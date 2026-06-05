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NXGN World Cup GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Lamine Yamal, Lennart Karl et douze autres pépites de la génération NXGN sont prêts à éclabousser la Coupe du monde 2026 de leur talent

NXGN
Coupe du monde
L. Yamal
P. Cubarsi
L. Karl
A. Bouaddi
G. Mora
L. Vuskovic
Espagne
Allemagne
Mexico
Écosse
K. Paez
I. Mbaye
K. Alajbegovic
T. Fletcher
H. Abdelkarim
L. Herrington
Sénégal
Maroc
Ecuador
Australie
Croatie
Egypte
Bosnie Hérzégovine
FEATURES

La Coupe du monde débute dans moins d'une semaine et les sélections peaufinent leurs préparatifs pour le tournoi nord-américain. Tous les ingrédients sont réunis pour que de nombreux joueurs entrent dans la légende, parmi lesquels plusieurs des jeunes talents les plus prometteurs du moment.

Pelé et Kylian Mbappé sont les seuls adolescents à avoir marqué en finale de la Coupe du monde, mais bien d’autres – de Michael Owen à Lionel Messi – se sont illustrés sur la scène internationale alors qu’ils n’avaient pas encore atteint la vingtaine.

Qui donc pourrait suivre leurs traces aux États-Unis, au Mexique et au Canada ? GOAL a sélectionné douze joueurs éligibles au NXGN (nés en 2007 ou après) susceptibles de se révéler cet été.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    Lamine Yamal (Espagne)

    Lamine Yamal n'est pas seulement l'adolescent qui s'est le plus illustré lors de la Coupe du monde cet été ; il a de réelles chances de devenir le joueur phare en Amérique du Nord, tant l'ailier du FC Barcelone et de l'Espagne est talentueux. Depuis qu'il a marqué ses débuts internationaux par un but époustouflant contre la Géorgie à l'âge de 16 ans, Yamal fait partie des incontournables de Luis de la Fuente.

    Il a déjà prouvé qu’il ne craignait pas les grandes échéances, ayant brillé lors de l’Euro 2024, que la Roja a remporté en Allemagne. Son but, qui a ouvert le score contre la France en demi-finale, était d’une grande beauté, et ses performances en club depuis laissent présager d’autres exploits du même acabit.

    Un seul bémol. Une lésion aux ischio-jambiers subie en avril le privera a priori du match d’ouverture et peut-être de la phase de groupes. La Roja, malgré tout, devrait facilement atteindre les huitièmes de finale sans son prodige. Reste à savoir dans quel état de forme il réintégrera le groupe. Sa réponse pourrait décider de ses chances de soulever le trophée mondial six jours seulement après ses 19 ans.

    • Publicité
  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsi (Espagne)

    Yamal ne sera toutefois pas le seul adolescent dans le onze de départ espagnol. Pau Cubarsi a été titulaire lors de quatre des six matchs de qualification pour la Coupe du monde disputés par la Roja fin 2025 et semble en passe de s’imposer dans les plans de De la Fuente, après avoir été écarté de manière quelque peu surprenante de l’équipe espagnole victorieuse à l’Euro.

    Le défenseur de 19 ans est déjà un pilier du FC Barcelone depuis plus de deux ans sous les ordres de Hansi Flick. Son sang-froid avec le ballon, sa qualité de passe et son instinct défensif de haut niveau en font un atout précieux. Ce tournoi pourrait être le premier d’une longue série pour une carrière prometteuse et déjà couronnée de succès.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Paez, milieu de terrain équatorien.

    L’attaquant brésilien Estevao, blessé en fin de saison avec Chelsea, manquera malheureusement la tournée nord-américaine. Mais un autre talent des Blues sera bien du voyage : le milieu équatorien Kendry Paez.

    Le milieu de terrain équatorien Kendry Paez, l’un des adolescents les plus capés parmi les sélectionnés pour la Coupe du monde, évolue actuellement en prêt à River Plate. Considéré comme un futur crack depuis ses débuts internationaux en 2023 à seulement 16 ans, il a rapidement confirmé son potentiel.

    Quelques semaines plus tard, il devenait le plus jeune buteur de l’histoire des qualifications de la CONMEBOL, même si, depuis la Copa América 2024, il est principalement utilisé comme remplaçant en sélection. Âgé de 19 ans, Paez possède toutefois assez de talent pour briller en Amérique du Nord et propulser l’Équateur parmi les équipes surprises du tournoi.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    Ibrahim Mbaye (Sénégal)

    Plus que jamais, de nombreux joueurs doivent choisir leur sélection nationale. Certains futurs participants à la Coupe du monde s’apprêtent même à défendre les couleurs d’un pays qu’ils n’auraient jamais imaginé représenter enfant.

    C’est notamment le cas d’Ibrahim Mbaye, qui a évolué sous les couleurs de la France de l’équipe de jeunes jusqu’aux moins de 20 ans, avant d’opter pour le Sénégal en novembre.

    À seulement 18 ans, il a marqué lors de sa deuxième sélection avec les Lions de la Teranga, devenant ainsi le plus jeune buteur de l’histoire de ce pays ouest-africain. Il a ensuite contribué à la qualification de son équipe pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations, où il a inscrit un but et délivré deux passes décisives. L’attaquant du Paris Saint-Germain aura donc à cœur de laisser son empreinte lors de son deuxième grand tournoi en 2026.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco 2026Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Maroc)

    Âgé de 18 ans, Ayyoub Bouaddi représentera le Maroc cet été malgré son passé chez les sélections jeunes françaises. Le milieu de terrain du LOSC a officialisé son changement d’affiliation internationale juste avant le tournoi.

    Malgré dix sélections avec les Bleus U21, le milieu lillois a directement rejoint les Lions de l’Atlas, déterminés à rééditer leur parcours jusqu’en demi-finales en 2022. Son expérience en Ligue 1 et, surtout, en Ligue des champions ces deux dernières saisons, devrait considérablement enrichir le groupe marocain.

    Le PSG et Arsenal s’affrontent déjà pour recruter le jeune milieu, et Lille espère qu’une performance réussie en Amérique du Nord fera encore grimper son prix.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (Mexique)

    Co-organisateur de la Coupe du monde, le Mexique était d’emblée sous haute pression, et ce avant même son élimination au stade des groupes en 2022. « El Tri » cherche donc de nouveaux héros, et le poids des attentes repose désormais sur les épaules de Gilberto Mora, le plus jeune joueur du tournoi.

    Surnommé « le Pedri mexicain », ce joueur de 17 ans a été propulsé dans le onze de départ de son pays pour les phases à élimination directe de la Gold Cup 2025. Il a fini par jouer un rôle clé dans la conquête du trophée par l’équipe de Javier Aguirre, faisant de Mora le plus jeune joueur à remporter un grand tournoi international et battant ainsi le record établi par Yamal 12 mois plus tôt.

    Une blessure l’a certes tenu éloigné des terrains durant les premiers mois de 2026, mais il a depuis retrouvé toute sa forme et devrait retrouver le onze de départ lorsque le Mexique entamera le tournoi le 11 juin.

  • Luka Vuskovic Croatia 2026Getty Images

    Luka Vuskovic (Croatie)

    Les vétérans croates feront encore beaucoup parler d’eux cet été, emmenés par Luka Modric, 40 ans, qui disputera sa cinquième Coupe du monde. Mais une nouvelle génération de talents pointe derrière ces cadors, et Luka Vuskovic figure parmi les plus prometteurs : après une saison où il s’est imposé comme l’un des jeunes défenseurs centraux les plus intéressants d’Europe, le prêté de Tottenham a brillé à Hambourg.

    Prêté par Tottenham, il s’est distingué à Hambourg, au point d’intégrer l’équipe type de la saison en Bundesliga et d’attirer l’intérêt du FC Barcelone, tout en honorant ses deux premières sélections lors des qualifications pour la Coupe du monde.

    Dangereux sur les coups arrêtés et déjà très à l’aise défensivement, le jeune homme de 19 ans pourrait même débuter aux côtés de Josko Gvardiol dans le onze de Zlatko Dalic cet été.

  • Lennart KarlGetty Images

    Lennart Karl (Allemagne)

    À l’approche de chaque grand tournoi, les appels pour intégrer de jeunes talents se multiplient. Cette tendance s’est confirmée en Allemagne cette saison, après l’éclosion de Lennart Karl au Bayern Munich. Ce milieu offensif de 18 ans n’a pas fait figure de simple figurant au sein de l’une des meilleures équipes du continent, inscrivant ou faisant marquer 16 fois en toutes compétitions confondues.

    Les supporters de la Mannschaft ont donc accueilli avec satisfaction sa première sélection par Julian Nagelsmann en mars. L’adolescent s’est immédiatement senti à l’aise en équipe nationale, alors qu’il n’avait fait ses débuts en U21 que quelques mois plus tôt.

    Il est désormais quasi impossible pour Nagelsmann de se passer de lui, et l’Allemagne, qui doit composer avec l’absence de Serge Gnabry, blessé, pourrait bien aligner Karl d’entrée pour épauler Jamal Musiala et Florian Wirtz dans le trio offensif derrière l’attaquant.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bosnie-Herzégovine)

    Si Edin Dzeko devrait logiquement attirer le plus les projecteurs parmi les joueurs de Bosnie-Herzégovine, qui s’apprêtent à disputer leur deuxième Coupe du monde, c’est un joueur en fin de carrière qui représente peut-être le membre le plus intrigant de l’effectif. Sans la contribution de Kerim Alajbegovic, la Bosnie ne serait d’ailleurs peut-être pas du voyage en Amérique du Nord.

    Entré en jeu lors de la demi-finale des barrages face au Pays de Galles en mars, le jeune homme de 19 ans a d’abord servi Dzeko sur l’égalisation avant de transformer le penalty décisif lors de la séance de tirs au but, envoyant ainsi les siens en finale contre l’Italie. Il s’est de nouveau distingué face aux Azzurri lors de la nouvelle victoire aux tirs au but, et c’est désormais sur la plus grande scène du football que cet ailier au style fluide va pouvoir montrer l’étendue de son talent.

    Alajbegovic arrive au terme d’une saison avec le Red Bull Salzbourg au cours de laquelle il a inscrit 13 buts toutes compétitions confondues. Ses performances en Autriche ont convaincu le Bayer Leverkusen d’activer sa clause de rachat pour le rapatrier en Allemagne avant le début de la prochaine Bundesliga.

  • Tyler Fletcher Scotland 2026Getty Images

    Tyler Fletcher (Écosse)

    L'Écosse a essuyé un coup dur à la veille de la Coupe du monde lorsque son milieu de terrain clé, Billy Gilmour, s'est blessé au genou lors du match amical de préparation remporté contre Haïti, l'écartant ainsi de la compétition. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, et Tyler Fletcher aura à cœur de tirer le meilleur parti de cette opportunité inattendue.

    Fils de l’ancien milieu de terrain écossais et mancunien Darren Fletcher, le jeune homme a fait ses débuts avec les Red Devils la saison dernière après un passage à l’académie de Manchester City, et a été couronné joueur de l’année de l’équipe réserve de United le mois dernier.

    Milieu de terrain combatif et habile balle au pied, le jeune homme de 19 ans a brièvement représenté l’Angleterre chez les jeunes aux côtés de son frère jumeau, Jack. Cependant, tandis que Jack est toujours en lice pour jouer un jour avec les Three Lions, Tyler a opté pour l’Écosse en 2024 et est immédiatement récompensé par une place en Coupe du monde.

  • Lucas Herrington Australia 2026Getty Images

    Lucas Herrington (Australie)

    Contrairement à la plupart de ses coéquipiers australiens, Lucas Herrington n’a pas dû traverser le globe pour rejoindre le camp d’entraînement des Socceroos en Californie : il évolue déjà en MLS sous les couleurs des Colorado Rapids. Ce jeune défenseur de 18 ans pourrait profiter de la compétition pour démontrer pourquoi il récolte tant d’éloges depuis son arrivée aux États-Unis en début d’année 2026.

    Malgré seulement 29 matchs avec l’équipe première des Brisbane Roar en A-League, il a disputé chaque minute avec les Rapids depuis le début de la saison, s’imposant comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs centraux du championnat.

    Ses performances lui ont déjà ouvert les portes de la sélection australienne en mars, et il pourrait même figurer dans le onze de départ de Tony Popovic lors du match d’ouverture contre la Turquie, le 13 juin. Déjà surveillé par plusieurs clubs de Premier League et d’autres écuries européennes, une ou deux prestations convaincantes pourrait suffire à attirer encore davantage de recruteurs et à faire grimper sa cote.

  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    Hamza Abdelkarim (Égypte)

    L’Égypte a surpris en convoquant Hamza Abdelkarim, novice en sélection, dans sa liste définitive pour la Coupe du monde. L’attaquant n’a disputé que neuf matches avec Al-Ahly depuis son record de précocité en février 2025 et n’avait auparavant porté que le maillot de l’équipe U17 de son pays.

    Reste que le jeune homme est un espoir prometteur : en février, Barcelone l’a prêté à son équipe U19, où il a déjà inscrit cinq buts en sept matches de championnat. Le club catalan souhaite même le recruter définitivement cet été.

    Reste à savoir comment les Pharaons comptent l’utiliser cet été : titulaire ou joker, son maillot floqué du numéro 9 suggère qu’il pourrait bel et bien fouler la pelouse durant le tournoi.