Lamine Yamal prévient que la confrontation de quarts de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid « n'est pas terminée », tandis que la star du FC Barcelone publie un message plein de détermination sur Instagram

Malgré la déception d’une défaite à domicile, Yamal s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour que les supporters blaugranas continuent de rêver d’une place en demi-finale. Le jeune joueur de 18 ans semblait abattu sur le terrain après le match, réconforté par son coéquipier Dani Olmo, mais dès le lendemain matin, son attitude avait fait place à un pur esprit de défi.

Jeudi, sur Instagram, l’ailier a publié une photo poignante de lui-même prise pendant la rencontre, accompagnée d’un message de ralliement à l’intention des supporters : « Ce n’est pas fini, culers. On va tout donner au match retour. Tous ensemble, toujours. »







