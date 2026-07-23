Dans l’effervescence qui a suivi la victoire spectaculaire de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde à New York, un relais symbolique a été effectué entre deux générations d’icônes du FC Barcelone. Yamal, qui s’est fermement imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du football mondial, a été aperçu en train de s’entretenir en toute intimité avec Messi après le coup de sifflet final.

Interrogé sur le contenu de cet échange, Yamal a expliqué l’impact profond que les paroles du vétéran ont eu sur lui au cours de ce qui était déjà la plus belle soirée de sa carrière. « Il m’a dit de continuer sur ma lancée et que l’avenir appartenait à notre génération. Ces mots comptent autant pour moi que la médaille d’or que je porte autour du cou », a confié Yamal.