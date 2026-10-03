Malgré un retard de deux buts, la Tchéquie a fait preuve de résilience après la pause et est parvenue à réduire l'écart. À la 69e minute, Jirí Sláma a conclu une contre-attaque rapide en envoyant une frappe rasante dans le petit filet après avoir été servi par Adam Hlozek. La Tchéquie a poussé pour arracher une égalisation spectaculaire, mettant David Raya à contribution, mais elle a finalement échoué. Cette défaite signifie que la Tchéquie a désormais perdu son troisième match consécutif dans le groupe 3, ce qui la laisse scotchée à la dernière place du classement sans le moindre point et sous la menace sérieuse d'une relégation.