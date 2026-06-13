Lamine Yamal justifie à lui seul le prix élevé des billets, et l’ancien Blaugrana Zlatan Ibrahimovic parie que le jeune prodige espagnol brillera lors de la Coupe du monde 2026

Alors que le monde du football se tourne vers la Coupe du monde 2026, un nom revient plus que tout autre dans les conversations. Yamal, jeune pépite du FC Barcelone, vient d’obtenir l’homologation suprême d’une légende du ballon rond : Zlatan Ibrahimović. L’ailier, absent depuis sa blessure contre le Celta Vigo en avril dernier, était pourtant donné incertain pour la phase de groupes. Mais le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a récemment confirmé que le prodige serait bien sur la pelouse pour disputer quelques minutes face au Cap-Vert lors de l’entrée en lice de la Roja dans la compétition.

Interrogé sur l’impact du jeune joueur de 18 ans, Ibrahimović a confié à Fox Sports : « Lamine Yamal est un joueur exceptionnel. C’est un joueur pour lequel on achète des billets très chers, un joueur pour lequel on vient au stade, et grâce auquel on peut tout simplement profiter de l’expérience. »