règles de la Liga espagnole avaient empêché l'enregistrement de son nouveau contrat.

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  • Un départ douloureux ouvre les portes de la gloire avec l'Argentine

    Pendant des années, alors que Messi brillait avec le Barça, la star argentine n'a pas réussi à reproduire ce même niveau avec la sélection de son pays. Mais après son départ du club catalan, il a su décrocher le succès avec l'Argentine. Il n'était peut-être pas écrit que le Barça et Messi se retrouvent un jour, puisque la star argentine a passé les dernières années de sa carrière loin du club auquel son nom a été associé tout au long de son parcours.

    Messi a ensuite rejoint l'Inter Miami, où il a établi de nouveaux records en championnat américain, et a également signé une campagne record lors de la dernière Coupe du monde, à l'âge de 39 ans.

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