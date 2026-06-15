« Lamine Yamal ne fera rien » : les frères capverdiens Laros et Deroy Duarte ont ressenti « l’aura » de la star espagnole, mais étaient convaincus qu’il allait échouer lors de ce tirage au sort surprenant de la Coupe du monde

Les frères nés à Rotterdam ont été au cœur de l’action à Atlanta, où les nouveaux venus du tournoi ont décroché un point qui a fait l’effet d’une bombe dans le monde du football. Alors que la plupart des défenseurs redoutent de voir Yamal s’échauffer, Deroy Duarte a expliqué que ses coéquipiers étaient prêts à neutraliser l’adolescent dès son entrée en jeu.

« On entend tous ces supporters l'acclamer et on sent, à son aura, qu'un joueur de haut niveau va entrer en jeu », a déclaré Deroy à ESPN. « Mais dès qu'il a touché le ballon pour la première fois, notre arrière gauche et notre ailier gauche se sont jetés sur lui. Et nous savions : aujourd'hui, il ne fera rien. »

Entré à vingt minutes de la fin, la pépite barcelonaise n’a pas réussi à percer le verrou des « Blue Sharks », solidement organisés et disciplinés derrière.