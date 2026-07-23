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Lamine Yamal révèle ce que Lionel Messi lui a dit après la finale de la Coupe du monde 2026 : pour le jeune prodige barcelonais, les paroles de la légende argentine ont autant de valeur que sa « médaille d’or »
Les paroles pleines de sagesse de Messi
Dans l’effervescence qui a suivi la victoire spectaculaire de l’Espagne face à l’Argentine en finale de la Coupe du monde à New York, un relais symbolique a été effectué entre deux générations d’icônes du FC Barcelone. Yamal, qui s’est fermement imposé comme l’un des talents les plus prometteurs du football mondial, a été aperçu en train de s’entretenir en toute intimité avec Messi après le coup de sifflet final.
Interrogé sur le contenu de cet échange, Yamal a expliqué l’impact profond que les paroles du vétéran ont eu sur lui au cours de ce qui était déjà la plus belle soirée de sa carrière. « Il m’a dit de continuer sur ma lancée et que l’avenir appartenait à notre génération. Ces mots comptent autant pour moi que la médaille d’or que je porte autour du cou », a confié Yamal.
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Un respect absolu pour le GOAT
Malgré l’intensité de la finale et les exigences physiques du tournoi, l’admiration de Yamal pour son illustre prédécesseur demeure intacte. Le jeune Barcelonais a réaffirmé sa conviction quant à la place de Messi au panthéon des plus grands footballeurs, veillant à ce que sa joie après le titre de l’Espagne n’occulte pas le respect qu’il doit à l’adversaire qu’il venait de vaincre.
Pour le jeune Barcelonais, disputer une finale mondiale face à son idole représente l’accomplissement d’un rêve nourri depuis l’enfance. « C’est quelqu’un que j’ai toujours admiré. À la fin du match, je lui ai témoigné mon respect », a-t-il conclu.
Une rivalité fondée sur le respect
Bien qu’il ait perdu la finale, Messi a brillé lors de la Coupe du monde 2026, démontrant que son talent demeure intact malgré l’approche de la fin de sa carrière. Le légendaire numéro 10 a conclu le tournoi avec un bilan remarquable de huit buts et quatre passes décisives en huit matchs avec l’Argentine.
Avant même la finale, Messi avait déjà encensé l’adolescent devenu la principale menace offensive du Barça. « C’est un joueur formidable… une star mondiale », avait déclaré l’Argentin à propos de l’ailier espagnol. « Il a 19 ans et toute sa carrière devant lui. »
- AFP
De la baignoire à la scène internationale
Comme chacun le sait, le lien entre ces deux stars remonte à près de deux décennies. Une photo devenue virale, prise lors d’une séance photo pour le calendrier caritatif de l’UNICEF en 2007, a récemment refait surface : on y voit Messi, alors âgé de 20 ans, aidant à donner le bain à Yamal, âgé de cinq mois. Cette rencontre improbable dans les vestiaires du FC Barcelone fait désormais partie de la légende du football, puisque le nourrisson de la baignoire a grandi pour affronter le maître lors d’une finale de Coupe du monde.
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