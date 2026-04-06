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Lamine Yamal s'est vu adresser des éloges particuliers de la part de Ronaldinho pour avoir « pris soin » du maillot n° 10 du FC Barcelone, porté auparavant par lui-même et Lionel Messi
Une légende du samba apporte son soutien à l'héritier catalan
Le lauréat du Ballon d'Or 2005 a évoqué l'immense pression liée au fait de porter le maillot n° 10 du FC Barcelone, un maillot devenu synonyme des plus grands joueurs de l'histoire du football. Ayant notamment guidé Messi à l'apogée de sa carrière en Catalogne, l'approbation de Ronaldinho revêt une importance considérable alors que Yamal poursuit son ascension fulgurante. À 46 ans, il s'est dit pleinement confiant dans la capacité de l'adolescent à supporter le poids des attentes à un si jeune âge.
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Ronaldinho salue Yamal, qu'il qualifie d'« incroyable »
Ronaldinho a fait remarquer que, bien que Yamal n'en soit qu'aux prémices de sa carrière professionnelle, ses qualités techniques le placent déjà parmi l'élite mondiale. Le Brésilien a souligné que le maillot, qui incarne le cœur créatif des Blaugrana, reste entre les mains d’un joueur capable de faire des merveilles sur le terrain. Lorsqu’Ole lui a demandé si ce numéro emblématique était bien préservé par le jeune joueur de 18 ans, Ronaldinho a répondu : « Sans aucun doute. C’est l’un des meilleurs au monde, il est encore très jeune, mais il réalise déjà des prouesses incroyables. Il en prend très bien soin. »
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Messi reste « le meilleur au monde »
Lors de son séjour aux États-Unis, Ronaldinho a réaffirmé sa conviction que Barcelone reste une puissance européenne alors que le club est en quête de son premier titre de Ligue des champions depuis 2015. Il a déclaré : « Sans aucun doute, [Barcelone] reste l’une des équipes les plus fortes d’Europe, et je la suis toujours de près en espérant que le Barça réussisse brillamment. »
Le légendaire meneur de jeu a également souligné l’impressionnante croissance de la Major League Soccer après avoir vu Messi rejoindre l’Inter Miami, et a évoqué l’affection mondiale durable que continuent de lui témoigner les fans. Il a ajouté : « Chaque année, [la MLS] se développe énormément et j’espère que cela continuera ainsi, dans un magnifique pays, et que les gens apprécieront de plus en plus le football chaque année, ce qui est très agréable. Je ne peux que remercier Dieu pour cet affection ; où que j’aille, les gens me traitent toujours très bien, c’est donc un plaisir. »
Ronaldinho a également soutenu l’idée que Messi mène l’Argentine une dernière fois lors de la Coupe du monde 2026, ajoutant : « Il reste le meilleur au monde et j’espère qu’il arrivera à la Coupe du monde en pleine forme et qu’il fera des choses merveilleuses. »
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Les ambitions du Brésil pour la Coupe du monde 2026
Ronaldinho prévoit un tournoi extrêmement disputé, où les grandes puissances traditionnelles et les nations émergentes s'affronteront cet été sur le sol nord-américain. Il estime que le Brésil dispose de la qualité nécessaire à tous les postes pour prétendre sérieusement au trophée qui lui échappe depuis 2002. Il a déclaré : « Je vois le Brésil en très bonne forme, c'est une équipe solide, avec d'excellents joueurs, du gardien aux attaquants, tous d'une grande qualité. Ce sera une magnifique Coupe du monde, avec des équipes très solides. Tout le monde est très fort, il y a beaucoup d'équipes cette fois-ci, et ça va être encore plus passionnant. »