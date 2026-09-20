Laporta a-t-il trahi Messi à deux reprises ? Xavi révèle une surprise retentissante

Xavi Hernández est l'une des légendes du Barça dans tous les sens du terme, mais sa période comme entraîneur de l'équipe a laissé des sentiments mitigés chez toutes les parties.

Le technicien espagnol a pris les rênes du club catalan dans une période difficile et a connu un succès au début après avoir ramené le titre de Liga au Barça. Mais sa dernière saison a connu des résultats compliqués, en plus de son incapacité à gérer le départ de plusieurs stars de l'équipe et de l'escalade des différends entre lui et la direction de Joan Laporta.

La possibilité d'un retour de Lionel Messi au Barça, après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, a été l'une des principales questions qui ont agité les milieux catalans durant la période de Xavi.

Selon Xavi, Messi souhaitait ardemment revenir au Barça après son sacre à la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine, et l'ancien entraîneur a désormais révélé des détails surprenants sur les raisons pour lesquelles ce retour ne s'est pas concrétisé.