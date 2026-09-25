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Peru v Bolivia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Lelio Donato
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Lapadula a renaît au Pérou avec Hector Cuper, les buts à la pelle et un retour en sélection à 36 ans après la relégation en Serie C

Matchs Amicaux
Pérou

L’attaquant, qui sort d’une saison désastreuse conclue par la relégation de Spezia en Serie C, est retourné au Pérou où il est entraîné par Hector Cuper. Lapadula marque à la chaîne et a également retrouvé la sélection nationale.

Loin d’être terminée. L’histoire de Gianluca Lapadula continue et l’a même ramené en sélection nationale.

Après une saison désastreuse en Serie B, conclue par la relégation de Spezia et l’inévitable départ, l’attaquant a décidé de s’installer au Pérou où il est aujourd’hui entraîné par Hector Cuper.

Dans le championnat péruvien, Lapadula a retrouvé le sens du but, au point d’être même convoqué par le sélectionneur Mano Menezes.

L’attaquant est d’ailleurs depuis toujours une véritable idole au Pérou, notamment pour avoir choisi de porter le maillot de la Blanquirroja dès 2020, renonçant à l’éventuelle possibilité d’être convoqué par l’Italie.

  • La relégation en Serie C et les dernières années en Italie

    Gianluca Lapadula sort d’une saison désastreuse qui semblait pouvoir mettre un terme à sa très longue carrière.

    Il ne compte que dix-huit apparitions en Serie B sous le maillot de Spezia. Lapadula inscrit cinq buts et délivre trois passes décisives, insuffisants pour éviter la relégation.

    Des chiffres négatifs comme ceux des dernières saisons à Cagliari, où Lapadula avait en revanche été le grand protagoniste en 2022/23, en inscrivant même vingt-et-un buts et en contribuant de manière déterminante à la montée des Sardes en Serie A.

    Lapadula, en somme, à 36 ans, semblait avoir pris le chemin du déclin avant de faire le bon choix. À savoir celui de rentrer à la maison.

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  • LA PREMIÈRE FOIS AU PÉROU, 200 BUTS EN CARRIÈRE

    L’été dernier, en effet, Lapadula a accepté l’offre de l’Universitario et a ainsi joué au Pérou pour la première fois de sa carrière, soit le pays qu’il a choisi de représenter.

    L’attaquant a été accueilli comme un héros, d’autant que le championnat péruvien n’abonde évidemment pas en stars. Mais sur le banc, Lapadula est dirigé par Hector Cuper, technicien argentin à la longue carrière également en Europe et passé brièvement par l’Inter en Italie, sans grande réussite.

    Quoi qu’il en soit, Lapadula a démarré très fort cette saison en inscrivant six buts lors des dix premières journées de championnat. Un rendement qui a poussé Cuper lui-même à dire : « Il me rappelle le meilleur Crespo, dans la surface il sait se montrer impitoyable comme peu d’autres. »

    Un peu trop, peut-être. Mais une chose est sûre, Lapadula sait faire son métier. En témoigne le cap, tout juste atteint, des 200 buts en carrière.

    « Mais ce n’était même plus un objectif, après ce qui m’est arrivé ces trois dernières années, c’était resté seulement un rêve presque irréalisable. Mais moi, je vis pour marquer des buts et y être parvenu avec le maillot de la U, c’est tout simplement fantastique », a déclaré Lapadula.

  • Le retour en sélection nationale et le choix de 2020

    Son excellent début de saison avec l’Universitario a vraiment convaincu tout le monde, y compris l’actuel sélectionneur du Pérou, qui l’a convoqué après un an et demi.

    Mano Menezes, ancien sélectionneur du Brésil, a pour objectif de ramener le Pérou à disputer de nouveau une Coupe du monde. Un projet à long terme dont, compte tenu de son âge, Lapadula pourra difficilement faire partie.

    En attendant, sa convocation redonne un peu d’enthousiasme autour de la sélection, y compris en repensant au choix effectué par l’attaquant en 2020.

    Lapadula, né à Turin mais d’une mère péruvienne, avait en effet été convoqué par l’Italie, avec laquelle il avait aussi disputé un match amical trois ans plus tôt.

    Puis plus rien, d’où la décision de choisir définitivement le Pérou, avec lequel il a inscrit 9 buts en 42 sélections officielles entre 2020 et 2025. Et où il est devenu une idole, très suivie aussi sur les réseaux sociaux.

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  • LA CARRIÈRE DE LAPADULA

    Au cours de sa carrière, effectuée en grande partie en Italie, Lapadula a porté de très nombreux maillots.

    Parmi eux, il y a aussi celui de l’AC Milan, avec lequel il a joué lors de la saison 2017/18, inscrivant huit buts en 27 apparitions.

    Un appel de l’AC Milan arrivé après son explosion avec Pescara en Serie B, lorsqu’au cours de la saison précédente il avait même totalisé vingt-sept buts en 41 apparitions.

    Lapadula est ensuite passé par le Genoa, Lecce et Benevento avant Cagliari puis enfin Spezia.

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