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« Lamine Yamal ne fera rien » : les frères capverdiens Laros et Deroy Duarte ont ressenti « l’aura » de la star espagnole, mais étaient convaincus qu’il allait échouer lors de ce tirage au sort surprenant de la Coupe du monde
À la découverte de l'aura de Yamal
Les frères nés à Rotterdam ont été au cœur de l’action à Atlanta, où les nouveaux venus du tournoi ont décroché un point qui a fait l’effet d’une bombe dans le monde du football. Alors que la plupart des défenseurs redoutent de voir Yamal s’échauffer, Deroy Duarte a expliqué que ses coéquipiers étaient prêts à neutraliser l’adolescent dès son entrée en jeu.
« On entend tous ces supporters l'acclamer et on sent, à son aura, qu'un joueur de haut niveau va entrer en jeu », a déclaré Deroy à ESPN. « Mais dès qu'il a touché le ballon pour la première fois, notre arrière gauche et notre ailier gauche se sont jetés sur lui. Et nous savions : aujourd'hui, il ne fera rien. »
Entré à vingt minutes de la fin, la pépite barcelonaise n’a pas réussi à percer le verrou des « Blue Sharks », solidement organisés et disciplinés derrière.
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Une véritable affaire de famille se joue sur la scène internationale.
Pour Laros et Deroy, ce match nul 0-0 a été un moment fort en émotions pour leur famille. Laros a commencé la rencontre et a joué pendant une heure avant d’être remplacé par son frère, un changement source de sentiments partagés mais aussi d’une immense fierté. « C’était un peu fou : idéalement, on aimerait être tous les deux sur le terrain, mais on se soutient à fond. Dès que je suis sorti, je suis devenu spectateur, et c’est là que la tension monte vraiment », a déclaré Laros. « Pendant le match, on ne réalise pas vraiment. Mais au coup de sifflet final, c’est la fête. »
L’importance de ce résultat se lisait sur tous les visages dans les tribunes, en particulier celui des parents des deux frères. « Nous avons vu nos parents pleurer », ont confié les frères peu après le match. « Ce sentiment est difficile à décrire, c’est tout simplement quelque chose dont on rêve. »
Ces images fortes rappellent celles du gardien vétéran Vozinha, visiblement ému après avoir disputé son 90e match international lors de ce nul.
Mépriser les meilleurs joueurs de la planète
Malgré leur confiance, les frères Duarte ont rapidement admis la grande qualité de l’équipe espagnole. Affronter des joueurs comme Rodri et Pedri leur a permis de mesurer concrètement le niveau du très haut niveau. « Quand un joueur se démarque ou envoie une passe somptueuse, on se dit : “voilà le niveau mondial” », reconnaissent-ils. Pour autant, leur statut d’outsiders s’est renforcé en observant d’autres petites nations lutter, notamment lors de la lourde défaite 7-1 de Curaçao face à l’Allemagne la veille au soir.
« On se dit : ça aurait pu être nous. Mais dès le début du match, nous étions immédiatement dans le coup. J’ai regardé le chronomètre, j’ai vu que ça faisait 20 minutes qu’on jouait et que ça se passait bien. À partir de ce moment-là, j’ai su : il y a vraiment quelque chose à gagner ici », a expliqué Laros.
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En route pour les phases à élimination directe
Avec un premier point au compteur dans le Groupe H, le Cap-Vert refuse désormais d’être perçu comme un simple figurant. Ce total, modeste mais significatif, repositionne les attentes autour de la sélection africaine alors qu’elle se projette sur ses prochaines rencontres. Les frères Duarte estiment même que l’aventure nord-américaine ne fait que commencer, malgré les sceptiques qui les avaient déjà éliminés avant le coup d’envoi. « Nous pouvons avancer et nous battre pour aller plus loin. Tout le monde nous donnait peu de chances, mais nous avons toujours cru en notre capacité à franchir ce cap », ont conclu les frères.
Après avoir contrarié l’un des favoris du tournoi, les Bleus ont désormais le droit de voir grand alors qu’ils se préparent à affronter l’Uruguay et l’Arabie saoudite pour décrocher leur billet pour les huitièmes de finale.