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Donny Afroni

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Lamine Yamal renouvelle son appel public à l’attention de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez, afin que ce dernier le rejoigne au FC Barcelone

Mercato
J. Alvarez
FC Barcelone
Atlético Madrid
LaLiga
L. Yamal

La pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, a de nouveau exprimé son souhait de voir Julian Álvarez rejoindre le Camp Nou, assurant que l’attaquant de l’Atlético de Madrid serait l’ajout parfait pour le club. Le jeune prodige est convaincu que l’international argentin possède toutes les qualités nécessaires pour s’épanouir au sein du grand club catalan, malgré ses exigences tactiques.

  • Yamal lance un appel direct

    Yamal a fait part de son souhait de voir Alvarez revêtir la tunique blaugrana. L’ailier de 18 ans s’est exprimé sur l’éventuelle arrivée de l’international argentin au Camp Nou, laissant entendre que tout le groupe était prêt à intégrer l’attaquant. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, l’international espagnol a dressé un portrait élogieux des qualités du buteur et de sa capacité à s’insérer dans le collectif.

    « Tout le monde sait que c’est un joueur de haut niveau, le genre de joueur avec lequel tout le monde rêve de jouer. Je l’ai déjà dit : nous sommes prêts à l’accueillir, et s’il vient, nous serons tous très heureux. Je pense qu’il correspond parfaitement au style du Barça. Je n’ai aucune idée de la situation actuelle, mais je l’espère », a déclaré Yamal.



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    « Le meilleur club du monde »

    Alvarez s'est imposé comme l'un des attaquants les plus fiables du football mondial, après avoir brillé à Manchester City puis rejoint l'équipe de Diego Simeone, où il évolue actuellement. Sa polyvalence et son abattage en font une cible prioritaire. Yamal a déjà exprimé son envie de jouer aux côtés de l'attaquant de l'Atleti, et il estime que ce dernier, âgé de 26 ans, ne regretterait pas de rejoindre le Camp Nou.

    « Il rejoindrait le meilleur club du monde, les meilleurs supporters du monde et la meilleure ville du monde, à mon avis. Donc, si j’étais lui, je le ferais. S’il veut venir, on l’attend, qu’il n’hésite pas », a déclaré Yamal.

  • Simeone perd patience avec Alvarez

    Alors que Yamal s’improvise agent officieux, la tension ne cesse de monter à Madrid. Selon plusieurs sources, la relation entre l’attaquant et Simeone aurait atteint un point de rupture. Le technicien argentin, connu pour exiger un engagement sans faille, accepterait désormais de laisser partir le champion du monde, déçu par les velléités de départ affichées par l’attaquant. Simeone aurait atteint un point de non-retour après plusieurs allusions publiques à un transfert vers le FC Barcelone. Au Wanda Metropolitano, l’atmosphère a tourné, et la direction étudie sérieusement une vente comme la meilleure façon d’éviter des tensions au sein du groupe.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    L'obstacle financier pour Laporta

    Malgré un intérêt réciproque entre le joueur et le club, le transfert bute sur les contraintes financières persistantes de Barcelone. Si le directeur sportif Deco est un grand admirateur d’Alvarez, le Barça doit encore trouver le moyen de répondre aux exigences économiques de l’Atlético. Le club madrilène, qui préférerait céder son joueur à l’étranger plutôt qu’à un concurrent national, devrait réclamer une indemnité élevée. Joan Laporta et son conseil d’administration explorent donc plusieurs structures de deal afin de respecter les strictes limites de dépenses imposées par la Liga.

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