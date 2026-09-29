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Moataz Elgammal
Traduit par

Lamine Yamal inscrit un doublé alors que l’Espagne écrase la Croatie pour terminer en tête de son groupe de Ligue des nations de l’UEFA

Match report
L. Yamal
Espagne vs Croatie
Espagne
Croatie
UEFA Nations League A

L’Espagne s’est imposée 4-1 avec autorité face à la Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, portée par un superbe doublé de Lamine Yamal. Après son succès inaugural contre l’Angleterre, l’actuelle championne du monde a affiché un football offensif incessant à Séville. Ce résultat lui permet d’occuper confortablement la première place du groupe 3 avec un bilan parfait après deux victoires consécutives.

  • Départ tonitruant à Séville

    L’Espagne a débuté le match avec une intensité incroyable à l’Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Yamal a ouvert le score après seulement deux minutes, en envoyant une frappe du gauche dans le petit filet après une passe précise d’Álex Baena. La Croatie a eu du mal à faire face à la pression initiale, tandis que les hôtes ont dominé la possession.

    Opta a souligné la portée historique de la statistique en déclarant : « L’Espagne a marqué dans les deux premières minutes du jeu lors de matches consécutifs, contre l’Angleterre puis contre la Croatie. C’est la première fois qu’elle y parvient dans n’importe quelle compétition depuis au moins 2004. »

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    Une réaction rapide restaure la tête du classement

    La Croatie est parvenue à égaliser contre le cours du jeu lorsque Dion Beljo a repris de la tête un centre d'Ivan Perisic à la 28e minute. Cependant, l'Espagne a réagi presque immédiatement pour reprendre l'avantage. Trois minutes plus tard seulement, Yamal s'est mué en passeur en délivrant un centre merveilleux sur une combinaison sur corner, permettant à Marc Pubill de placer une tête qui a fini haut dans les filets.

    Les hôtes ont conservé une maîtrise totale du milieu de terrain, limitant leurs adversaires à très peu d'occasions tout en menaçant sans cesse Dominik Livakovic. Le score aurait même pu être plus large avant la pause, puisque Mikel Oyarzabal a vu un but lui être refusé pour hors-jeu et Fermin Lopez a trouvé le poteau dans le temps additionnel.

  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Prendre les points cruciaux

    En seconde période, l’Espagne a continué à dicter le tempo et a fini par creuser l’écart. Yamal a inscrit son deuxième but de la soirée à la 63e minute, concluant superbement depuis un angle difficile après avoir reçu une passe du remplaçant Pedri. Les hommes de Luis de la Fuente ont contrôlé 63,7 % de la possession et ont tenté 16 tirs au total.

    Malgré l’intensité de la rencontre, le public du Ramon Sanchez-Pizjuan a fait preuve d’un immense respect, offrant une ovation debout à la légende croate Luka Modric lorsqu’il est entré sur la pelouse à la 81e minute. Les changements de De la Fuente se sont une nouvelle fois révélés très efficaces, puisque Mikel Merino a délivré la passe décisive sur le but tardif de Nico Williams à la 89e minute, scellant la victoire 4-1.

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    Perspectives pour l’Espagne

    L’Espagne occupe désormais solidement la première place du groupe 3 de la Ligue A avec six points, après avoir battu l’Angleterre lors de la première journée avant de démanteler la Croatie. Elle cherchera à prolonger son parcours sans faute contre la Tchéquie lors de son prochain match, avec l’objectif d’assurer rapidement sa qualification pour la phase à élimination directe.

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