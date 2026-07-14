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Lamine YamalGetty Images
Oliver Maywurm

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Lamine Yamal réalise-t-il une mauvaise Coupe du monde ? Ce joueur extrêmement talentueux, ses détracteurs et une comparaison avec Lionel Messi qui remet bien des choses en perspective

Coupe du monde
FEATURES
France vs Espagne
France
Espagne
L. Yamal
L. Messi

Un seul but à ce jour, aucune passe décisive à la Coupe du monde 2026 : à première vue, les statistiques de Lamine Yamal sur la scène internationale sont plutôt décevantes. Pourtant, un examen plus attentif s’impose.

« Ce n'est pas encore la Coupe du monde de Lamine Yamal. » Au cours de la Coupe du monde 2026, tout le monde a certainement déjà entendu cette phrase au moins une fois. Les statistiques le prouvent : lors de sa première titularisation, lors du deuxième match de groupe de l'Espagne contre l'Arabie saoudite (4-0), la pépite du FC Barcelone a démarré en fanfare, ouvrant le score après seulement dix minutes. Mais c’est tout ce que Lamine Yamal a apporté en termes de participation directe aux buts lors de cette Coupe du monde nord-américaine.

Un but, zéro passe décisive en six rencontres : le bilan est maigre. Les statistiques, trop souvent réduites à des chiffres, dictent un jugement hâtif sur les joueurs offensifs, et Yamal en fait les frais. Son statut de jeune prodige, ses qualités reconnues et son ambition légitime de briller sur la plus grande scène du football expliquent en partie cette exigence. Pourtant, cette approche reste trop réductrice, car une explication simple permet de comprendre pourquoi Yamal ne parvient pas encore tout à fait à rivaliser avec les cadors de la compétition : il est encore adolescent, il vient tout juste de fêter ses 19 ans. N’oublions pas qu’une seule performance peut suffire à renverser la vapeur.

  • Pour évaluer la performance de Lamine Yamal lors de cette Coupe du monde, il convient de rappeler que la pépite du Barça n’était pas encore totalement remise au début du tournoi. Fin avril, lors du match de Liga opposant le champion d’Espagne au Celta Vigo (1-0), il s’était déchiré un muscle de la cuisse de manière assez étrange, ce qui l’avait contraint à manquer le reste de la saison.

    Jusqu’à la veille du Mondial, son état physique suscitait encore des interrogations, et il n’était pas prêt à débuter contre le Cap-Vert. Rentré en jeu lors des 20 dernières minutes, après près de huit semaines sans compétition, il a immédiatement apporté un danger supplémentaire à la Roja, malgré le 0-0 final face à un outsider plus coriace que prévu. S’en est suivie une belle prestation, conclue par l’ouverture du score face à l’Arabie saoudite. Jusqu’ici, tout allait bien : avec Lamine Yamal, un autre très grand nom semblait avoir fait son entrée dans la Coupe du monde.

    Pourtant, au-delà des statistiques brutes, Yamal demeure une pièce maîtresse pour la Roja. D’abord, parce qu’il abat un travail défensif considérable, conforme aux exigences collectives de Luis de la Fuente : il ne se cache jamais et s’investit sur chaque action. Même si son impact offensif reste ponctuel, ses déplacements intelligents, ses solutions dans les petits espaces et l’attention défensive qu’il attire demeurent précieux.

    L’ancien international espagnol César Azpilicueta, désormais expert pour la BBC, a bien résumé la situation : « Je pense qu’il a encore plus à offrir », a-t-il déclaré à propos de Lamine Yamal après la victoire de l’Espagne (2-1) en quart de finale contre la Belgique. « Il est vrai qu’il n’a pas encore réussi à concrétiser son jeu en buts ou en passes décisives. Mais il a une grande influence au sein du dispositif espagnol. »

    Et comme son impact est déjà si marqué, on en oublierait presque qu’il est encore très jeune. À titre de comparaison, rappelons qu’un certain Lionel Messi fêtait également ses 19 ans lors de la Coupe du monde 2006. L’Argentin, que nombre d’observateurs considèrent désormais comme le plus grand footballeur de l’histoire après ses prouesses dans l’épreuve en cours, n’exerçait alors pas une influence aussi déterminante sur sa sélection que ne l’a Yamal aujourd’hui. À l’époque, Messi n’avait joué que trois des cinq matches de l’Argentine dans le tournoi ; lors de l’élimination en quarts de finale contre l’Allemagne, il était resté sur le banc pendant 120 minutes. Lors de la victoire 6-0 contre la Serbie-et-Monténégro en phase de poules, il avait inscrit un but et délivré une passe décisive, mais en 2006, Messi n’avait tout simplement pas encore l’importance que Lamine Yamal revêt aujourd’hui pour l’Espagne.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Même sans marquer ni délivrer de passe décisive, Lamine Yamal exerce souvent une influence déterminante au sein de l’équipe d’Espagne.

    Le quart de finale Espagne-Belgique a offert un condensé de ce que le Mondial a déjà révélé du joyau espagnol. Même s’il n’est pas apparu sur la feuille de match comme buteur ou passeur décisif, Lamine Yamal a été impliqué dans nombre des actions les plus dangereuses des siens.

    Juste avant la mi-temps, il a prouvé aux sceptiques que les défenses adverses avaient raison de le surveiller de si près : après des dribbles irrésistibles qui ont laissé Maxim De Cuyper et Jérémy Doku sur place, sa frappe a manqué de peu le cadre. Plus important encore : une passe en profondeur millimétrée dans la course de Pedro Porro avait permis, après une demi-heure de jeu, à l’Espagne d’ouvrir le score grâce à Fabián Ruiz. Bien sûr, cela n’apparaît pas dans les statistiques.

    Le fait qu’il ait reçu, après ce quart de finale, le prix FIFA du meilleur joueur du match – dont la valeur ne doit certainement pas être surestimée – a suscité l’étonnement dans de nombreux milieux. En fin de compte, cette décision n’était toutefois pas si farfelue, compte tenu de la performance globale de Lamine Yamal, d’autant plus qu’aucun autre joueur ne s’était vraiment illustré dans ce match.

    Il en allait autrement lors de la victoire 3-0 en seizièmes de finale contre l’Autriche : là, on aurait très bien pu désigner Mikel Oyarzabal, auteur d’un doublé, comme joueur du match à la place de Lamine Yamal. Mais là encore, même s’il n’a pas été directement impliqué dans les buts, Lamine Yamal a en réalité été plutôt bon. Ses dribbles ont régulièrement créé des brèches et déclenché les séquences de pressing les plus dangereuses. Tenant compte du fait qu’il n’a pas encore retrouvé sa pleine forme, ses prestations demeurent impressionnantes.

  • Coupe du monde 2026 : les critiques glissent sur Lamine Yamal

    Les prestations, en réalité plutôt ternes, du jeune homme de 19 ans lors des huitièmes de finale contre le Portugal (1-0) et lors du dernier match de groupe contre l’Uruguay (1-0) ont quant à elles donné aux détracteurs de quoi alimenter leurs discussions. Le jeune homme de 19 ans aborde toutefois cette situation sans aucun doute de soi : «Il y a deux camps : ceux qui vous font confiance et croient en vous, et ceux qui espèrent votre échec pour pouvoir vous critiquer. L’essentiel, c’est de rester serein et de suivre la voie que l’on s’est tracée – et cette voie, c’est : gagner, gagner, gagner. Au final, peu importe ce que les gens disent, tant qu’on gagne », a souligné Lamine Yamal dans une interview accordée à Mundo Deportivo à la veille des quarts de finale.

    Il reconnaît toutefois que les critiques le font parfois réagir : « Les jours où l’on joue bien, ils n’ont plus rien à dire. » Ces rendez-vous majeurs approchent à grands pas, a-t-il prévenu ses futurs adversaires : « Jeélève mon niveau de jeu à l’approche des grands matchs, comme les demi-finales ou les finales. Je ne suis pas le genre de joueur qui brille surtout en phase de groupes. J’aborde tout cela avec beaucoup de sérénité. »

    Imaginez qu’une de ses frappes décide, mardi, de la demi-finale Espagne-France en faveur des champions d’Europe : d’un coup, cette Coupe du monde deviendrait incontestablement « sa » Coupe du monde.

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lamine Yamal à la Coupe du monde 2026

    Tour

    Match

    Durée du match en minutes

    But

    Passe décisive

    Phase de groupes, 1^(re) journée

    Espagne - Cap-Vert 0-0

    19

    -

    -

    Phase de groupes, 2^e journée

    Espagne - Arabie saoudite 4-0

    45

    1

    -

    Phase de groupes, 3ᵉ journée

    Espagne - Uruguay 1-0

    76

    -

    -

    Seizièmes de finale

    Espagne - Autriche 3-0

    85

    -

    -

    Huitièmes de finale

    Espagne - Portugal 1-0

    90

    -

    -

    Quarts de finale

    Espagne - Belgique 2-1

    90

    -

    -


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