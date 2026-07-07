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Lamine Yamal, jeune prodige du FC Barcelone et de la sélection espagnole, s’est vu attribuer le surnom de « mini-Messi » après avoir, grâce à ses « feintes de dribble », contraint le latéral portugais Nuno Mendes à une blessure lors de la Coupe du monde
Vidic encense le « Mini Messi »
Vidic a rejoint la cohorte des observateurs séduits par Yamal, comparant l’ailier du FC Barcelone à une légende. Après avoir vu le jeune Espagnol déstabiliser le flanc gauche portugais lors des huitièmes de finale, l’ancien international serbe a salué sans détour le talent unique de ce joueur de 18 ans.
Interrogé sur l’impact du joueur, Vidic a confié à A Bola : « Ce garçon est formidable et exceptionnel ; c’est un “mini-Messi” à mes yeux – c’est comme ça que je l’appelle. Il a contraint l’adversaire à courir sur l’aile à plusieurs reprises grâce à ses feintes de dribble et a fini par blesser Nuno Mendes lors d’une de ces percées. » Un parallèle flatteur qui rattache le produit de La Masia à l’icône du club ayant marqué une époque au Camp Nou.
- AFP
Le duel de Nuno Mendes
Le duel entre Yamal et Mendes était l’un des affrontements les plus attendus du tournoi, d’autant plus que le défenseur du PSG avait déjà su contenir le jeune Espagnol lors de précédentes rencontres. Cependant, la ténacité et la technique de la star barcelonaise ont fini par avoir raison de l’arrière latéral, provoquant un effondrement physique qui a changé la donne du match.
Mendes a cédé sa place à la 56^e minute, incapable de contenir l’agilité de son adversaire. Remplacé par l’ancien Barcelonais Nelson Semedo, il laissait déjà l’Espagne en position de force. La Roja a alors capitalisé sur cet avantage, préservant sa solidité défensive pour signer un sixième clean sheet consécutif en Coupe du monde et sceller sa victoire.
Impact des « figures de dribble »
Vidic a été particulièrement impressionné par le style de jeu atypique de Yamal. Le légendaire défenseur central a souligné que la capacité de l’attaquant à changer de direction et à déstabiliser les défenseurs en fait un véritable cauchemar pour les arrières latéraux modernes, habitués à des profils athlétiques plus prévisibles. La pression incessante exercée par l’adolescent a été, aux yeux de Vidic, la cause principale de la sortie prématurée de Mendes.
« C’est Lamine qui a provoqué la blessure de Mendes. C’est le genre de joueur qu’il est », a expliqué Vidic en revenant sur les temps forts du match. « Lamine Yamal ne court pas en ligne droite. Il effectue sans cesse des percées avec le ballon et réalise des actions incroyables. C’est tout simplement un plaisir de le voir évoluer sur le terrain. »
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La voie à suivre pour l'Espagne
Si les projecteurs continuent de braquer leur lumière sur le talent individuel du « Mini Messi », l’effort collectif de la Roja impressionne toujours autant sur la scène internationale.
Cette victoire maintient l’Espagne en lice pour un deuxième titre mondial, malgré un départ laborieux contre le Cap-Vert.
À l’approche du quart de finale contre la Belgique, la condition physique et la forme de son jeune talisman s’avéreront déterminantes pour franchir les derniers obstacles en Amérique du Nord et atteindre la finale tant attendue le 19 juillet.
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