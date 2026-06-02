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Lamine Yamal portera le maillot floqué du numéro 19 lors de la Coupe du monde, la Fédération espagnole ayant officialisé l’attribution des numéros pour son effectif
L'Espagne officialise les numéros de maillot de ses joueurs en vue de la Coupe du monde.
L'Espagne a officiellement dévoilé la composition de son effectif pour la prochaine Coupe du monde, Yamal conservant le maillot n°19 qu'il a rendu célèbre au FC Barcelone. La jeune star portera ce numéro lors de sa première Coupe du monde, alors que la Roja vise un deuxième titre mondial.
Le choix le plus commenté concerne le n°9 confié à Gavi, habituellement réservé aux avant-centres et déjà porté par Fernando Torres ou Álvaro Morata, ce qui a immédiatement animé les débats chez les supporters.
Dani Olmo hérite du 10, Nico Williams du 17 et Mikel Oyarzabal du 21. Dans les cages, David Raya porte le 1, tandis qu’Unai Simón se voit attribuer le 23.
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Les supporters s'interrogent sur les choix peu conventionnels de l'Espagne
Une grande partie des réactions a porté sur l'attribution du maillot n° 9 à Gavi. Plusieurs supporters ont critiqué cette décision sur les réseaux sociaux, estimant que ce numéro devait rester réservé à un attaquant confirmé plutôt qu'à un milieu de terrain.
D’autres observateurs relèvent par ailleurs que la sélection espagnole a opté pour une numérotation peu conventionnelle, attribuant des numéros élevés à plusieurs joueurs appelés à jouer un rôle clé, et non les chiffres traditionnels de 1 à 11.
De la Fuente conserve sa confiance en les chances de l’Espagne.
L'annonce des numéros de maillot coïncide avec la montée de l'optimisme au sein du camp espagnol à l'approche du tournoi. Le sélectionneur Luis de la Fuente a affiché sa confiance en les chances de son équipe tout en rappelant la nécessité de rester prudent.
« Nous devons rester prudents, même si nous sommes favoris », a déclaré De la Fuente aux journalistes. « Il faut garder les pieds sur terre. Je ne le cache pas, nous sommes favoris, mais tout autant que l’Angleterre ou la France. »
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L'Espagne affute ses armes avant le grand rendez-vous
L'Espagne poursuivra sa préparation par des matchs amicaux contre l'Irak et le Pérou avant de se concentrer pleinement sur la Coupe du monde. L'équipe de De la Fuente évoluera dans le groupe H aux côtés du Cap-Vert, de l'Arabie saoudite et de l'Uruguay. Le débat sur les numéros de maillot ne s'éteindra sans doute pas de sitôt, mais l'attention se portera bientôt sur les performances sur le terrain, l'Espagne cherchant à justifier son statut de favorite du tournoi.
Numéros des joueurs espagnols :
Numéro
Joueur
Poste
1
David Raya
Gardien
2
Marc Pubill
Défenseur central
3
Alejandro Grimaldo
Arrière gauche
4
Eric Garcia
D
5
Marcos Llorente
Arrière droit
6
Mikel Merino
Milieu de terrain
7
Ferran Torres
Attaquant
8
Fabian Ruiz
Milieu de terrain
9
Gavi
Milieu de terrain
10
Dani Olmo
Milieu offensif
11
Yeremy Pino
Ailier droit
12
Pedro Porro
Arrière droit
13
Joan Garcia
Gardien
14
Aymeric Laporte
Défenseur central
15
Alex Baena, ailier gauche.
Ailier gauche
16
Rodri
Milieu défensif
17
Nico Williams
Ailier gauche
18
Martin Zubimendi
Milieu défensif
19
Lamine Yamal
Ailier droit
20 ans
Pedri
Milieu de terrain
21
Mikel Oyarzabal
Attaquant
22
Pau Cubarsi
Défenseur central
23
Unai Simon
Gardien
24
Marc Cucurella
Arrière gauche
25
Victor Muñoz
Ailier gauche
26
Borja Iglesias
Avant-centre