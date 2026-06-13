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Lamine Yamal justifie à lui seul le prix élevé des billets, et l’ancien Blaugrana Zlatan Ibrahimovic parie que le jeune prodige espagnol brillera lors de la Coupe du monde 2026
Un talent exceptionnel qui justifie à lui seul le prix du billet.
Alors que le monde du football se tourne vers la Coupe du monde 2026, un nom revient plus que tout autre dans les conversations. Yamal, jeune pépite du FC Barcelone, vient d’obtenir l’homologation suprême d’une légende du ballon rond : Zlatan Ibrahimović. L’ailier, absent depuis sa blessure contre le Celta Vigo en avril dernier, était pourtant donné incertain pour la phase de groupes. Mais le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a récemment confirmé que le prodige serait bien sur la pelouse pour disputer quelques minutes face au Cap-Vert lors de l’entrée en lice de la Roja dans la compétition.
Interrogé sur l’impact du jeune joueur de 18 ans, Ibrahimović a confié àFox Sports : « Lamine Yamal est un joueur exceptionnel. C’est un joueur pour lequel on achète des billets très chers, un joueur pour lequel on vient au stade, et grâce auquel on peut tout simplement profiter de l’expérience. »
- AFP
La différence entre la télévision et la réalité
Si des millions de téléspectateurs ont suivi l’ascension fulgurante de Yamal à l’écran, Zlatan Ibrahimović assure qu’assister à ses performances en chair et en os est une toute autre expérience. L’ancien buteur de l’AC Milan et du PSG souligne les nuances techniques qui distinguent le jeune joueur de ses pairs. Des qualités illustrées lors de la saison 2025-2026 de Yamal avec Barcelone, au cours de laquelle il a marqué 24 buts et délivré 18 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, contribuant ainsi au sacre du club en Liga.
« À la télévision, il paraît exceptionnel et très bon. Mais de près, il est encore plus exceptionnel », ajoute Ibrahimović. « À 18 ans, c’est incroyable. Chaque fois qu’il touche le ballon, on voit qu’il est différent. Son contrôle du ballon, ses dribbles, sa capacité à marquer… donc tous mes espoirs pour un grand match reposent sur lui. »
La Roja surmonte ses soucis liés aux blessures
Les inquiétudes concernant la condition physique de Yamal, légèrement touché aux ischio-jambiers, se sont estompées à l’approche du tournoi. Formé au FC Barcelone, le jeune attaquant devrait être à 100 % pour mener l’offensive de l’Espagne dans le groupe H, où les coéquipiers de Gavi affronteront le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay.
Il devrait ainsi faire ses débuts en Coupe du monde à seulement 18 ans, portant déjà le poids des attentes d’une nation entière, tandis que certains le comparent déjà aux plus grands joueurs de l’histoire. Malgré son jeune âge, il compte déjà 25 sélections avec l’Espagne, au cours desquelles il a marqué six buts et délivré douze passes décisives. Il a également joué un rôle central dans le triomphe de la Roja à l’Euro 2024, où il a inscrit un but sensationnel contre la France en demi-finale – largement considéré comme l’un des plus beaux du tournoi – et offert quatre passes décisives tout au long de la campagne victorieuse.
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À la poursuite de la gloire de 2010 : Yamal, l'espoir de la rédemption pour l'Espagne
L’Espagne mise sur Yamal pour mener la renaissance de la Roja et effacer les déceptions des trois dernières Coupes du monde, où elle a été éliminée au stade des huitièmes de finale en 2018 et 2022, puis dès la phase de groupes en 2014. Avec ce jeune prodige à la pointe de l’attaque, la nation espère soulever le prestigieux trophée pour la deuxième fois de son histoire et décrocher son premier titre mondial depuis le triomphe historique et inoubliable en Afrique du Sud en 2010.