Lamine Yamal, la jeune star du Barça, a envoyé des messages forts et directs avant le début du parcours de son équipe en Ligue des champions, affirmant qu'il possède de grandes chances de remporter le Ballon d'Or, mais qu'il ne se lancera pas dans une campagne personnelle pour l'obtenir ni ne quémandera des voix.
Yamal s'est exprimé lors de la conférence de presse qui a précédé la rencontre du Barça face au Feyenoord, en ouverture du parcours du club catalan en Ligue des champions, où il a abordé de nombreux sujets, en commençant par les chances du Barça de décrocher le titre continental, en passant par le Ballon d'Or et le brassard de capitaine, jusqu'à sa relation avec le duo français Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.