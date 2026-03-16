Lamine Yamal et Mohamed Salah s'affronteront ! L'Espagne et l'Égypte s'apprêtent à disputer un match amical après l'annulation de leur confrontation dans le cadre de la Finalissima contre l'Argentine

Les matchs amicaux de mars étant désormais terminés, les deux nations profiteront de ces prochaines rencontres pour finaliser leur préparation en vue de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L'équipe de De la Fuente a été tirée au sort dans le groupe H, où elle affrontera des adversaires très variés. La Roja débutera sa campagne contre le Cap-Vert, avant d'affronter l'Arabie saoudite et l'Uruguay. De son côté, l'Égypte se retrouve dans un groupe G prometteur. Salah et ses coéquipiers débuteront le tournoi face à la Belgique, l'une des grandes puissances européennes, puis affronteront la Nouvelle-Zélande. Ils devaient initialement affronter l'Iran entre ces deux matchs, mais le retrait de cette dernière de la compétition a compliqué la situation.