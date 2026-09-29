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Lamine Yamal inscrit un doublé alors que l’Espagne écrase la Croatie pour terminer en tête de son groupe de Ligue des nations de l’UEFA
Départ tonitruant à Séville
L’Espagne a débuté le match avec une intensité incroyable à l’Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Yamal a ouvert le score après seulement deux minutes, en envoyant une frappe du gauche dans le petit filet après une passe précise d’Álex Baena. La Croatie a eu du mal à faire face à la pression initiale, tandis que les hôtes ont dominé la possession.
Opta a souligné la portée historique de la statistique en déclarant : « L’Espagne a marqué dans les deux premières minutes du jeu lors de matches consécutifs, contre l’Angleterre puis contre la Croatie. C’est la première fois qu’elle y parvient dans n’importe quelle compétition depuis au moins 2004. »
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Une réaction rapide restaure la tête du classement
La Croatie est parvenue à égaliser contre le cours du jeu lorsque Dion Beljo a repris de la tête un centre d'Ivan Perisic à la 28e minute. Cependant, l'Espagne a réagi presque immédiatement pour reprendre l'avantage. Trois minutes plus tard seulement, Yamal s'est mué en passeur en délivrant un centre merveilleux sur une combinaison sur corner, permettant à Marc Pubill de placer une tête qui a fini haut dans les filets.
Les hôtes ont conservé une maîtrise totale du milieu de terrain, limitant leurs adversaires à très peu d'occasions tout en menaçant sans cesse Dominik Livakovic. Le score aurait même pu être plus large avant la pause, puisque Mikel Oyarzabal a vu un but lui être refusé pour hors-jeu et Fermin Lopez a trouvé le poteau dans le temps additionnel.
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Prendre les points cruciaux
En seconde période, l’Espagne a continué à dicter le tempo et a fini par creuser l’écart. Yamal a inscrit son deuxième but de la soirée à la 63e minute, concluant superbement depuis un angle difficile après avoir reçu une passe du remplaçant Pedri. Les hommes de Luis de la Fuente ont contrôlé 63,7 % de la possession et ont tenté 16 tirs au total.
Malgré l’intensité de la rencontre, le public du Ramon Sanchez-Pizjuan a fait preuve d’un immense respect, offrant une ovation debout à la légende croate Luka Modric lorsqu’il est entré sur la pelouse à la 81e minute. Les changements de De la Fuente se sont une nouvelle fois révélés très efficaces, puisque Mikel Merino a délivré la passe décisive sur le but tardif de Nico Williams à la 89e minute, scellant la victoire 4-1.
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Perspectives pour l’Espagne
L’Espagne occupe désormais solidement la première place du groupe 3 de la Ligue A avec six points, après avoir battu l’Angleterre lors de la première journée avant de démanteler la Croatie. Elle cherchera à prolonger son parcours sans faute contre la Tchéquie lors de son prochain match, avec l’objectif d’assurer rapidement sa qualification pour la phase à élimination directe.
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