Donovan, souvent présenté comme une référence du football américain, estime que le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach doit désormais se concentrer exclusivement sur ses performances. La concurrence s’intensifiant aux postes d’attaquant et de milieu de terrain, la marge d’erreur se réduit à mesure que le tournoi approche. Il n’a pas mâché ses mots pour évoquer la situation de Reyna et l’attention particulière portée à sa carrière.

Dans son podcast Unfiltered Soccer, il a déclaré : « Voici comment je vois les choses : si l’effectif est limité à 23 joueurs, Gio ne sera pas retenu. Mais comme le groupe comptera 26 joueurs, on peut intégrer une ou deux stars supplémentaires. Parfois, ce statut repose simplement sur un joueur qui élève le niveau de l’équipe à l’entraînement et tire tout le monde vers le haut. D’autres fois, il s’agit d’un élément capable de créer quelque chose d’exceptionnel, et Gio sait le faire.

Mais si j’étais Pochettino, je lui dirais : « Gio, tu risques de ne pas jouer la moindre minute cet été ; tu pourrais aussi jouer beaucoup. Quoi qu’il arrive, je dois savoir que tu seras un vrai coéquipier. Tais-toi, continue à travailler et soutiens le groupe. Si tu es prêt à le faire, je t’emmène. Mais si tu me dis oui et que tu ne le fais pas pendant le tournoi, je te renvoie chez toi. Si tu acceptes ces conditions, alors ça vaut le coup de t’avoir dans l’équipe. »