Lamine Yamal réagit à l’hommage rendu par son coéquipier du FC Barcelone, Fermin Lopez, qui a célébré un but en son honneur après la fin de sa saison, causée par une blessure aux ischio-jambiers

Malgré la déception causée par la perte d’un talent aussi précoce, l’entraîneur Flick a immédiatement rassuré tout le monde sur la santé à long terme de Yamal. Le technicien adopte une approche prudente concernant la convalescence du joueur afin de préserver sa carrière, d’autant plus que d’importants rendez-vous internationaux l’attendent cet été.

L’entraîneur a partagé son analyse : « Ce n’est facile ni pour lui ni pour nous. Nous devons gérer la situation. Il tirera les leçons de sa première blessure musculaire. Il sera certainement prêt pour la Coupe du monde et reviendra plus fort. Il a ressenti quelque chose après le penalty, mais rien de grave, nous avons donc décidé qu’il le tirerait. C’était sa première blessure musculaire, et il n’est jamais facile d’interpréter les signes. Il apprendra, car il est très jeune. Il a déjà manqué des matchs cette saison, et cela ne nous a pas trop affectés. »

L’adolescent devrait être écarté des terrains pendant quatre à six semaines, un calendrier qui lui laisserait suffisamment de temps pour rejoindre la sélection espagnole à l’occasion de son premier match de Coupe du monde contre le Cap-Vert, le 15 juin.