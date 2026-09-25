Lapadula a renaît au Pérou avec Hector Cuper, les buts à la pelle et un retour en sélection à 36 ans après la relégation en Serie C

Loin d’être terminée. L’histoire de Gianluca Lapadula continue et l’a même ramené en sélection nationale.
Après une saison désastreuse en Serie B, conclue par la relégation de Spezia et l’inévitable départ, l’attaquant a décidé de s’installer au Pérou où il est aujourd’hui entraîné par Hector Cuper.
Dans le championnat péruvien, Lapadula a retrouvé le sens du but, au point d’être même convoqué par le sélectionneur Mano Menezes.
L’attaquant est d’ailleurs depuis toujours une véritable idole au Pérou, notamment pour avoir choisi de porter le maillot de la Blanquirroja dès 2020, renonçant à l’éventuelle possibilité d’être convoqué par l’Italie.