Vidic a rejoint la cohorte des observateurs séduits par Yamal, comparant l’ailier du FC Barcelone à une légende. Après avoir vu le jeune Espagnol déstabiliser le flanc gauche portugais lors des huitièmes de finale, l’ancien international serbe a salué sans détour le talent unique de ce joueur de 18 ans.

Interrogé sur l’impact du joueur, Vidic a confié à A Bola : « Ce garçon est formidable et exceptionnel ; c’est un “mini-Messi” à mes yeux – c’est comme ça que je l’appelle. Il a contraint l’adversaire à courir sur l’aile à plusieurs reprises grâce à ses feintes de dribble et a fini par blesser Nuno Mendes lors d’une de ces percées. » Un parallèle flatteur qui rattache le produit de La Masia à l’icône du club ayant marqué une époque au Camp Nou.