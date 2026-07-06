Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Erling Haaland expliquent pourquoi il est presque impossible d'égaler les « dieux » Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Messi et Ronaldo ont dominé la scène mondiale pendant près de 20 ans, établissant des records que beaucoup jugeaient impossibles. Pour Tonito, ancien champion du Sporting, ces deux stars évoluent à un niveau à part que la nouvelle génération peinera à atteindre, quel que soit le talent individuel de chacun.

« Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont d’un tout autre calibre, et pour parler d’autres footballeurs, il faut voir s’ils parviennent à maintenir ce niveau pendant autant d’années. Il faut le voir pour le croire. C’est là toute la difficulté pour Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland et les autres : ils sont bons, mais ils doivent encore prouver s’ils sont capables d’entrer dans l’histoire et d’atteindre ces sommets », a déclaré l’ancien milieu de terrain de 49 ans dans une interview accordée à Lusa.