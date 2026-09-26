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Lamine Yamal punit une erreur de Marc Guehi pour inscrire le troisième but le plus rapide contre l’Angleterre à Wembley
Yamal punit l’Angleterre d’entrée
L’Espagne a pris un départ de rêve dans son affrontement contre l’Angleterre à Wembley. Après seulement deux minutes, Yamal a profité d’une grossière erreur défensive de Marc Guehi, qui a tergiversé en possession du ballon à 22,9 mètres du but. Yamal a récupéré le ballon, s’est engouffré dans la surface de réparation et a enroulé une superbe frappe qui a trompé James Trafford avant de heurter l’intérieur du poteau et de rentrer.
Selon OptaJoe : « 2 - Lamine Yamal a inscrit le troisième but le plus rapide jamais encaissé par l’Angleterre à Wembley Stadium, derrière seulement des buts marqués dès la première minute par l’Écosse en 1957 et la Hongrie en 1953. »
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Torres bute sur un excellent arrêt de Trafford
Si Yamal s’est montré clinique, Torres a vécu une période frustrante devant le but. À la 16e minute, l’Angleterre a affiché une ligne défensive désorganisée, ce qui a permis à Yamal de lancer Torres seul face au but d’une simple passe. Jarell Quansah était resté trop bas de l’autre côté, ce qui a couvert Torres. Cependant, Torres a vu sa tentative déviée en corner par la jambe gauche tendue de Trafford. Le gardien a ensuite réalisé un excellent arrêt réflexe pour maintenir l’Angleterre dans le match pendant une période où sa défense était particulièrement vulnérable.
L’Espagne domine alors que les occasions restent sans suite
L’Espagne aurait facilement pu mener 3-0 avant la demi-heure de jeu. Plus tôt, un but de Torres avait été refusé lorsqu’il avait repris de volée un centre de Fabian Ruiz pour l’envoyer au fond des filets, avant d’être signalé hors-jeu. Puis, à la 27e minute, Rodri a distillé une passe diagonale précise qui a permis à Torres de s’engouffrer plein axe entre Anderson et Ezri Konsa. Se retrouvant à nouveau seul face à Trafford, Torres a inexplicablement glissé une frappe ratée à côté du poteau opposé. C’était un énorme raté qui a évité à l’Angleterre de se retrouver menée très lourdement dès le début du match.
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Quelle est la suite pour les deux équipes ?
L’Angleterre doit impérativement réorganiser sa structure défensive si elle veut éviter une lourde défaite à Wembley. Le staff doit trouver un moyen de colmater les brèches que l’Espagne a exploitées à plusieurs reprises. Pendant ce temps, l’Espagne espérera que les occasions gâchées par Torres ne finiront pas par lui coûter cher alors qu’elle cherche à accroître son avantage.
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