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World Cup NXGN GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduit par

Lamine Yamal, Gilberto Mora et 11 jeunes prodiges du classement NXGN s'apprêtent à faire sensation lors de la Coupe du monde 2026

NXGN
Coupe du monde
L. Yamal
P. Cubarsi
A. Bouaddi
G. Mora
L. Vuskovic
Espagne
Mexico
Écosse
K. Paez
I. Mbaye
K. Alajbegovic
T. Fletcher
H. Abdelkarim
L. Herrington
Sénégal
Maroc
Ecuador
Australie
Croatie
Egypte
Bosnie Hérzégovine
FEATURES

La Coupe du monde débutera dans moins d'une semaine, et les sélections peaufinent actuellement leur préparation en vue du tournoi nord-américain. Tous les ingrédients sont réunis pour que plusieurs joueurs se muent en héros nationaux, parmi lesquels figurent certains des jeunes talents les plus prometteurs du football contemporain.

Pelé et Kylian Mbappé sont les seuls adolescents à avoir marqué en finale de la Coupe du monde, mais bien d’autres – de Michael Owen à Lionel Messi – se sont illustrés sur la scène internationale alors qu’ils n’avaient pas encore atteint la vingtaine.

Qui donc pourrait suivre leurs traces aux États-Unis, au Mexique et au Canada ? GOAL a sélectionné onze joueurs éligibles au NXGN (nés en 2007 ou après) susceptibles de se révéler cet été.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BUL-ESPAFP

    Lamine Yamal (Espagne)

    Lamine Yamal n’est pas seulement l’adolescent qui s’est le plus illustré lors de la Coupe du monde cet été ; il a de réelles chances de devenir le joueur phare en Amérique du Nord, tant l’ailier du FC Barcelone et de l’Espagne est talentueux. Depuis qu’il a marqué ses débuts internationaux par un but époustouflant contre la Géorgie à l’âge de 16 ans, Yamal est un choix incontournable pour Luis de la Fuente.

    Il a déjà prouvé qu’il ne craignait pas les grandes échéances : lors de l’Euro 2024, où la Roja a triomphé en Allemagne, il a causé des ravages dans les défenses adverses. Son but, qui a ouvert le score contre la France en demi-finale, était d’une grande beauté, et ses performances en club depuis laissent présager d’autres exploits du même acabit.

    Le seul bémol ? Une lésion aux ischio-jambiers subie en avril le privera a priori du match d’ouverture et peut-être de quelques rencontres supplémentaires. La Roja, sous les ordres de De la Fuente, possède néanmoins l’effectif pour se hisser sans encombre en huitièmes de finale. Reste à savoir dans quel état de forme le jeune prodige réintégrera le groupe. Sa condition physique pourrait bien décider de ses chances de soulever le trophée, six jours seulement après ses 19 ans.

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  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Pau Cubarsi (Espagne)

    Yamal ne sera toutefois pas le seul adolescent dans le onze de départ espagnol. Pau Cubarsi a été titularisé à quatre reprises lors des six matchs de qualification pour la Coupe du monde disputés par la Roja fin 2025 et semble en passe de s’imposer dans les plans de De la Fuente, après avoir été écarté de manière quelque peu surprenante de l’équipe espagnole victorieuse à l’Euro.

    Le défenseur de 19 ans est déjà un pilier du FC Barcelone depuis plus de deux ans sous les ordres de Hansi Flick. Son sang-froid balle au pied, sa qualité de passe et son sens défensif affûté en font un atout précieux. Ce tournoi pourrait ainsi être le premier d’une longue série pour une carrière prometteuse et déjà couronnée de succès.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Kendry Paez, milieu de terrain équatorien, est un jeune talent à suivre.

    L’attaquant brésilien Estevao, blessé en fin de saison avec Chelsea, manquera malheureusement la tournée nord-américaine. Un autre jeune des Blues sera toutefois de la partie : le milieu équatorien Kendry Paez.

    Le milieu de terrain équatorien Kendry Paez, l’un des adolescents les plus capés jamais convoqués pour une Coupe du monde, évolue actuellement en prêt à River Plate. Considéré comme un futur crack depuis ses débuts internationaux à 16 ans en 2023, il a rapidement confirmé son potentiel.

    Quelques semaines plus tard, il devenait le plus jeune buteur de l’histoire des qualifications de la CONMEBOL, même s’il a principalement occupé un rôle de remplaçant depuis la Copa América 2024. Âgé de 19 ans, Paez possède toutefois assez de talent pour briller en Amérique du Nord et porter son équipe vers un parcours inattendu.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 37-SEN-SDNAFP

    Ibrahim Mbaye (Sénégal)

    Plus que jamais, de nombreux joueurs doivent choisir leur sélection nationale. Plusieurs futurs participants à la Coupe du monde s’apprêtent ainsi à défendre les couleurs d’un pays qu’ils n’auraient pas forcément imaginé représenter enfant.

    C’est le cas d’Ibrahim Mbaye, qui a évolué sous les couleurs de la France de l’équipe de jeunes jusqu’aux moins de 20 ans, avant d’opter pour le Sénégal en novembre.

    À seulement 18 ans, il a marqué lors de sa deuxième sélection avec les Lions de la Teranga, devenant le plus jeune buteur de l’histoire de ce pays ouest-africain, avant de contribuer à la qualification de son équipe pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations, où il a inscrit un but et délivré deux passes décisives. L’attaquant du Paris Saint-Germain aura donc à cœur de laisser son empreinte lors de son deuxième grand tournoi en 2026.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco 2026Getty Images

    Ayyoub Bouaddi (Maroc)

    Ayyoub Bouaddi, jeune milieu de terrain de 18 ans, portera cet été le maillot du Maroc malgré ses dix sélections avec les équipes de jeunes françaises. Il a officialisé son changement d’affiliation internationale juste avant le tournoi.

    Malgré dix sélections avec les Bleus U21, le milieu lillois a directement rejoint les Lions de l’Atlas, déterminés à rééditer leur parcours jusqu’en demi-finales en 2022. Sa technique et sa vision du jeu, affûtées lors de ses deux dernières saisons en Ligue 1 et, surtout, en Ligue des champions, devraient considérablement enrichir le milieu marocain.

    Le PSG et Arsenal s’affrontent déjà pour recruter le jeune milieu, et Lille espère qu’une belle performance en Amérique du Nord fera encore grimper son prix.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    Gilberto Mora (Mexique)

    Co-organisateur de la Coupe du monde, le Mexique était d’emblée sous haute pression, avant même son élimination prématurée au stade des groupes en 2022. « El Tri » cherche donc de nouveaux héros, et le poids des attentes repose désormais sur les épaules de Gilberto Mora, le plus jeune joueur du tournoi.

    Surnommé « le Pedri mexicain », ce joueur de 17 ans a été propulsé dans le onze de départ de son pays pour les phases à élimination directe de la Gold Cup 2025. Il a ensuite joué un rôle clé dans la conquête du trophée par l’équipe de Javier Aguirre, devenant ainsi le plus jeune joueur à remporter un grand tournoi international et battant le record établi par Yamal douze mois plus tôt.

    Une blessure l’a certes tenu éloigné des terrains durant les premiers mois de 2026, mais il a depuis retrouvé toute sa forme et devrait retrouver le onze de départ lorsque le Mexique entamera le tournoi le 11 juin.

  • Luka Vuskovic Croatia 2026Getty Images

    Luka Vuskovic (Croatie)

    Les vétérans croates seront encore sous les projecteurs cet été, emmenés par Luka Modric, 40 ans, qui disputera sa cinquième Coupe du monde. Mais une nouvelle génération se profile : Luka Vuskovic, défenseur central prêté par Tottenham à Hambourg, s’est imposé comme l’un des plus grands espoirs du poste.

    Prêté par Tottenham à Hambourg, il s’est distingué au point d’intégrer l’équipe type de la saison en Bundesliga et d’attirer l’intérêt du FC Barcelone, tout en honorant ses deux premières sélections lors des qualifications pour la Coupe du monde.

    Dangereux sur les coups de pied arrêtés et déjà très à l’aise en défense, le jeune joueur de 19 ans pourrait même débuter aux côtés de Josko Gvardiol dans le onze de Zlatko Dalic cet été.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    Kerim Alajbegovic (Bosnie-Herzégovine)

    Si Edin Dzeko devrait logiquement attirer la majorité des regards parmi les joueurs de Bosnie-Herzégovine, qui s’apprêtent à disputer leur deuxième Coupe du monde, c’est pourtant un jeune en fin de carrière qui se révèle être le membre le plus intrigant de l’effectif. Sans la contribution de Kerim Alajbegovic, la Bosnie ne serait d’ailleurs peut-être même pas en Amérique du Nord.

    Entré en jeu lors de la demi-finale des barrages face au Pays de Galles en mars, le jeune homme de 19 ans a d’abord servi Dzeko d’une passe décisive pour l’égalisation, avant de transformer le penalty qualificatif lors de la séance de tirs au but. Il s’est de nouveau distingué face aux Azzurri lors de la nouvelle victoire aux tirs au but, et c’est désormais sur la plus grande scène du football que cet ailier au style fluide va pouvoir montrer l’étendue de son talent.

    Auteur de 13 buts toutes compétitions confondues avec le Red Bull Salzbourg, il a ensuite rejoint le Bayer Leverkusen, qui a activé sa clause de rachat avant le début de la prochaine Bundesliga.

  • Tyler Fletcher Scotland 2026Getty Images

    Tyler Fletcher, originaire d’Écosse.

    L'Écosse a essuyé un coup dur à la veille de la Coupe du monde lorsque son milieu de terrain clé, Billy Gilmour, s'est blessé au genou lors du match amical de préparation remporté contre Haïti, l'écartant ainsi de la compétition. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, et Tyler Fletcher aura à cœur de tirer le meilleur parti de cette opportunité inattendue.

    Fils de l’ancien milieu de terrain écossais et mancunien Darren Fletcher, le jeune homme a fait ses débuts avec les Red Devils la saison dernière après un passage à l’académie de Manchester City, et a été couronné joueur de l’année de l’équipe réserve de United le mois dernier.

    Milieu de terrain combatif et habile balle au pied, le jeune homme de 19 ans a brièvement représenté l’Angleterre chez les jeunes aux côtés de son frère jumeau, Jack. Cependant, tandis que Jack espère toujours porter un jour le maillot des Three Lions, Tyler a opté pour l’Écosse en 2024 et est immédiatement récompensé par une place au Mondial.

  • Lucas Herrington Australia 2026Getty Images

    Lucas Herrington (Australie)

    Contrairement à la plupart de ses coéquipiers australiens, Lucas Herrington n’a pas eu à parcourir de longues distances pour rejoindre le camp d’entraînement des Socceroos en Californie, puisqu’il évolue en MLS avec les Colorado Rapids. Ce jeune joueur de 18 ans pourrait, durant le tournoi, démontrer pourquoi il récolte tant d’éloges depuis son arrivée aux États-Unis au début de l’année 2026.

    Malgré seulement 29 matchs avec l’équipe première des Brisbane Roar en A-League, il a disputé chaque minute avec les Rapids depuis le début de la saison, s’imposant comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs centraux du championnat.

    Ses performances lui ont déjà ouvert les portes de la sélection australienne en mars, et il pourrait même figurer dans le onze de départ de Tony Popovic lors du match d’ouverture contre la Turquie, le 13 juin. Déjà surveillé par plusieurs clubs de Premier League et d’autres écuries européennes, Herrington sait que des prestations convaincantes sous le maillot des Socceroos pourraient accélérer son exposition auprès des recruteurs.

  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    Hamza Abdelkarim (Égypte)

    Surprise de dernière minute dans le groupe égyptien : Hamza Abdelkarim, pourtant jamais capé en sélection A, fait son apparition dans la liste définitive pour la Coupe du monde. L’avant-centre, qui n’a disputé que neuf rencontres avec l’équipe première d’Al-Ahly depuis son record de précocité en février 2025, n’avait jusqu’ici porté le maillot national qu’au niveau U17.

    Reste que le jeune homme est un véritable espoir : en février, Barcelone l’a prêté à son équipe U19, où il a déjà inscrit cinq buts en sept matchs de championnat. Le club catalan souhaite désormais finaliser son transfert définitif cet été.

    Reste à savoir comment les Pharaons comptent l’utiliser cet été : titulaire ou joker, son maillot floqué du numéro 9 suggère qu’il pourrait bel et bien fouler la pelouse durant le tournoi.