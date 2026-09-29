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Moataz Elgammal
Traduit par

Lamine Yamal inscrit un doublé alors que l’Espagne écrase la Croatie et termine en tête de son groupe de Ligue des nations de l’UEFA

Match report
L. Yamal
Espagne vs Croatie
Espagne
Croatie
UEFA Nations League A

L’Espagne a décroché une large victoire 4-1 contre la Croatie en Ligue des nations de l’UEFA, portée par un spectaculaire doublé de Lamine Yamal. Après son succès inaugural contre l’Angleterre, le champion du monde en titre a affiché un football offensif implacable à Séville. Ce résultat lui permet de s’installer confortablement en tête du groupe 3 avec un parcours parfait après deux victoires consécutives.

  • Début tonitruant à Séville

    L’Espagne a démarré le match avec une intensité incroyable à l’Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan. Yamal a ouvert le score après seulement deux minutes, en décochant une frappe du pied gauche dans le petit filet à la suite d’une passe précise d’Álex Baena. La Croatie a eu du mal à faire face à cette pression d’entrée, tandis que les hôtes ont dominé la possession.

    Opta a souligné la portée historique de cette statistique, en déclarant : « L’Espagne a marqué dans les deux premières minutes du jeu lors de matches consécutifs, contre l’Angleterre puis contre la Croatie. C’est la première fois qu’elle y parvient dans n’importe quelle compétition depuis au moins 2004. »

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    Une réaction rapide permet de reprendre la tête

    La Croatie est parvenue à égaliser contre le cours du jeu lorsque Dion Beljo a repris de la tête un centre d'Ivan Perisic à la 28e minute. Cependant, l'Espagne a réagi presque immédiatement pour reprendre l'avantage. Trois minutes plus tard seulement, Yamal s'est mué en passeur en délivrant un merveilleux centre sur une combinaison sur corner, permettant à Marc Pubill de placer une tête qui a terminé haut dans les filets.

    Les hôtes ont conservé une maîtrise totale du milieu de terrain, limitant leurs adversaires à un minimum d'occasions tout en menaçant continuellement Dominik Livakovic. Le score aurait même pu être plus large avant la pause, puisque Mikel Oyarzabal a vu un but être refusé pour hors-jeu et Fermin Lopez a trouvé le poteau dans le temps additionnel.

  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    S’assurer les points cruciaux

    En seconde période, l’Espagne a continué à dicter le tempo et a fini par creuser l’écart. Yamal a inscrit son deuxième but de la soirée à la 63e minute, concluant magnifiquement depuis un angle difficile après avoir reçu une passe du remplaçant Pedri. Les hommes de Luis de la Fuente ont contrôlé 63,7 % de la possession et totalisé 16 tirs.

    Malgré l’intensité de la rencontre, le public du Ramon Sanchez-Pizjuan a fait preuve d’un immense respect, offrant une ovation debout à la légende croate Luka Modric lorsqu’il est entré sur la pelouse à la 81e minute. Les changements de De la Fuente se sont une nouvelle fois révélés très efficaces, puisque Mikel Merino a délivré la passe décisive sur le but tardif de Nico Williams à la 89e minute, scellant la victoire 4-1.

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    En pensant à l’Espagne

    L’Espagne trône désormais solidement en tête du groupe 3 de la Ligue A avec six points, après avoir battu l’Angleterre lors de la première journée avant de balayer la Croatie. Elle cherchera à prolonger sa série parfaite face à la Tchéquie lors de son prochain match, avec l’objectif de valider rapidement sa qualification pour la phase à élimination directe.

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