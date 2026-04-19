Depuis ses débuts, Yamal a conquis le monde du football et s’impose comme le visage de la nouvelle ère au FC Barcelone. Ses performances ont été si impressionnantes que l’icône de Manchester City et ancien attaquant blaugrana, Agüero, estime qu’il est déjà le meilleur de sa génération, doté d’un talent unique qui lui permet de se faufiler avec aisance à travers les défenses les plus compactes.

Interrogé par Stake, l’Argentin a exprimé son admiration pour l’ascension fulgurante de ce jeune joueur de 18 ans. « Beaucoup de gens font différentes comparaisons, mais en tant que joueur, et d’après mon expérience dans le football, c’est quelqu’un qui est à la hauteur des meilleurs. Avoir de bons et de mauvais matchs, c’est normal – je veux que tout le monde aille le voir jouer. Ses déplacements, ses passes, ses dribbles, son agilité et la façon dont il se sort de situations qui semblent impossibles… le seul à avoir fait ça avant lui, c’était Leo Messi », a expliqué l’Argentin.



