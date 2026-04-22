À la 40^e minute, Yamal transformait avec sang-froid un penalty qu’il avait lui-même obtenu, offrant ainsi l’avantage au Barça. Mais au lieu de célébrer son but, le jeune joueur de 18 ans indiquait immédiatement au banc qu’il était blessé. Il s’effondrait alors sur la pelouse, tandis que ses coéquipiers, visiblement surpris, se rassemblaient autour de lui.
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Lamine Yamal s’effondre soudainement après avoir marqué un penalty ! Le FC Barcelone s’inquiète pour sa superstar
L’équipe médicale du FC Barcelone est entrée sur la pelouse pour soigner brièvement l’attaquant. Peu après, Yamal a quitté le terrain en boitant légèrement, visiblement déçu, avant de regagner directement les vestiaires. Roony Bardghji l’a remplacé. On ignore pour l’instant la nature exacte de sa blessure et son degré de gravité.
Sa blessure pourrait remonter à l’action ayant conduit au penalty : en effectuant un crochet, l’international espagnol a heurté le défenseur du Celta Yoel Lago dans la surface adverse, contraignant l’arbitre José Luis Munuera Montero à indiquer le point de penalty.
Peu après son départ, la rencontre a été interrompue pendant près de vingt minutes en raison d’une urgence médicale en tribune.
- AFP
Le sélectionneur de l’équipe d’Espagne doit-il également s’inquiéter ?
Pour le Barça, l’absence de Yamal en fin de saison serait très pénalisante. Même si l’écart au classement avec le Real Madrid reste confortable, plusieurs rencontres décisives restent à disputer avant que les Catalans ne puissent valider leur titre en Liga. En mai, ils affronteront d’ailleurs leur grand rival lors du Clásico.
Le sélectionneur Luis de la Fuente a forcément suivi la scène avec attention, car la Coupe du monde 2026 débutera dans un mois et demi et le jeune champion d’Europe est déjà un maillon essentiel de la Roja.
La pépite blaugrana, attendue comme un maillon essentiel du groupe, pourrait même soulever le trophée mondial sur les terrains américains, mexicains et canadiens. La Roja entame son parcours le 15 juin face au Cap-Vert, puis affrontera l’Arabie saoudite et l’Uruguay dans un groupe qui s’annonce indécis.
Son but contre Vigo porte son total à 24 réalisations cette saison, auxquelles s’ajoutent 18 passes décisives.
Lamine Yamal : ses statistiques cette saison
Jeux
45
Buts
24 passes décisifs.
Passes décisives
18