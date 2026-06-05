Lamine Yamal, Lennart Karl et douze autres pépites de la génération NXGN sont prêts à éclabousser la Coupe du monde 2026 de leur talent

Lamine Yamal n'est pas seulement l'adolescent qui s'est le plus illustré lors de la Coupe du monde cet été ; il a de réelles chances de devenir le joueur phare en Amérique du Nord, tant l'ailier du FC Barcelone et de l'Espagne est talentueux. Depuis qu'il a marqué ses débuts internationaux par un but époustouflant contre la Géorgie à l'âge de 16 ans, Yamal fait partie des incontournables de Luis de la Fuente.

Il a déjà prouvé qu’il ne craignait pas les grandes échéances, ayant brillé lors de l’Euro 2024, que la Roja a remporté en Allemagne. Son but, qui a ouvert le score contre la France en demi-finale, était d’une grande beauté, et ses performances en club depuis laissent présager d’autres exploits du même acabit.

Un seul bémol. Une lésion aux ischio-jambiers subie en avril le privera a priori du match d’ouverture et peut-être de la phase de groupes. La Roja, malgré tout, devrait facilement atteindre les huitièmes de finale sans son prodige. Reste à savoir dans quel état de forme il réintégrera le groupe. Sa réponse pourrait décider de ses chances de soulever le trophée mondial six jours seulement après ses 19 ans.