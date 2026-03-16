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Lamine Yamal et Mohamed Salah s'affronteront ! L'Espagne et l'Égypte s'apprêtent à disputer un match amical après l'annulation de leur confrontation dans le cadre de la Finalissima contre l'Argentine
L'Égypte donne son accord pour un match amical en mars
Selon le journal espagnol Marca, l'Égypte a officiellement accepté l'invitation de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) pour disputer un match amical le 31 mars. Le sélectionneur des Pharaons, Hossam Hassan, a donné son accord pour affronter en Espagne les champions d'Europe de Luis de la Fuente. Cet accord permet de sauver la période internationale pour les deux nations après l'annulation de leur tournoi amical prévu à Doha, au Qatar. La Fédération égyptienne de football a confirmé qu'elle était en train de finaliser les préparatifs de voyage pour se mesurer à la Roja, l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah étant attendu comme la vedette de la rencontre. Le lieu du match devrait être annoncé prochainement.
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Le match contre la Serbie est confirmé pour Villarreal
Avant de finaliser l'accord avec la sélection nord-africaine, la RFEF avait déjà réagi rapidement pour organiser un match crucial contre la Serbie le 27 mars. Cette rencontre se déroulera à l'Estadio de la Cerámica de Villarreal, offrant ainsi aux supporters locaux l'occasion de voir l'équipe nationale. La Serbie se trouvait exactement dans la même situation que l'Espagne, se retrouvant sans match à disputer en raison de l'annulation soudaine du tournoi au Qatar. En acceptant l'invitation espagnole, la nation balkanique a sauvé sa trêve et disputera désormais deux matchs de préparation contre l'Espagne et l'Arabie saoudite avant le début de son cycle de compétitions.
L'UEFA confirme l'annulation de la Finalissima
Dimanche, l'UEFA a annoncé l'annulation de la « Finalissima » 2026 opposant l'Espagne à l'Argentine, initialement prévue le 27 mars au Qatar. L'instance dirigeante a déclaré que la situation politique actuelle dans la région rendait impossible l'organisation de cet événement. Les supporters n'ont pas pu voir Lamine Yamal affronter son idole, Lionel Messi. Bien que l'UEFA ait exploré plusieurs alternatives – notamment un match au Santiago Bernabéu, une double confrontation ou un terrain neutre en Europe –, l'Argentine a rejeté toutes ces options. Les Sud-Américains, qui avaient remporté la précédente édition en battant l'Italie 3-0, ont proposé en contrepartie de jouer exclusivement le 31 mars, ce qui s'est avéré irréalisable pour l'Espagne.
- AFP
L'attention se porte désormais sur les groupes de la Coupe du monde
Les matchs amicaux de mars étant désormais terminés, les deux nations profiteront de ces prochaines rencontres pour finaliser leur préparation en vue de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L'équipe de De la Fuente a été tirée au sort dans le groupe H, où elle affrontera des adversaires très variés. La Roja débutera sa campagne contre le Cap-Vert, avant d'affronter l'Arabie saoudite et l'Uruguay. De son côté, l'Égypte se retrouve dans un groupe G prometteur. Salah et ses coéquipiers débuteront le tournoi face à la Belgique, l'une des grandes puissances européennes, puis affronteront la Nouvelle-Zélande. Ils devaient initialement affronter l'Iran entre ces deux matchs, mais le retrait de cette dernière de la compétition a compliqué la situation.
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