Et lorsque la conversation a bifurqué vers le Ballon d'Or, Yamal n'a pas fui la réalité selon laquelle il est l'un des principaux candidats à la récompense, mais il a insisté sur le fait que la décision finale ne lui appartient pas, et que ce qu'il a réalisé avec le Barça et la sélection espagnole est le facteur le plus important pour déterminer ses chances.

Yamal a déclaré : « La première chose, c'est que cela ne dépend pas de moi, mais de vous », en référence à la presse. « Le travail que nous avons accompli avec le club et la sélection a été formidable, et si cela se produit, la première chose que je ferai sera de remercier mon équipe et ma sélection. Je pense que j'ai de grandes chances, mais nous verrons. »

Yamal ne s'est pas contenté d'affirmer qu'il avait des chances de remporter la récompense, il a aussi adressé un message clair sur la manière dont il aborde la course au Ballon d'Or, refusant de se lancer dans une campagne personnelle afin d'obtenir les voix des votants, à l'inverse de la star du Real, Kylian Mbappé, qui a affirmé qu'il était le plus méritant pour la récompense.

La star du Barça a déclaré : « Je ne pense pas en avoir besoin, je n'y pense pas. Je suis fier de mon équipe et de ma sélection, nous sommes champions du monde et je ne peux pas en demander davantage. C'est votre travail à vous, et je ne vais pas commencer à supplier pour obtenir quelque chose. »