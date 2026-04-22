Lamine Yamal s’effondre soudainement après avoir marqué un penalty ! Le FC Barcelone s’inquiète pour sa superstar

L’équipe médicale du FC Barcelone est entrée sur la pelouse pour soigner brièvement l’attaquant. Peu après, Yamal a quitté le terrain en boitant légèrement, visiblement déçu, avant de regagner directement les vestiaires. Roony Bardghji l’a remplacé. On ignore pour l’instant la nature exacte de sa blessure et son degré de gravité.

Sa blessure pourrait remonter à l’action ayant conduit au penalty : en effectuant un crochet, l’international espagnol a heurté le défenseur du Celta Yoel Lago dans la surface adverse, contraignant l’arbitre José Luis Munuera Montero à indiquer le point de penalty.

Peu après son départ, la rencontre a été interrompue pendant près de vingt minutes en raison d’une urgence médicale en tribune.