Yamal a fait part de son souhait de voir Alvarez revêtir la tunique blaugrana. L’ailier de 18 ans s’est exprimé sur l’éventuelle arrivée de l’international argentin au Camp Nou, laissant entendre que tout le groupe était prêt à intégrer l’attaquant. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, l’international espagnol a dressé un portrait élogieux des qualités du buteur et de sa capacité à s’insérer dans le collectif.

« Tout le monde sait que c’est un joueur de haut niveau, le genre de joueur avec lequel tout le monde rêve de jouer. Je l’ai déjà dit : nous sommes prêts à l’accueillir, et s’il vient, nous serons tous très heureux. Je pense qu’il correspond parfaitement au style du Barça. Je n’ai aucune idée de la situation actuelle, mais je l’espère », a déclaré Yamal.







