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Landon Donovan, légende de l’équipe nationale américaine, conseille à Gio Reyna de « se taire et travailler » si le meneur de jeu aux « qualités de superstar » veut figurer dans la sélection pour la Coupe du monde 2026
La pression monte à l’approche de la Coupe du monde 2026.
Les États-Unis s’apprêtent à vivre un moment historique en coorganisant la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Alors que les attentes grandissent, la pression monte sur la génération actuelle de joueurs américains, qui devra briller à domicile. Reyna est largement considéré comme l’un des joueurs les plus doués de l’équipe nationale américaine. Cependant, son temps de jeu irrégulier en club et des problèmes passés au sein de l’équipe nationale ont semé le doute quant à son rôle à long terme.
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Donovan livre des conseils francs
Donovan, souvent présenté comme une référence du football américain, estime que le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach doit désormais se concentrer exclusivement sur ses performances. La concurrence s’intensifiant aux postes d’attaquant et de milieu de terrain, la marge d’erreur se réduit à mesure que le tournoi approche. Il n’a pas mâché ses mots pour évoquer la situation de Reyna et l’attention particulière portée à sa carrière.
Dans son podcast Unfiltered Soccer, il a déclaré : « Voici comment je vois les choses : si l’effectif est limité à 23 joueurs, Gio ne sera pas retenu. Mais comme le groupe comptera 26 joueurs, on peut intégrer une ou deux stars supplémentaires. Parfois, ce statut repose simplement sur un joueur qui élève le niveau de l’équipe à l’entraînement et tire tout le monde vers le haut. D’autres fois, il s’agit d’un élément capable de créer quelque chose d’exceptionnel, et Gio sait le faire.
Mais si j’étais Pochettino, je lui dirais : « Gio, tu risques de ne pas jouer la moindre minute cet été ; tu pourrais aussi jouer beaucoup. Quoi qu’il arrive, je dois savoir que tu seras un vrai coéquipier. Tais-toi, continue à travailler et soutiens le groupe. Si tu es prêt à le faire, je t’emmène. Mais si tu me dis oui et que tu ne le fais pas pendant le tournoi, je te renvoie chez toi. Si tu acceptes ces conditions, alors ça vaut le coup de t’avoir dans l’équipe. »
La lutte pour le temps de jeu en Bundesliga
Le manque de rythme de match de Reyna constitue une source d’inquiétude pour le staff technique de l’équipe nationale américaine à l’approche du tournoi. Depuis son transfert à Mönchengladbach l’été dernier, le joueur de 23 ans peine à enchaîner les performances et à rester au top de sa forme, n’ayant pas obtenu la moindre titularisation cette année.
Il n’a disputé que 82 minutes, réparties sur six brefs passages en tant que remplaçant, ce qui soulève des interrogations légitimes sur sa condition physique à l’approche de la Coupe du monde. Malgré ce temps de jeu très limité, l’ancien gardien de but de l’équipe nationale américaine Tim Howard est convaincu que Reyna possède un atout spécifique dont Pochettino pourrait tirer parti dans les moments de forte pression.
« Tu sais, l’autre chose pour laquelle je pense que Gio n’est pas assez reconnu, c’est qu’il a du mordant et de la fougue, mec », a expliqué Howard. « Je me demande juste s’il y aura un moment où Poch en aura marre, disons à la 60e minute, et se dira : “J’ai besoin de quelqu’un sur le terrain qui soit prêt à se battre comme un chien”. Et évidemment, il est très doué pour récupérer le ballon. »
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Reyna aborde une période décisive
La concurrence pour les postes offensifs au sein de l’équipe nationale américaine s’intensifie. Des joueurs tels que Christian Pulisic, Malik Tillman et Brenden Aaronson s’efforcent tous d’apporter leur créativité à l’équipe. Les semaines à venir s’annoncent décisives pour Reyna. Pour consolider sa place avant la Coupe du monde 2026, il devra garantir un temps de jeu régulier en club et faire preuve de maturité au sein du groupe.