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Lamine Yamal réagit à l’hommage rendu par son coéquipier du FC Barcelone, Fermin Lopez, qui a célébré un but en son honneur après la fin de sa saison, causée par une blessure aux ischio-jambiers
Fermin rend hommage à la star blessée
Même s’il a dû se contenter de regarder depuis le banc, Yamal est resté au centre de l’attention alors que Barcelone s’imposait 2-0 face à Getafe. Après avoir ouvert le score pour l’équipe de Hansi Flick, Lopez a immédiatement reproduit la célèbre célébration « 304 » de Yamal, un clin d’œil évident au jeune joueur de 18 ans qui se remet actuellement d’une grave blessure aux ischio-jambiers.
Après le coup de sifflet final, le joueur de 22 ans a expliqué ce geste : il a dédié son but à Yamal, avec qui il a gravi tous les échelons des équipes de jeunes. « J’ai dédié ce but à Lamine parce que nous sommes arrivés ensemble en équipe première et ça me fait mal qu’il ne puisse plus jouer », a-t-il confié après la rencontre.
Yamal réagit depuis le banc
Le message a clairement atteint son objectif : Yamal a réagi sur les réseaux sociaux pour remercier ses coéquipiers de cette marque de solidarité. L’ailier, devenu incontournable dans le schéma tactique de Flick cette saison, a publié une réponse simple mais forte sur Instagram : « Je vous aime, les gars !!! » Ce geste témoigne des liens solides qui unissent le vestiaire du Spotify Camp Nou.
Victime d’une lésion aux ischio-jambiers contre le Celta Vigo, match au cours duquel il avait malgré tout marqué le but de la victoire en dépit d’une gêne, Yamal a vu sa saison s’interrompre prématurément. Si le jeune attaquant manquera la fin du championnat, ses coéquipiers veillent à ce qu’il reste associé aux célébrations alors que le groupe vise résolument le titre.kooora
Flick livre un bilan encourageant sur sa blessure
Malgré la déception causée par la perte d’un talent aussi précoce, l’entraîneur Flick a immédiatement rassuré tout le monde sur la santé à long terme de Yamal. Le technicien adopte une approche prudente concernant la convalescence du joueur afin de préserver sa carrière, d’autant plus que d’importants rendez-vous internationaux l’attendent cet été.
L’entraîneur a partagé son analyse : « Ce n’est facile ni pour lui ni pour nous. Nous devons gérer la situation. Il tirera les leçons de sa première blessure musculaire. Il sera certainement prêt pour la Coupe du monde et reviendra plus fort. Il a ressenti quelque chose après le penalty, mais rien de grave, nous avons donc décidé qu’il le tirerait. C’était sa première blessure musculaire, et il n’est jamais facile d’interpréter les signes. Il apprendra, car il est très jeune. Il a déjà manqué des matchs cette saison, et cela ne nous a pas trop affectés. »
L’adolescent devrait être écarté des terrains pendant quatre à six semaines, un calendrier qui lui laisserait suffisamment de temps pour rejoindre la sélection espagnole à l’occasion de son premier match de Coupe du monde contre le Cap-Vert, le 15 juin.
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Le Barça se rapproche du titre national
En s’imposant face à Getafe, le FC Barcelone a consolidé sa première place, comptant désormais 11 points d’avance à seulement cinq journées de la fin du championnat. Tous les regards sont désormais tournés vers la rencontre avec Osasuna, prévue le week-end prochain, que les Blaugranas abordent avec l’intention de boucler un exercice national mené de main de maître par un nouveau titre.