L’Espagne a débuté le match avec une intensité incroyable à l’Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Yamal a ouvert le score après seulement deux minutes, en envoyant une frappe du gauche dans le petit filet après une passe précise d’Álex Baena. La Croatie a eu du mal à faire face à la pression initiale, tandis que les hôtes ont dominé la possession.

Opta a souligné la portée historique de la statistique en déclarant : « L’Espagne a marqué dans les deux premières minutes du jeu lors de matches consécutifs, contre l’Angleterre puis contre la Croatie. C’est la première fois qu’elle y parvient dans n’importe quelle compétition depuis au moins 2004. »