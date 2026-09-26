Lamine Yamal punit une erreur de Marc Guehi pour inscrire le troisième but le plus rapide contre l’Angleterre à Wembley

L’Espagne a pris un départ de rêve dans son affrontement contre l’Angleterre à Wembley. Après seulement deux minutes, Yamal a profité d’une grossière erreur défensive de Marc Guehi, qui a tergiversé en possession du ballon à 22,9 mètres du but. Yamal a récupéré le ballon, s’est engouffré dans la surface de réparation et a enroulé une superbe frappe qui a trompé James Trafford avant de heurter l’intérieur du poteau et de rentrer.

Selon OptaJoe : « 2 - Lamine Yamal a inscrit le troisième but le plus rapide jamais encaissé par l’Angleterre à Wembley Stadium, derrière seulement des buts marqués dès la première minute par l’Écosse en 1957 et la Hongrie en 1953. »



