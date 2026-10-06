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Lamine Yamal et Anthony Gordon alimentent les craintes d’épuisement de Hansi Flick alors que les stars de Barcelone dominent la trêve internationale
Barcelone équilibre succès et fatigue des joueurs
La trêve internationale exceptionnellement longue de trois semaines touche enfin à sa fin, laissant Barcelone partagé, selon Mundo Deportivo. Les stars internationales de Flick ont évolué à un niveau extrêmement élevé, mais leur lourde charge de travail devient une préoccupation importante.
Dix joueurs ont encore des matches à disputer mardi avant de pouvoir revenir au club. Cette accumulation croissante de minutes sera une variable cruciale à gérer pour Flick dans les semaines à venir. Yamal et Gordon se sont imposés comme les joueurs les plus en vue durant cette période. Cependant, leur présence constante sur le terrain souligne l’équilibre délicat entre réussite internationale et forme en club.
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Yamal et Gordon brillent en sélection nationale
Yamal a été une présence constante pour l’Espagne, débutant ses trois premiers matches et cumulant 203 minutes. L’adolescent est dans une forme dévastatrice, avec quatre buts et une passe décisive pour sa sélection.
Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a tenté de gérer sa charge de travail, en insistant sur le fait que « personne ne dépassera 270 minutes lors des quatre matches de la trêve ». Le sélectionneur a également salué la détermination du jeune joueur, définissant son ambition comme « l’anxiété du génie » qui veut sans cesse jouer et être le meilleur.
Dans le même temps, Gordon est devenu incontournable avec l’Angleterre sous les ordres de Thomas Tuchel. L’ailier a disputé 218 minutes en trois titularisations, en marquant dans chacun des matches pour poursuivre son excellent début de saison.
Cancelo en tête au nombre de minutes jouées
Joao Cancelo revient à Barcelone avec la charge de travail la plus lourde de tous. Le défenseur portugais a débuté quatre matches, cumulant 305 minutes et marquant contre le Danemark comme contre la Norvège.
Les autres internationaux ont vu leur temps de jeu être géré avec davantage de précaution. Pedri a joué 120 minutes, tandis que Fermin Lopez et Dani Olmo ont disputé respectivement 80 et 149 minutes. En défense, Pau Cubarsi a disputé deux matches complets, tandis que Jules Kounde n’a joué que 90 minutes avec la France.
Il y a également eu quelques petites alertes physiques à gérer. Eric Garcia a quitté prématurément le rassemblement de l’Espagne en raison d’une gêne, et Raphinha est rentré prématurément de son rassemblement avec le Brésil en raison d’un problème musculaire, même si des examens ont écarté une blessure grave.
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Flick se prépare à un calendrier national chargé
Flick doit désormais rassembler son groupe et évaluer sa condition physique avant une série de matches éprouvante. Plusieurs joueurs ont encore des rencontres à disputer, dont le déplacement de l’Espagne en Croatie et la réception de la Tchéquie par l’Angleterre. Les stars de retour auront à peine le temps de se réintégrer dans la dynamique du FC Barcelone. Le club reçoit Getafe samedi pour son premier test après la trêve.
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