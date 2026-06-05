Lamine Yamal, Lennart Karl et douze autres pépites de la génération NXGN sont prêts à éclabousser la Coupe du monde 2026 de leur talent

L'Écosse a essuyé un coup dur à la veille de la Coupe du monde lorsque son milieu de terrain clé, Billy Gilmour, s'est blessé au genou lors du match amical de préparation remporté contre Haïti, l'écartant ainsi de la compétition. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, et Tyler Fletcher aura à cœur de tirer le meilleur parti de cette opportunité inattendue.
Fils de l’ancien milieu de terrain écossais et mancunien Darren Fletcher, le jeune homme a fait ses débuts avec les Red Devils la saison dernière après un passage à l’académie de Manchester City, et a été couronné joueur de l’année de l’équipe réserve de United le mois dernier.
Milieu de terrain combatif et habile balle au pied, le jeune homme de 19 ans a brièvement représenté l’Angleterre chez les jeunes aux côtés de son frère jumeau, Jack. Cependant, tandis que Jack est toujours en lice pour jouer un jour avec les Three Lions, Tyler a opté pour l’Écosse en 2024 et est immédiatement récompensé par une place en Coupe du monde.