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Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Erling Haaland expliquent pourquoi il est presque impossible d'égaler les « dieux » Lionel Messi et Cristiano Ronaldo
Le mur infranchissable des « dieux » du football
Messi et Ronaldo ont dominé la scène mondiale pendant près de 20 ans, établissant des records que beaucoup jugeaient impossibles. Pour Tonito, ancien champion du Sporting, ces deux stars évoluent à un niveau à part que la nouvelle génération peinera à atteindre, quel que soit le talent individuel de chacun.
« Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont d’un tout autre calibre, et pour parler d’autres footballeurs, il faut voir s’ils parviennent à maintenir ce niveau pendant autant d’années. Il faut le voir pour le croire. C’est là toute la difficulté pour Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland et les autres : ils sont bons, mais ils doivent encore prouver s’ils sont capables d’entrer dans l’histoire et d’atteindre ces sommets », a déclaré l’ancien milieu de terrain de 49 ans dans une interview accordée à Lusa.
- Getty Images Sport
Le défi de la longévité pour Lamine Yamal
Yamal a déjà battu des records avec le Barça et l’Espagne, et son sacre à l’Euro 2024, couronné par le titre de meilleur jeune, en atteste. Pour Tonito, toutefois, le vrai défi ne réside pas dans un éclat ponctuel, mais dans la capacité à rester au sommet aussi longtemps que Messi et Ronaldo, deux références qui incarnent l’immortalité du football.
« Nous sommes entrés dans une nouvelle ère et certains joueurs tentent de maîtriser ce nouveau football, rivalisant pour voir s’ils peuvent égaler les exploits de ces deux dieux. Nous verrons jusqu’où ils pourront aller. C’est une chance que Messi et Ronaldo soient apparus en même temps et aient accompli ce que, selon moi, personne d’autre ne parviendra à faire, mais je peux me tromper », a fait remarquer Tonito.
Le duel tactique du derby ibérique
À la veille du huitième de finale de la Coupe du monde entre le Portugal et l’Espagne, Tonito a passé en revue l’évolution de « La Roja ». Si Yamal demeure la principale menace, l’ancien joueur souligne que l’absence de Nico Williams, ou son manque de rythme, pourrait changer la dynamique offensive de l’équipe de Luis de la Fuente, la rendant moins verticale et davantage axée sur la possession.
« Nico Williams n’est pas au meilleur de sa forme, il sort d’une période difficile et pourrait ne pas jouer. L’Espagne devrait aligner le même onze de départ que lors du dernier match, et Álex Baena n’apporte pas la même profondeur que Nico. Ce sera une équipe tout aussi solide, mais avec un caractère différent, moins verticale et plus collective. Quant à Yamal, on peut être sûr que la vitesse sera au rendez-vous », a-t-il déclaré.
- AFP
Le Portugal part favori dans les duels individuels.
Malgré la solidité défensive de l'Espagne, qui n'a pas encaissé de but en cinq matches de Coupe du monde, Tonito estime que la Seleção dispose d'un effectif plus étoffé. Pour l'ancien milieu de terrain, la diversité des options dont dispose Roberto Martínez donne au Portugal un avantage en termes de talent pur à tous les postes.
« Yamal est l’un des meilleurs joueurs du monde, mais l’Espagne manque un peu de diversité sur le plan individuel, alors que le Portugal l’a démontré dans ses équipes et à tous les postes. S’il parvient à tirer le meilleur de son équipe, tant sur le plan individuel que collectif, je suis sûr que le Portugal se qualifiera. L’Espagne sait qu’elle va affronter l’une des équipes les plus fortes », conclut Tonito.
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