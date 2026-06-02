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Spain v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

Lamine Yamal portera le maillot floqué du numéro 19 lors de la Coupe du monde, la Fédération espagnole ayant officialisé l’attribution des numéros pour son effectif

L. Yamal
Espagne
Coupe du monde
Gavi
D. Olmo

Lamine Yamal portera le maillot n°19 lors de sa première Coupe du monde, la sélection espagnole ayant officialisé l’attribution des numéros. Cette décision a alimenté les débats chez les supporters, le milieu de terrain Gavi héritant du mythique n°9 et Dani Olmo du prestigieux n°10 juste avant le coup d’envoi de la compétition.

  • L'Espagne officialise les numéros de maillot de ses joueurs en vue de la Coupe du monde.

    L'Espagne a officiellement dévoilé la composition de son effectif pour la prochaine Coupe du monde, Yamal conservant le maillot n°19 qu'il a rendu célèbre au FC Barcelone. La jeune star portera ce numéro lors de sa première Coupe du monde, alors que la Roja vise un deuxième titre mondial.

    Le choix le plus commenté concerne le n°9 confié à Gavi, habituellement réservé aux avant-centres et déjà porté par Fernando Torres ou Álvaro Morata, ce qui a immédiatement animé les débats chez les supporters.

    Dani Olmo hérite du 10, Nico Williams du 17 et Mikel Oyarzabal du 21. Dans les cages, David Raya porte le 1, tandis qu’Unai Simón se voit attribuer le 23.



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    D’autres observateurs relèvent par ailleurs que la sélection espagnole a opté pour une numérotation peu conventionnelle, attribuant des numéros élevés à plusieurs joueurs appelés à jouer un rôle clé, et non les chiffres traditionnels de 1 à 11.

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    Numéros des joueurs espagnols :

    Numéro

    Joueur

    Poste

    1

    David Raya

    Gardien

    2

    Marc Pubill

    Défenseur central

    3

    Alejandro Grimaldo

    Arrière gauche

    4

    Eric Garcia

    D

    5

    Marcos Llorente

    Arrière droit

    6

    Mikel Merino

    Milieu de terrain

    7

    Ferran Torres

    Attaquant

    8

    Fabian Ruiz

    Milieu de terrain

    9

    Gavi

    Milieu de terrain

    10

    Dani Olmo

    Milieu offensif

    11

    Yeremy Pino

    Ailier droit

    12

    Pedro Porro

    Arrière droit

    13

    Joan Garcia

    Gardien

    14

    Aymeric Laporte

    Défenseur central

    15

    Alex Baena, ailier gauche.

    Ailier gauche

    16

    Rodri

    Milieu défensif

    17

    Nico Williams

    Ailier gauche

    18

    Martin Zubimendi

    Milieu défensif

    19

    Lamine Yamal

    Ailier droit

    20 ans

    Pedri

    Milieu de terrain

    21

    Mikel Oyarzabal

    Attaquant

    22

    Pau Cubarsi

    Défenseur central

    23

    Unai Simon

    Gardien

    24

    Marc Cucurella

    Arrière gauche

    25

    Victor Muñoz

    Ailier gauche

    26

    Borja Iglesias

    Avant-centre


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