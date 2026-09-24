Getty Images
Traduit par
Lamine Yamal ou Harry Kane ? La star de Barcelone Anthony Gordon se prononce sur la course au Ballon d’Or alors que l’Angleterre prépare son choc contre l’Espagne
Deux candidats qui se détachent
Gordon est particulièrement bien placé pour juger les principaux candidats de cette année après avoir bouclé cet été un transfert de 70 millions de livres sterling vers la Catalogne. Le joueur de 25 ans a connu des débuts remarquables en Liga, avec cinq passes décisives lors de ses sept premières apparitions aux côtés du phénomène adolescent Yamal.
Il va désormais retrouver son capitaine en sélection alors que l’Angleterre se prépare à affronter l’Espagne, championne du monde, en Ligue des nations. L’Angleterre retrouve la compétition pour la première fois depuis sa déchirante élimination en demi-finale de la Coupe du monde cet été.
Si l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappe reste clairement en lice pourla récompense individuelle suprême, Gordon estime que ses coéquipiers en club et en sélection se sont détachés du lot. Kane a inscrit l’incroyable total de 73 buts toutes compétitions confondues en 2025-2026, tandis que Yamal a remporté à la fois la Liga et la Coupe du monde.
- Getty Images
« Il est à un tout autre niveau »
Invité à choisir entre son coéquipier en club et le prolifique capitaine de sa sélection, Gordon a couvert les deux de louanges. L’ailier du FC Barcelone a reconnu que l’ascension fulgurante de Yamal l’avait laissé stupéfait.
« Pour moi, ça doit être l’un des deux au vu de ce qu’ils ont accompli, a déclaré Gordon. Ce que Lamine a accompli à un âge aussi jeune... Le type de joueur qu’il est, c’est ridicule. Il est à un tout autre niveau en ce moment. Pour un joueur de 19 ans, faire ce qu’il fait, c’est fou. »
Relancé sur la question de savoir si le phénomène espagnol est actuellement le meilleur ailier du football mondial, Gordon a ajouté : « Je pense que oui. Je pense que si on parle d’un pur joueur, de talent, pour moi c’est le numéro un, c’est sûr. »
Cependant, Gordon a insisté sur le fait que les exploits hors normes de Kane devant le but ne peuvent pas être ignorés dans le processus de vote. « Mais si on parle de la saison dernière, H [Kane] a autant d’arguments que n’importe qui, parce que sa saison a été historique, a-t-il expliqué. Le nombre de buts qu’il a marqués, ce qu’il a fait pour nous pendant la Coupe du monde, ils ont tous les deux de sérieux arguments. Donc je leur souhaite à tous les deux bonne chance. »
Tuchel veut reconstruire
La prochaine rencontre représente une remise à zéro cruciale pour l’Angleterre après une fin frustrante de sa campagne de Coupe du monde. L’équipe de Thomas Tuchel est passée tout près d’un duel en finale avec l’Espagne, s’inclinant 2-1 face à l’Argentine au terme d’un dénouement dramatique.
Gordon avait d’abord donné l’avantage à l’Angleterre en seconde période lors de cette demi-finale. Cependant, Tuchel a adopté une approche défensive très critiquée, invitant la pression qui a permis à Enzo Fernandez et Lautaro Martinez de renverser la situation de manière spectaculaire.
Malgré la vive contestation autour de ses choix tactiques, la Fédération anglaise a maintenu sa confiance en Tuchel pour mener l’équipe vers l’avant. Le technicien allemand a désormais pour mission de bâtir un groupe capable de lutter pour l’Euro 2028 à domicile.
- Getty Images Sport
Les champions du monde attendent
L’Angleterre lancera sa campagne de Ligue des nations samedi en recevant une redoutable équipe d’Espagne. Ce match offre aux hommes de Tuchel une occasion précieuse de se mesurer aux championnes du monde en titre et d’effacer leur déception de l’été.
Gordon aura à cœur de transposer son impressionnante forme en club sur la scène internationale au moment de se préparer à affronter plusieurs de ses coéquipières de Barcelone. Une solide performance contre l’Espagne constituerait un important boost de confiance alors que l’Angleterre entame son nouveau cycle de tournoi.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles