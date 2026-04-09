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Lamine Yamal prévient que la confrontation de quarts de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid « n'est pas terminée », tandis que la star du FC Barcelone publie un message plein de détermination sur Instagram
Yamal rallie les supporters du FC Barcelone
Malgré la déception d’une défaite à domicile, Yamal s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour que les supporters blaugranas continuent de rêver d’une place en demi-finale. Le jeune joueur de 18 ans semblait abattu sur le terrain après le match, réconforté par son coéquipier Dani Olmo, mais dès le lendemain matin, son attitude avait fait place à un pur esprit de défi.
Jeudi, sur Instagram, l’ailier a publié une photo poignante de lui-même prise pendant la rencontre, accompagnée d’un message de ralliement à l’intention des supporters : « Ce n’est pas fini, culers. On va tout donner au match retour. Tous ensemble, toujours. »
- AFP
Simeone met fin à la malédiction du Camp Nou
Ce succès est historique pour Diego Simeone, qui a enfin brisé le signe indien en s’imposant sur la pelouse du FC Barcelone. Il a fallu 19 tentatives à l’Argentin pour gagner à l’extérieur face aux Blaugrana, et ce timing parfait place les Colchoneros en position de force pour atteindre le dernier carré de la plus prestigieuse compétition européenne.
L’équipe de Hansi Flick, désormais dos au mur, sait qu’aucun club n’a encore jamais battu l’Atlético sur sa pelouse en match à élimination directe de C1.
Gavi s'impose
Malgré une défaite frustrante à l’aller, le retour de Gavi a offert un véritable bol d’air au Barça. Le milieu de terrain a joué l’intégralité de la seconde période, sa plus longue sortie depuis son retour de blessure en août, après sept mois d’absence. Son abattage au milieu de terrain rappelle l’intensité dont les Blaugranas auront besoin au match retour.
Sur les réseaux sociaux, il a fait écho aux propos de Yamal, exprimant sa frustration après le match aller tout en se projetant avec optimisme vers le déplacement au Metropolitano : « Nous méritions bien mieux hier, mais c’est le football… il reste encore le match retour, travaillons tous ensemble !! »
- AFP
Flick confronté à une vague de blessures au milieu de terrain
Le chemin vers le match retour s'annonce compliqué pour Flick, dont la liste des blessés ne cesse de s'allonger. Le FC Barcelone se retrouve actuellement à court de joueurs au milieu de terrain à l'approche du derby contre l'Espanyol en Liga ce week-end. Frenkie de Jong est toujours indisponible, et des inquiétudes sérieuses pèsent sur Pedri, qui a été remplacé à la mi-temps contre l'Atlético par mesure de précaution.
Avec un effectif décimé, Gavi pourrait donc être aligné d’entrée de jeu plus tôt que prévu. Outre Marc Casado et Pedri, Hansi Flick pourrait ainsi être contraint de reconduire Eric Garcia dans un rôle de sentinelle, poste qui n’est pas le sien.