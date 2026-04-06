Lamine Yamal s'est vu adresser des éloges particuliers de la part de Ronaldinho pour avoir « pris soin » du maillot n° 10 du FC Barcelone, porté auparavant par lui-même et Lionel Messi

Lors de son séjour aux États-Unis, Ronaldinho a réaffirmé sa conviction que Barcelone reste une puissance européenne alors que le club est en quête de son premier titre de Ligue des champions depuis 2015. Il a déclaré : « Sans aucun doute, [Barcelone] reste l’une des équipes les plus fortes d’Europe, et je la suis toujours de près en espérant que le Barça réussisse brillamment. »

Le légendaire meneur de jeu a également souligné l’impressionnante croissance de la Major League Soccer après avoir vu Messi rejoindre l’Inter Miami, et a évoqué l’affection mondiale durable que continuent de lui témoigner les fans. Il a ajouté : « Chaque année, [la MLS] se développe énormément et j’espère que cela continuera ainsi, dans un magnifique pays, et que les gens apprécieront de plus en plus le football chaque année, ce qui est très agréable. Je ne peux que remercier Dieu pour cet affection ; où que j’aille, les gens me traitent toujours très bien, c’est donc un plaisir. »

Ronaldinho a également soutenu l’idée que Messi mène l’Argentine une dernière fois lors de la Coupe du monde 2026, ajoutant : « Il reste le meilleur au monde et j’espère qu’il arrivera à la Coupe du monde en pleine forme et qu’il fera des choses merveilleuses. »