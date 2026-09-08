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Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Lamine Yamal fustige Mbappé et Dembélé : je ne mendierai pas pour gagner le Ballon d'or !

Ballon d'Or
FC Barcelone vs Feyenoord
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É.-U.

Bombardement à l'artillerie lourde

Lamine Yamal, la jeune star du Barça, a envoyé des messages forts et directs avant le début du parcours de son équipe en Ligue des champions, affirmant qu'il possède de grandes chances de remporter le Ballon d'Or, mais qu'il ne se lancera pas dans une campagne personnelle pour l'obtenir ni ne quémandera des voix.

Yamal s'est exprimé lors de la conférence de presse qui a précédé la rencontre du Barça face au Feyenoord, en ouverture du parcours du club catalan en Ligue des champions, où il a abordé de nombreux sujets, en commençant par les chances du Barça de décrocher le titre continental, en passant par le Ballon d'Or et le brassard de capitaine, jusqu'à sa relation avec le duo français Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.

  • Ligue des champions : le titre qui manque au Barça

    Yamal a entamé son propos sur le plus grand objectif du Barça cette saison, affirmant que le fait de compter le titre de la Ligue des champions parmi les trophées que le club n'a pas encore remportés représente une motivation immense pour les joueurs.

    La star du Barça a déclaré : « Il n'y a pas de plus grande motivation que le fait que la Ligue des champions soit le titre qu'il te reste à gagner, c'est la compétition qu'il nous reste à remporter. Nous avons de grands joueurs comme Rodri, Gordon et Adeyemi, et nous allons tenter d'y parvenir. »

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  • Yamal capitaine à 19 ans : une responsabilité accrue

    Yamal a évoqué le brassard de capitaine du Barça qu'il a porté récemment, après être devenu le cinquième dans la hiérarchie des capitaines de l'équipe, soulignant que porter le brassard de capitaine à cet âge représente pour lui une grande source de fierté, mais qu'il décuple en même temps ses responsabilités envers ses coéquipiers.

    Il a déclaré : « C'est un grand honneur d'être capitaine du Barça à 19 ans, et je suis très reconnaissant envers mes coéquipiers, ce qui me rend plus responsable. Même si j'ai 19 ans, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour l'équipe. »

  • Je ne vais pas mendier le Ballon d'Or

    Et lorsque la conversation a bifurqué vers le Ballon d'Or, Yamal n'a pas fui la réalité selon laquelle il est l'un des principaux candidats à la récompense, mais il a insisté sur le fait que la décision finale ne lui appartient pas, et que ce qu'il a réalisé avec le Barça et la sélection espagnole est le facteur le plus important pour déterminer ses chances.

    Yamal a déclaré : « La première chose, c'est que cela ne dépend pas de moi, mais de vous », en référence à la presse. « Le travail que nous avons accompli avec le club et la sélection a été formidable, et si cela se produit, la première chose que je ferai sera de remercier mon équipe et ma sélection. Je pense que j'ai de grandes chances, mais nous verrons. »

    Yamal ne s'est pas contenté d'affirmer qu'il avait des chances de remporter la récompense, il a aussi adressé un message clair sur la manière dont il aborde la course au Ballon d'Or, refusant de se lancer dans une campagne personnelle afin d'obtenir les voix des votants, à l'inverse de la star du Real, Kylian Mbappé, qui a affirmé qu'il était le plus méritant pour la récompense.

    La star du Barça a déclaré : « Je ne pense pas en avoir besoin, je n'y pense pas. Je suis fier de mon équipe et de ma sélection, nous sommes champions du monde et je ne peux pas en demander davantage. C'est votre travail à vous, et je ne vais pas commencer à supplier pour obtenir quelque chose. »

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  • Dembélé ignore Yamal : la réponse ironique de la star du Barça

    Interrogé sur la liste des candidats au Ballon d'or établie par Ousmane Dembélé, qui ne l'y avait pas fait figurer, le joueur du Barça a choisi de répondre avec ironie, en évoquant la relation qui unit Dembélé à Kylian Mbappé.

    Yamal a déclaré : « Qui ne m'a pas mis ? Dembélé ? C'est l'ami de Kylian, n'est-ce pas ? Je suis très content. Les fois où j'ai joué contre eux deux, j'ai dû les déranger pour une raison quelconque, mais ma relation avec Ousmane est très bonne. »

    La dernière confrontation entre Yamal et le duo français remonte à la demi-finale de la Coupe du monde, lorsque la sélection espagnole avait réussi à éliminer la France en s'imposant deux buts à zéro.

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  • Si tu ne cours pas, tu perds.

    La discussion s'est portée sur le rôle défensif qu'assure Yamal, et plus précisément sur sa participation au pressing après la perte du ballon, lui qui est l'une des principales stars offensives du Barça.

    Le jeune joueur a affirmé que son statut de star ne le dispensait pas de travailler pour l'équipe, insistant sur le fait que la course et le pressing sont deux éléments essentiels si le Barça veut jouer les titres.

    Il a déclaré : « Il suffit de regarder les dernières équipes qui ont remporté des titres, on l'a vu avec le Paris Saint-Germain. Si tu ne cours pas, toutes les équipes te domineront. Pour l'équipe, si nous voulons gagner, nous devons courir. Si tu ne cours pas, tu perdras. »

  • Le secret de la colère à Elche

    Après avoir insisté sur le fait que remporter la Ligue des champions représente le plus grand défi pour lui et pour le Barça, Yamal a révélé la véritable raison de son air furieux lors de son remplacement pendant le match contre Elche, lors de la première journée de Liga.

    Il a expliqué : « Je ne sais pas, cela dépend du jour et de comment je me sens. Tout simplement, ce qui s'est passé à Elche, c'était parce qu'il faisait très chaud, j'étais fatigué, et vous avez inventé quarante mille histoires autour de ça, alors que la seule vérité, c'est que nous jouions par une température de 40 degrés. »

  • Le moment le plus heureux de ma vie

    Malgré l'immense tapage médiatique qui l'entoure en ce moment, Yamal s'est dit surpris par l'ampleur de l'attention dont il fait l'objet, affirmant qu'il vit l'une des périodes les plus heureuses de sa vie, notamment après avoir été sacré champion du monde avec la sélection espagnole et passé des vacances qu'il a décrites comme les meilleures de son existence.

    Il a déclaré : « Je suis très heureux, et je ne sais pas pourquoi on parle autant de moi. Je viens tout juste de remporter la Coupe du monde et j'ai passé les meilleures vacances de ma vie. Je ne sais pas pourquoi on parle autant de moi, c'est le moment le plus heureux de ma vie. »

    Concernant la possibilité d'assumer davantage de responsabilités de leadership à l'avenir, Yamal a affirmé qu'il ne craignait pas cette responsabilité, soulignant que le Barça dispose d'un nombre suffisant de joueurs capables de porter le brassard de capitaine si l'entraîneur Hansi Flick décidait un jour de compter sur lui.

    Il a déclaré : « Je n'ai pas peur de l'être, nous avons suffisamment de joueurs si l'entraîneur en décide ainsi un jour. »

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