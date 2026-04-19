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Lamine Yamal n’a vu qu’un seul joueur, mieux classé que lui, être cité : le jeune prodige du FC Barcelone a hérité de la capacité de Lionel Messi à défier l’« impossible »
Agüero salue le talent « incroyable » de Yamal
Depuis ses débuts, Yamal a conquis le monde du football et s’impose comme le visage de la nouvelle ère au FC Barcelone. Ses performances ont été si impressionnantes que l’icône de Manchester City et ancien attaquant blaugrana, Agüero, estime qu’il est déjà le meilleur de sa génération, doté d’un talent unique qui lui permet de se faufiler avec aisance à travers les défenses les plus compactes.
Interrogé par Stake, l’Argentin a exprimé son admiration pour l’ascension fulgurante de ce jeune joueur de 18 ans. « Beaucoup de gens font différentes comparaisons, mais en tant que joueur, et d’après mon expérience dans le football, c’est quelqu’un qui est à la hauteur des meilleurs. Avoir de bons et de mauvais matchs, c’est normal – je veux que tout le monde aille le voir jouer. Ses déplacements, ses passes, ses dribbles, son agilité et la façon dont il se sort de situations qui semblent impossibles… le seul à avoir fait ça avant lui, c’était Leo Messi », a expliqué l’Argentin.
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Le choc des stars
Si Agüero estime que Yamal surpasse la plupart de ses pairs, il reconnaît toutefois que Kylian Mbappé est, à l’heure actuelle, le seul joueur capable de contester le trône du jeune Espagnol. De nombreux observateurs continuent d’ailleurs de voir en la star du Real Madrid l’attaquant le plus redoutable de la planète, notamment depuis qu’il a atteint la barre des 70 buts en Ligue des champions plus rapidement que quiconque.
« Pour moi, aujourd’hui, toute comparaison est inutile : Lamine surpasse nombre de joueurs. On peut citer Mbappé, bien sûr : il est redoutable en un contre un, il score et il est excellent. Mais Lamine possède des qualités rares. J'apprécie ses passes courtes et ses prises de décision… Elles sont uniques. Il est très difficile d'arrêter Lamine », a ajouté Agüero, soulignant les subtiles différences techniques entre les deux superstars.
Des statistiques vertigineuses et les inévitables comparaisons avec Messi
Les statistiques étayent incontestablement les éloges d’Agüero. Yamal affiche une forme redoutable depuis le début de la saison, avec 23 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues, animant l’attaque du Barça. Un tel rendement pour un adolescent a naturellement suscité des comparaisons avec Messi, le plus grand joueur argentin de tous les temps, et Agüero avoue être resté sans voix lorsqu’il a vu pour la première fois ce produit de La Masia faire ses débuts en équipe première.
« Quand j’ai commencé à suivre le Barça après ses débuts, je n’avais pas de mots pour décrire ce que je voyais. Il possède un talent très rare. Il faut profiter de ce qu’il fait », note Agüero. Malgré le poids des attentes, Yamal demeure imperturbable sous les projecteurs, résilience illustrée par son récent discours passionné aux supporters après l’élimination européenne.
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En quête de gloire en Liga aux côtés de Hansi Flick
Même si l’aventure en Ligue des champions s’est achevée sur une déception, Yamal et le FC Barcelone sont en pole position pour décrocher le titre national. L’équipe de Hansi Flick trône actuellement en tête du classement avec une avance confortable de neuf points, à la veille de recevoir le Celta Vigo mercredi. Yamal devrait à nouveau jouer un rôle clé alors que le club vise à franchir la ligne d’arrivée et à conserver son bien en Liga.