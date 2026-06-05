Lamine Yamal, Gilberto Mora et 11 jeunes prodiges du classement NXGN s'apprêtent à faire sensation lors de la Coupe du monde 2026

Lamine Yamal n’est pas seulement l’adolescent qui s’est le plus illustré lors de la Coupe du monde cet été ; il a de réelles chances de devenir le joueur phare en Amérique du Nord, tant l’ailier du FC Barcelone et de l’Espagne est talentueux. Depuis qu’il a marqué ses débuts internationaux par un but époustouflant contre la Géorgie à l’âge de 16 ans, Yamal est un choix incontournable pour Luis de la Fuente.

Il a déjà prouvé qu’il ne craignait pas les grandes échéances : lors de l’Euro 2024, où la Roja a triomphé en Allemagne, il a causé des ravages dans les défenses adverses. Son but, qui a ouvert le score contre la France en demi-finale, était d’une grande beauté, et ses performances en club depuis laissent présager d’autres exploits du même acabit.

Le seul bémol ? Une lésion aux ischio-jambiers subie en avril le privera a priori du match d’ouverture et peut-être de quelques rencontres supplémentaires. La Roja, sous les ordres de De la Fuente, possède néanmoins l’effectif pour se hisser sans encombre en huitièmes de finale. Reste à savoir dans quel état de forme le jeune prodige réintégrera le groupe. Sa condition physique pourrait bien décider de ses chances de soulever le trophée, six jours seulement après ses 19 ans.