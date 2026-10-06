Yamal a été une présence constante pour l’Espagne, débutant ses trois premiers matches et cumulant 203 minutes. L’adolescent est dans une forme dévastatrice, avec quatre buts et une passe décisive pour sa sélection.

Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a tenté de gérer sa charge de travail, en insistant sur le fait que « personne ne dépassera 270 minutes lors des quatre matches de la trêve ». Le sélectionneur a également salué la détermination du jeune joueur, définissant son ambition comme « l’anxiété du génie » qui veut sans cesse jouer et être le meilleur.

Dans le même temps, Gordon est devenu incontournable avec l’Angleterre sous les ordres de Thomas Tuchel. L’ailier a disputé 218 minutes en trois titularisations, en marquant dans chacun des matches pour poursuivre son excellent début de saison.