Lapadula a renaît au Pérou avec Hector Cuper, les buts à la pelle et un retour en sélection à 36 ans après la relégation en Serie C

L’été dernier, en effet, Lapadula a accepté l’offre de l’Universitario et a ainsi joué au Pérou pour la première fois de sa carrière, soit le pays qu’il a choisi de représenter.

L’attaquant a été accueilli comme un héros, d’autant que le championnat péruvien n’abonde évidemment pas en stars. Mais sur le banc, Lapadula est dirigé par Hector Cuper, technicien argentin à la longue carrière également en Europe et passé brièvement par l’Inter en Italie, sans grande réussite.

Quoi qu’il en soit, Lapadula a démarré très fort cette saison en inscrivant six buts lors des dix premières journées de championnat. Un rendement qui a poussé Cuper lui-même à dire : « Il me rappelle le meilleur Crespo, dans la surface il sait se montrer impitoyable comme peu d’autres. »

Un peu trop, peut-être. Mais une chose est sûre, Lapadula sait faire son métier. En témoigne le cap, tout juste atteint, des 200 buts en carrière.

« Mais ce n’était même plus un objectif, après ce qui m’est arrivé ces trois dernières années, c’était resté seulement un rêve presque irréalisable. Mais moi, je vis pour marquer des buts et y être parvenu avec le maillot de la U, c’est tout simplement fantastique », a déclaré Lapadula.