Lamine Yamal ou Harry Kane ? La star de Barcelone Anthony Gordon se prononce sur la course au Ballon d’Or alors que l’Angleterre prépare son choc contre l’Espagne

Invité à choisir entre son coéquipier en club et le prolifique capitaine de sa sélection, Gordon a couvert les deux de louanges. L’ailier du FC Barcelone a reconnu que l’ascension fulgurante de Yamal l’avait laissé stupéfait.

« Pour moi, ça doit être l’un des deux au vu de ce qu’ils ont accompli, a déclaré Gordon. Ce que Lamine a accompli à un âge aussi jeune... Le type de joueur qu’il est, c’est ridicule. Il est à un tout autre niveau en ce moment. Pour un joueur de 19 ans, faire ce qu’il fait, c’est fou. »

Relancé sur la question de savoir si le phénomène espagnol est actuellement le meilleur ailier du football mondial, Gordon a ajouté : « Je pense que oui. Je pense que si on parle d’un pur joueur, de talent, pour moi c’est le numéro un, c’est sûr. »

Cependant, Gordon a insisté sur le fait que les exploits hors normes de Kane devant le but ne peuvent pas être ignorés dans le processus de vote. « Mais si on parle de la saison dernière, H [Kane] a autant d’arguments que n’importe qui, parce que sa saison a été historique, a-t-il expliqué. Le nombre de buts qu’il a marqués, ce qu’il a fait pour nous pendant la Coupe du monde, ils ont tous les deux de sérieux arguments. Donc je leur souhaite à tous les deux bonne chance. »



