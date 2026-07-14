Pour évaluer la performance de Lamine Yamal lors de cette Coupe du monde, il convient de rappeler que la pépite du Barça n’était pas encore totalement remise au début du tournoi. Fin avril, lors du match de Liga opposant le champion d’Espagne au Celta Vigo (1-0), il s’était déchiré un muscle de la cuisse de manière assez étrange, ce qui l’avait contraint à manquer le reste de la saison.

Jusqu’à la veille du Mondial, son état physique suscitait encore des interrogations, et il n’était pas prêt à débuter contre le Cap-Vert. Rentré en jeu lors des 20 dernières minutes, après près de huit semaines sans compétition, il a immédiatement apporté un danger supplémentaire à la Roja, malgré le 0-0 final face à un outsider plus coriace que prévu. S’en est suivie une belle prestation, conclue par l’ouverture du score face à l’Arabie saoudite. Jusqu’ici, tout allait bien : avec Lamine Yamal, un autre très grand nom semblait avoir fait son entrée dans la Coupe du monde.

Pourtant, au-delà des statistiques brutes, Yamal demeure une pièce maîtresse pour la Roja. D’abord, parce qu’il abat un travail défensif considérable, conforme aux exigences collectives de Luis de la Fuente : il ne se cache jamais et s’investit sur chaque action. Même si son impact offensif reste ponctuel, ses déplacements intelligents, ses solutions dans les petits espaces et l’attention défensive qu’il attire demeurent précieux.

L’ancien international espagnol César Azpilicueta, désormais expert pour la BBC, a bien résumé la situation : « Je pense qu’il a encore plus à offrir », a-t-il déclaré à propos de Lamine Yamal après la victoire de l’Espagne (2-1) en quart de finale contre la Belgique. « Il est vrai qu’il n’a pas encore réussi à concrétiser son jeu en buts ou en passes décisives. Mais il a une grande influence au sein du dispositif espagnol. »

Et comme son impact est déjà si marqué, on en oublierait presque qu’il est encore très jeune. À titre de comparaison, rappelons qu’un certain Lionel Messi fêtait également ses 19 ans lors de la Coupe du monde 2006. L’Argentin, que nombre d’observateurs considèrent désormais comme le plus grand footballeur de l’histoire après ses prouesses dans l’épreuve en cours, n’exerçait alors pas une influence aussi déterminante sur sa sélection que ne l’a Yamal aujourd’hui. À l’époque, Messi n’avait joué que trois des cinq matches de l’Argentine dans le tournoi ; lors de l’élimination en quarts de finale contre l’Allemagne, il était resté sur le banc pendant 120 minutes. Lors de la victoire 6-0 contre la Serbie-et-Monténégro en phase de poules, il avait inscrit un but et délivré une passe décisive, mais en 2006, Messi n’avait tout simplement pas encore l’importance que Lamine Yamal revêt aujourd’hui pour l’Espagne.