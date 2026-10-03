Getty Images Sport
Traduit par
Lamine Yamal et Rodri frappent alors que l’Espagne bat la Tchéquie pour conserver son bilan parfait en Ligue des nations de l’UEFA
Une domination précoce donne le ton
L’Espagne n’a pas tardé à affirmer sa domination à l’Estadio Carlos Tartiere. Elle a pris l’avantage dès la sixième minute lorsque Lamine Yamal a décoché une brillante frappe du pied gauche dans la lucarne après une passe astucieuse de Dani Olmo. L’Espagne a continué à mettre la pression, et ses efforts ont de nouveau été récompensés lorsque Rodri a doublé la mise à la 35e minute. Rodri a déclenché une frappe précise du pied droit depuis le centre de la surface, ne laissant aucune chance au gardien tchèque Antonín Kinsky et provoquant des célébrations effrénées dans le public local.
- AFP
La Tchéquie menace de réussir une remontée en seconde période
Malgré un retard de deux buts, la Tchéquie a fait preuve de résilience après la pause et est parvenue à réduire l'écart. À la 69e minute, Jirí Sláma a conclu une contre-attaque rapide en envoyant une frappe rasante dans le petit filet après avoir été servi par Adam Hlozek. La Tchéquie a poussé pour arracher une égalisation spectaculaire, mettant David Raya à contribution, mais elle a finalement échoué. Cette défaite signifie que la Tchéquie a désormais perdu son troisième match consécutif dans le groupe 3, ce qui la laisse scotchée à la dernière place du classement sans le moindre point et sous la menace sérieuse d'une relégation.
Merino offre les trois points
Alors que le match entrait dans sa phase finale, l’Espagne a repris le contrôle et a définitivement plié la rencontre. Mikel Merino, entré en jeu en cours de match, a profité d’une contre-attaque tardive à la 89e minute pour inscrire le troisième but. Cette victoire 3-1 garantit à l’Espagne d’avoir remporté ses trois matches de la phase de groupes, avec un total maximal de neuf points. L’Espagne occupe actuellement la première place, avec trois points d’avance sur l’Angleterre, deuxième avec six points, tandis que la Croatie reste en troisième position avec seulement trois points après la dernière série de matches.
- Getty Images Sport
Que réserve la suite à l’Espagne ?
L’Espagne cherchera désormais à prolonger ce parcours parfait lors de son prochain match de Ligue des nations de l’UEFA, avec l’objectif de valider officiellement sa place en phase à élimination directe. De son côté, la Tchéquie fait face à une tâche ardue et doit absolument aller chercher une victoire capitale pour entretenir ses espoirs de maintien.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles