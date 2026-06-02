L'Espagne a officiellement dévoilé la composition de son effectif pour la prochaine Coupe du monde, Yamal conservant le maillot n°19 qu'il a rendu célèbre au FC Barcelone. La jeune star portera ce numéro lors de sa première Coupe du monde, alors que la Roja vise un deuxième titre mondial.

Le choix le plus commenté concerne le n°9 confié à Gavi, habituellement réservé aux avant-centres et déjà porté par Fernando Torres ou Álvaro Morata, ce qui a immédiatement animé les débats chez les supporters.

Dani Olmo hérite du 10, Nico Williams du 17 et Mikel Oyarzabal du 21. Dans les cages, David Raya porte le 1, tandis qu’Unai Simón se voit attribuer le 23.







